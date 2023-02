Bequemster Gaming-Stuhl 2023: Die besten ergonomischen Throne für Gamer

Included in this guide:

Ein bequemer Gaming-Stuhl ist wichtig für dein Spielerlebnis und dein allgemeines Wohlbefinden. Vor allem, wenn du oft stundenlang an deinem Schreibtisch sitzt, brauchst du einen stützenden Stuhl, bei dem Komfort und Ergonomie im Vordergrund stehen. Auf diese Weise kannst du stundenlang spielen, ohne deine Gesundheit zu gefährden.

Es mag sich unnatürlich anfühlen, "bequemste" und "Gaming-Stühle" in denselben Satz zu packen, besonders für Kritiker von Gaming-Stühlen. Aber falls du dich nicht auf dem Laufenden gehalten hast: Es gibt inzwischen viele Gaming-Stühle, bei denen die Ergonomie im Vordergrund steht.

Dank Gaming-Herstellern wie Mavix, Herman Miller und Secretlab, die Gaming-Stühle zum Besseren verändern, haben sich viele dieser Stühle von ihren minderwertigen Anfängen weit entfernt. Bei den besten Gaming-Stühlen steht dein Komfort im Vordergrund und sie sehen auch noch gut aus.

Wir haben eine ganze Reihe von Gaming- und Bürostühlen auf Herz und Nieren geprüft und wissen, welche Stühle die beste Unterstützung bieten, am besten einstellbar sind und sich am einfachsten an deinen Komfort anpassen lassen. Wir haben sie alle hier für dich zur Auswahl zusammengestellt.

Mit Gaming-Stühlen meinen wir nicht nur die Stühle, die speziell fürs Zocken gemacht sind. Wir wissen, dass viele von euch einen ergonomischen Bürostuhl als Gaming-Thron bevorzugen. Deshalb haben wir auch eine Handvoll davon in unsere Liste aufgenommen.

Glaub uns, ein bequemer Stuhl kann Wunder bewirken - genauer gesagt, einer unserer unten aufgeführten Stühle.

Bequemster Gaming-Stuhl 2023

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

(Image credit: Ikea)

1. IKEA Markus Der bequemste Gaming-Stuhl zum kleinen Preis Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 62 x 60 x 129-140 cm (B x T x H) Sitzhöhe: 46 - 57 cm Maximale Belastung: 110 kg Die besten Angebote von heute VISIT SITE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Erschwinglich angesichts der gebotenen Qualität + Atmungsaktiver Netzmaterial + 10 Jahre Garantie Kontra - Wenig Anpassungen möglich

Der IKEA Markus Stuhl ist eine tolle, bequeme Sitzgelegenheit für diejenigen unter euch, die mit einem kleineren Budget auskommen müssen. Er hat vielleicht nicht den "Gamer"-Stil, den einige der Optionen auf dieser Liste haben, aber er macht sich trotzdem gut neben einem Gaming-PC oder einer Spielkonsole, und nicht jeder will, dass seine Möbel mit Spielelogos oder grellen Farben geschmückt sind.

Du kannst den Markus in der Höhe und in der Neigung verstellen, die Rückenlehne arretieren oder zurücklehnen, und die Rückenlehne besteht aus Mesh-Material, das die Luft durchlässt und für bessere Atmungsaktivität sorgt, was bei längerem Sitzen immer gut ist.

Dieser solide Stuhl kostet dich nicht die Welt und wird sogar mit einer beeindruckenden 10-Jahres-Garantie geliefert, falls du dir Sorgen machst, dass ein günstiger Stuhl nicht lange hält.

(Image credit: Humanscale)

2. Humanscale Freedom Hochwertiger, ergonomischer Gaming-Stuhl ohne Schnickschnack Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 69 x 64 x 107-134 cm (B x T x H) Sitzhöhe: 40 - 54 cm Maximale Belastung: 150 kg Die besten Angebote von heute VISIT SITE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Automatische Justierung + Passt sich dynamisch an den Nutzer an Kontra - Kann sehr teuer sein, besonders in Leder

Humanscale stellt einige der besten ergonomischen High-End-Bürostühle her. Der Humanscale Freedom ist unser Top-Produkt für Gamer. Er sieht nicht nur hübsch aus und kann in verschiedenen Farben an deine Einrichtung angepasst werden, sondern er hat auch einen wirklich cleveren Trick, wenn es um den Komfort geht: Er passt sich automatisch an die ideale Ergonomie für deinen Körper an.

