Durchgesickertes Bildmaterial einer Nvidia RTX 3090 Super offenbart die Traum-GPU, die wir nie bekamen!

Die oftmals thematisierte, aber nie realisierte Nvidia GeForce RTX 3090 Super erschien kürzlich urplötzlich wieder auf der Bildfläche und wurde in all ihrer Schwarz-geschmückten Pracht enthüllt – alles dank eines Second-Hand-Marktplatzes in China und eines mutigen Verkäufers.

Die Nvidia RTX 3090 Super, haben wir bereits in einigen Online-Leaks bestaunen dürfen (via VideoCardz), nie wurde sie allerdings selbst von Nvidia bestätigt. Und doch hielten sich die Gerüchte rund um die womöglich beste GPU ihrer Zeit recht vehement.

Nun beweisen neue Fotos, dass das nicht ganz unbegründet schien, wo doch auf X Bilder von @KittyYYuko veröffentlicht wurden, die einen äußerst detaillierten Blick auf eine vermeintliche Super-GPU offenbaren!

Image 1 of 2 (Image credit: KittyYyuko/tbNiCk_dn86z) (Image credit: NGA)

Die Nvidia RTX 3090, die auch mehr als zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung immer noch eine der besten Grafikkarten auf dem Markt ist, war eine der nachgefragtesten GPUs der gesamten Ampere-Generation. Daher gab es sofort nach ihrer Veröffentlichung aber auch schon reichlich Getuschel darüber, ob Nvidia wohl ein Mid-Gen-Update in Planung haben könnte.

Hatte sie, letzten Endes entschied sich Nvidia hierbei aber für eine Ti-Variante, konkret die Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, die Anfang 2022 das Licht der Welt erblickte. Beeindrucken konnte diese aber nur bedingt, was vor allem den marginalen Leistungssteigerungen in Anbetracht eines horrenden Kostenzuwachses geschuldet sein mag ...

Womöglich hätte die RTX 3090 Super auch nicht besser abgeschnitten, wo doch in Sachen Hardware sehr wahrscheinlich nicht viel anders gewesen wäre. Allerdings hätte eine komplett schwarze Verkleidung, das markante X auf der Karte und die allgemeine Präsentation der Founders Edition womöglich in Kombination mit einer angemessenen Preisgestaltung für mehr Aufsehen gesorgt – Wer weiß?

Hätte, hätte, Fahrradkette

Genauso gut hätte der Unterschied zwischen Ti- und Super-Grafikkarten sich aber einzig auf eine Frage des jeweiligen Brandings und Designs beschränken können. Ob wir wirklich mehr Leistung mit einer Super-GPU erhalten hätten, in der Hoffnung, dass der Name auch Programm ist? Nicht auszuschließen, aber auch längst nicht garantiert. Und auch die Preisfrage bleibt wohl ein ewig unlösbares Mysterium.

Und dennoch gefällt mir die Idee einer RTX 3090 Super echt ... super gut!

Vor allem das schicke Design fasziniert mich hierbei, hätte es doch die Beliebtheit der Founders Editions ordentlich ankurbeln können. Und weiterhin hätte auch Nvidia somit hiervon profitiert, wo man doch mit einer der nachgefragtesten Karten-Optionen auch die Preisgestaltung weiter in der eigenen Hand hat und nicht von alternativem Design ausgebremst wird.

Doch was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Jein ... Zwar sollte man im Technik-Segment wirklich niemals etwas vollumfänglich ausschließen, so richtig daran glauben, dass Nvidia den Gedanken einer RTX-Super-Karte noch einmal aufgreift, kann ich aber auch nicht.

Vor allem auch aus dem Grund, dass die Verkäufe bestehender GPUs bereits rückläufig sind. Entsprechend ergibt es wenig Sinn eine weitere Variante einer GPU herauszubringen, in die Zeit und Ressourcen für Produktion sowie Bewerbung geflossen sind, nur um die nächste Pleite einzufahren.

Doch mit ganz viel Glück wendet sich das Blatt mit der 5000er-Generation ja bereits wieder und alte Ideen werden aufgetaut und als frische Neuerung präsentiert – Wie gesagt: Sag niemals nie!