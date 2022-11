iPhone 13 Black Friday Angebote: die besten Deals sind jetzt live

Wenn du auf der Suche nach einem Black Friday-Deal für ein iPhone 13 bist, bist du bereits ein erfahrener Käufer, der weiß, wie man ein kompromissloses Smartphone zu einem besseren Preis findet, als die meisten Leute zahlen würden.

Am Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es nie große Apple Deals, wie wir es von anderen Produkten gewohnt sind, daher ist es noch schwieriger, gute iPhone Deals zu finden.

Wir werden alle großen Einzelhändler im Auge behalten und dich auf dem Laufenden halten, wenn wir ein besseres Angebot für das iPhone 13 entdecken, das du haben möchtest.

Nachfolgend findest du alle iPhone 13 Black Friday-Angebote, die jetzt verfügbar sind, sowie weitere Tipps, wie du das Beste aus deinem Vorweihnachtsshopping machen kannst.

Die besten Black Friday iPhone 13 Angebote

(Öffnet sich in einem neuen Tab) iPhone 13 (128GB) in Pink (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit dem Erscheinen des iPhone 14 werden wir wahrscheinlich mehr und mehr Angebote für ältere Modelle wie das hervorragende iPhone 13 sehen. Dieses Angebot gilt nur für die schwarze Version des Smartphones, aber du bekommst trotzdem eine ordentliche Akkulaufzeit und ein leistungsstarkes Handy, das außerdem mit drei 12-MP-Kameras ausgestattet ist. Spare insgesamt 8 % auf dieses Smartphone bei Amazon.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) iPhone 13 mini (128GB) in Rot (Öffnet sich in einem neuen Tab) Du möchtest ein iPhone, aber bitte in klein? Dann empfehle ich dir das iPhone 13 mini. Einfach mit nur einer Hand zu bedienen und die Farbe Product Red setzt ein trendiges Statement - und wird übrigens auch das letzte seiner Art sein. Spare insgesamt 6 % und schnapp dir dein neues Smartphone für nur 749 Euro.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple iPhone 13 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Warum nicht Pro? Hier bekommst du Pro-Specs im Standard-Format und eine zusätzliche Makrolinse. 1 TB Speicher wartet auf deine Schnappschüsse! Spare jetzt 13 % beim Kauf des iPhone 13 Pro in Sierra Blau.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple iPhone 13 Pro Max (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Groß, größer, Pro Max! Mit 1 TB Speicher jetzt bei Amazon 13 Prozent günstiger. Du brauchst einen großen Display? Dann nutze deine Chance und sicher dir das 13 Pro Max in Sierra Blau für nur 1.599 Euro.

Mehr der besten iPhone 13 Angebote von heute

Soll ich ein iPhone 13 kaufen - oder am Black Friday auf das iPhone 14 upgraden?

Das ist es, was die meisten von uns im Moment denken. Das iPhone 14 ist die aktuellste Generation mit einer weiter verbesserten Kamera - vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen - und einem neuen A16 Bionic Chip-Prozessor mit einer 5-Kern-GPU. Die iPhone 14-Angebote sind im Moment noch ziemlich teuer, und auch wenn es am Black Friday und bei anderen Einzelhandelsveranstaltungen Rabatte geben wird, werden sie wahrscheinlich nicht so hoch sein wie beim iPhone 13.

Andererseits könnte es ein guter Zeitpunkt sein, nach iPhone 13 Pro-Angeboten zu suchen. Es ist ein etwas älteres Smartphone, das dir immer noch eine gute Leistung, Akkulaufzeit und eine hervorragende Kamera bietet. Sein Alter und sein (immer noch) teurer Preis sind die Hauptgründe, die für einen direkten Wechsel zum iPhone 14 sprechen. Auch wenn du während des Black Friday ein gutes Angebot bekommst, musst du wahrscheinlich immer noch über 700 Euro ausgeben, um ein iPhone 13 dein Eigen zu nennen. Für diesen Preis könntest du genauso gut ein paar Euro mehr ausgeben, um die neueste Version zu bekommen.