Das ist richtig. Er ist so konzipiert, dass er ohne komplizierte Knöpfe oder Hebel auskommt und stattdessen z. B. den Widerstand der Rückenlehne automatisch auf das optimale Niveau einstellt, je nachdem, wie viel Druck du ausübst. Das Endergebnis ist ein unglaublich bequemes Sitzerlebnis, ohne dass du dir Gedanken über die Einstellung der Spannung oder ähnliches machen musst.

Ein großer Nachteil ist, dass dieser Stuhl alles andere als billig ist, aber viele der besten ergonomischen Stühle haben einen hohen Preis, und dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass du wirklich bekommst, wofür du bezahlt hast. Um die Sache zu versüßen, hat dieser Stuhl eine 15-jährige Garantie, die Vertrauen in die Qualität der Verarbeitung wecken sollte.

(Image credit: Secretlab)

3. Secretlab Titan Evo 2022 Ausgezeichneter ergonomischer Stuhl, wenn du die Gamer-Optik liebst Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 75 x 70 x 145 cm (B x T x H) Sitzhöhe: 50 - 58 cm Maximale Belastung: 145 kg Pro + Extra großer Sitz + Einstellbare, integrierte Lendenwirbelstütze + Hochwertiges Design und Konstruktion Kontra - Begrenzte Höhenverstellung

Der Secretlab Titan Evo 2022 ist eine Neuauflage des ursprünglichen Secretlab Titan Gaming Chair. Er hat zwar viele der gleichen Designelemente, aber das aktualisierte Modell ist bei weitem das bequemste der beiden.

Dank der vielen ästhetischen Optionen, die du hast - von einfachem Kunstleder oder Stoff bis hin zu Designs, die von deinen Lieblingsspielen oder Esports-Teams inspiriert sind - wird er eher Leute ansprechen, die ihre Gaming-Möbel gerne an ihre Umgebung anpassen. Secretlab hat außerdem kürzlich seine SoftWeave Plus Fabric-Oberflächen in verschiedenen Farben auf den Markt gebracht, von denen wir eine gerade testen.

Der Rennsitz-Stil wird bei anderen Marken oft kritisiert, aber Secretlab hat ihn zu einer der besten ergonomischen Optionen für lange Gaming-Sessions gemacht, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze, Kaltschaum-Polsterung und einem magnetischen Kopfkissen aus Memory-Schaum.

(Image credit: Razer)

4. Razer Iskur Großartiges, preiswertes Modell von Razer Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 64 x 74 x 137 cm (B × T × H) Sitzhöhe: 45 - 55 cm Maximale Belastung: 150 kg Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei voelkner DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Conrad Electronic DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Hochwertige Konstruktion + Fest, aber bequem + Eingebaute verstellbare Lendenwirbelstütze Kontra - Nicht geeignet für größere Spieler - Man kann nicht im Schneidersitz sitzen

Der Razer Iskur ist der erste Vorstoß der Marke in den Markt für Gaming-Stühle, und zwar ein erfolgreicher. Der Iskur ist ein qualitativ hochwertiger Stuhl, der eine fantastische Option für Razer-Fans ist, die ihren Stuhl mit einem bereits mit Razer ausgestatteten Setup kombinieren möchten, und er ist bequem, obwohl er der günstigste Stuhl der Marke ist.

Wir fanden, dass er aufgrund des hochdichten Schaumstoffs etwas fester ist, aber das trägt nur zu seiner verbesserten Unterstützung bei und du bekommst sogar eine integrierte, vollständig geformte Lendenwirbelstütze anstelle eines separaten Lendenwirbelkissens, das möglicherweise hochrutscht oder nicht so anpassbar ist. Außerdem ist es aus hochwertigen Materialien gefertigt, so dass du dir keine Sorgen machen musst, dass es nach ein paar Jahren auseinanderfällt.

