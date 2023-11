Käufer der AMD Ryzen 7000 CPUs und RX 7000 GPUs erhalten eine kostenlose Kopie von Avatar: Frontiers of Pandora als Schmankerl geschenkt!

AMD macht sich jüngst mit einer interessanten Aktion beliebt, bei der Käufer ausgewählter Radeon RX 7000-Grafikprozessoren und Ryzen 7000-CPUs ein Bundle erhalten, das neben der Hardware auch eine kostenlose Kopie des Spiels Avatar: Frontiers of Pandora beinhalten wird. Dieses Angebot ist demnach eine der wohl verlockendsten Möglichkeit, die Kunden für den Kauf bestimmter AMD-Komponenten zu begeistern und zeitgleich zu belohnen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Avatar: Frontiers of Pandora zum Zeitpunkt der Aktion, die bis zum 30. Dezember 2023 läuft, noch nicht einmal auf dem Markt erhältlich ist. Das Spiel selbst wird erst im Laufe des Aktionszeitraums, konkret am 7. Dezember 2023 veröffentlicht, was bedeutet, dass frühe Käufer bis zu diesem Datum warten müssen, um in den Genuss der Dreingabe zu kommen.

Darüber hinaus sollte man wissen, dass nur bestimmte teilnehmende Einzelhändler dieses Bundle anbieten. Weiterhin muss nach Kauf der entsprechenden CPU/GPU noch der Seriencode auf einem PC eingelöst werden, um das Spiel kostenfrei zu erhalten. Und auch dieser Schritt hat einen Stichtag: Konkret musst du demnach bis zu 27. Januar 2024 damit fertig sein, da der Code im Anschluss seine Gültigkeit verlieren wird.

Doch das war es noch nicht! Zusätzlich gibt es nämlich auch eine limitierte Anzahl von 500 AMD RX 7900 XTX-Grafikkarten, die mit einem speziellen Avatar-Design und Gehäuse, welches nicht zum Verkauf angeboten wird, locken. Gewinnen kannst du ein eben solches einzig durch die Teilnahme an dedizierten Giveaways und AMD-Aktion hierfür, die in Zusammenarbeit mit Ubisoft bereitgestellt werden.

Neben der frohen Botschaft steht indessen aber auch wieder der Black Friday vor der Tür. Und auch dieses Jahr dürfen wir demzufolge darauf hoffen, dass Komplettsystem wie Einzelkomponenten – darunter auch einige der besten GPUs – zum Hammerpreis angeboten werden!

Analyse: Der Staffelstab wird durchgereicht. Erst Starfield, jetzt Avatar – Was folgt als Nächstes?

Es ist übrigens auch spannend, dass das Avatar: Frontiers of Pandora-Bundle demzufolge das bisherige Starfield-Angebot ersetzen dürfte. Solche Spiele-Bundles sind aber nicht erst seit dem jüngsten Bethesda-Release, sondern auch schon seit geraumer Zeit davor eine gängige Praxis von Grafikkartenherstellern gewesen, um einen zusätzlichen Anreiz für den Kauf ihrer Produkte zu bieten.

Die Qualität des Spiels wird hiermit aber weder besser noch schlechter. Und demzufolge gilt es weiter, Avatar: Frontiers of Pandora bis zur Veröffentlichung im nächsten Monat mit Argusaugen zu beobachten ...

Wenn du Interesse an einer RX 7900 XTX GPU im Avatar-Design hast, bleibt es jedoch ratsam, die sozialen Kanäle von AMD und Ubisoft auch künftig im Auge zu behalten, um Informationen über neue Gewinnspiele und Aktionen zu erhalten. Denn sonst wäre die Alternative einzig, sich eine der limitierten Fassungen via eBay und Co. zu stibitzen, was mitunter ein kostspieliges Unterfangen werden kann ...