Wird das iPhone 13 am Black Friday ausverkauft sein?

Letztes Jahr hatten wir aufgrund von Engpässen bei den Chips einen Lagermangel beim iPhone 13, der durch den Anstieg der Verkaufszahlen am Black Friday noch verstärkt wurde. Wird sich das dieses Jahr wiederholen?

Apple hat wiederholt erklärt, dass sie Maßnahmen ergriffen haben, um Engpässe bei der Veröffentlichung des iPhone 14 zu vermeiden. Theoretisch werden sich viele Einzelhändler für den Black Friday mit den Geräten eingedeckt haben, so dass sie die iPhone 13 Geräte noch anbieten können. Aber selbst wenn das stimmt, bedeutet das wahrscheinlich, dass die Einzelhändler die Anzahl der Geräte, die sie verkaufen, begrenzen müssen.

Mit anderen Worten: Rechne an diesem Black Friday mit begrenzten Lagerbeständen, langen Lieferzeiten und möglicherweise Einschränkungen bei Farben und Speicherplatz für dein iPhone 13.

Welche Faktoren solltest du beim Kauf eines iPhones beachten?

Beim Kauf deines neuen iPhones gibt es einige Faktoren, die du beachten solltest. Unabhängig davon, ob du ein SIM-freies Gerät oder ein Gerät mit Vertrag suchst, musst du wissen, was du willst:

SIM-frei oder mit Vertrag:

Das ist eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst, die dir aber wahrscheinlich nicht schwer fallen wird: Willst du dein neues Gerät mit einem Vertrag oder als SIM-freies Gerät kaufen.

Wenn du dich für einen Vertrag entscheidest, werden die meisten deiner Kosten in monatlichen Raten gebündelt, was die Bezahlung erleichtert. Allerdings ist dies die insgesamt teurere Variante und bindet dich wahrscheinlich länger.

Ein Smartphone ohne SIM-Karte ist zwar insgesamt billiger und gibt dir mehr Freiheit, aber dafür musst du zu Beginn eine viel höhere Summe bezahlen, weil du das Smartphone direkt kaufen musst.

Datenobergrenzen:

Bei fast allen SIM-Tarifen und Smartphone-Verträgen sind deine Anrufe und SMS unbegrenzt oder gehen weit in die Tausende. Der Faktor, der normalerweise den Unterschied ausmacht, ist das Datenvolumen.

Es ist schwer zu sagen, wie viel Volumen du brauchst, aber eine Grundregel besagt, dass die meisten Menschen heutzutage mehr als 5 GB benötigen. Wenn du unterwegs nicht streamst oder herunterlädst, kannst du für soziale Medien, Karten und allgemeine Internetsuchen mit weniger als 5 GB auskommen.

Wir würden sagen, du brauchst zwischen 20 und 50 GB. Während des Black Friday bieten viele Einzelhändler natürlich Daten-Boosts oder eine Menge Daten für weniger Geld an. Mehr zu haben als du brauchst, ist immer besser als weniger!

Modell:

Der vielleicht wichtigste Faktor: Welches iPhone willst du? Derzeit gibt es vier Gruppen für das iPhone 13: das Basismodell iPhone 13, das iPhone 13 Mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max. Diese unterscheiden sich sowohl im Preis als auch in den technischen Daten.

Wer etwas Leistungsstärkeres will, sollte sich an das 13 Pro Max halten, aber wer ein kleineres Budget hat, für den ist das iPhone 13 Mini die bessere Wahl.

Apple ist in der glücklichen Lage, dass die meisten Händler die besten Preise für seine Geräte haben wollen. Das heißt, egal für welches iPhone du dich interessierst, du solltest in der Lage sein, einen guten Preis zu finden.