Eines der größten Probleme ist, dass dieser Stuhl für kleinere Menschen gebaut wurde. Wenn du also überdurchschnittlich groß bist, ist er vielleicht nicht so gut geeignet wie die Alternativen auf der Liste, die sich besser an deine Größe anpassen, aber ansonsten ist er ein fantastischer Gaming-Thron.

(Image credit: Herman Miller)

5. Herman Miller Embody x Logitech G Ein brillant gebauter, wunderschön gestalteter Gaming-Stuhl Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 110 x 75 x 74 cm Sitzhöhe: 38 - 51 cm Maximale Belastung: 150 kg Die besten Angebote von heute View at Herman Miller (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Entwickelt für gesundes Sitzen + Vierschichtiges Sitzkissen + Vollständig einstellbare Höhe, Armlehnen und Sitztiefe Kontra - Nicht das atmungsaktivste Material

Der Embody von Herman Miller war eine weitere Option in der Reihe der Premium-Bürostühle, aber diesmal können wir offiziell sagen, dass es sich um einen Gaming-Stuhl handelt - dank der Partnerschaft mit Logitech G, um Funktionen und Unterstützung für lange Gaming-Sessions zu schaffen.

Der Stuhl lässt sich in der Rückenlehne verstellen, so dass du ihn auf deine Wirbelsäule abstimmen kannst, und verfügt über eine sanfte Neigung, die deinen natürlichen Drehpunkt nachahmt. Wie bei den meisten Gaming- und Bürostühlen heutzutage sind Höhe, Armlehnen und Sitztiefe vollständig verstellbar, damit du sicherstellen kannst, dass der Stuhl optimal zu deinem Körper passt.

Außerdem gibt es eine zusätzliche Schaumstoffschicht, die deine Haltung beim Spielen besser unterstützt, und einen neuen, mit Kupfer durchsetzten Kühlschaum, der einen Hitzestau verhindert. Die Farbauswahl ist etwas eingeschränkt und wenn wir ehrlich sind, hat er auch nicht den typischen "Gamer"-Stil, aber es handelt sich um ein Premium-Möbelstück, und so ist er auch gestylt.

(Image credit: Razer)

6. Razer Enki Bequemer und spritzwassergeschützter Gaming-Stuhl Our expert review: Spezifikationen Abmessungen: 67 x 68 x 131 - 140 cm (B x T x H) Sitzhöhe: 45 - 54 cm Maximale Belastung: 150 kg Die besten Angebote von heute Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Hervorragende Lendenwirbelstütze + Der Sitz ist sehr bequem und spritzwassergeschützt + Stabil gebaut Kontra - Ein bisschen teuer - Kopfkissen und Lendenwirbelstütze nicht verstellbar

Razer beweist wieder einmal, dass Gaming-Stühle die umstrittene Schalensitz-Ästhetik haben können und dennoch in Sachen Komfort und Erschwinglichkeit überzeugen. Der neuere Enki ist nicht gerade eine Budget-Option, aber er liegt immer noch im erschwinglichen Mittelfeld, vor allem im Vergleich zu den Premium-Stühlen auf dieser Liste. Und wir fanden, dass er sehr bequem ist, auch nach langen Spielsessions. Seine Lendenwirbelstütze ist besonders gut für unseren Rücken, und er ist auch sehr solide gebaut.

Das Kunstleder, aus dem die Rückenlehne und die Sitzfläche gefertigt sind, speichert auch nicht viel Körperwärme. Wenn du also beim Spielen hitzig wirst, aber trotzdem nicht auf Kunstleder verzichten willst, ist dieser Stuhl eine gute Wahl. Wir würden uns nur wünschen, dass die Lendenwirbelstütze verstellbar ist und das Nackenkissen besser für große Menschen geeignet ist. Aber dieser Stuhl ist schon für sich genommen ziemlich beeindruckend, besonders zu diesem Preis.