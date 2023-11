Die Spotify TV-App bekommt ein großes Redesign spendiert – und wir offenbaren dir die relevantesten Änderungen

Spotify hat seine Smart TV-App einer (zugegebenermaßen nötigen) Überarbeitung unterzogen, um Nutzern die Entdeckung von Inhalten künftig zu erleichtern. Das Unternehmen verspricht dabei, dass das TV-Erlebnis dem auf mobilen Geräten und Desktops künftig spürbar ähnlicher sein wird.

Die wichtigsten Neuerungen umfassen hierbei eine brandneue Startseite mit "Verknüpfungen zu Favoriten und kürzlich abgespielten Audiodateien". Darüber hinaus wird es eine "Made For You"-Wiedergabeliste geben, die sich am oberen Rand verbirgt und auf persönliche Vorlieben des jeweiligen Nutzers zugeschnitten ist. Die Anpassungen dienen dazu, den Zugriff auf bevorzugte Inhalte und bereits (kürzlich) gehörte Dateien zu erleichtern.

Das nächste Highlight wäre dann noch die Einführung einer "Now Playing"-Ansicht. Nutzer können hiermit bestimmen, welche Inhalte als Nächstes in der Warteschlange abgespielt werden sollen. Ein deutlicher Schritt nach vorn, konnten man zuvor doch lediglich sehen, was als Nächstes geplant war, ohne Änderungen vornehmen zu können.

Zusätzlich liefert Spotify endlich den Dark Mode für die TV-App: Durch Aktivierung dieses Modus wird der Bildschirm abgedunkelt, visuelle Elemente werden gedämpft, und Hintergrundbilder werden durch eine pechschwarze Anzeige ersetzt. Die Bedienelemente des Musikplayers, der Name des Liedes sowie Informationen über den ausführenden Künstler sind weiterhin gut sichtbar, fortan jedoch in einem benutzerfreundlichen dunklen Design gehalten.

(Image credit: Spotify)

Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist der Kontowechsel, der es, wie der Name bereits vermuten lässt, Freunden oder Familienmitgliedern mit Zugriff ermöglicht, nahtlos zwischen den Profilen zu wechseln, um ein individualisiertes Erlebnis zu genießen.

Hierfür wählt man einfach das Profilbild in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus und kann dann zwischen den verschiedenen Konten auswählen. Diese Funktion erleichtert es den Nutzern also, ihre persönlichen Einstellungen und Playlists beizubehalten, während verschiedene Personen die Anwendung auf dem gemeinsam genutzten Smart-TV verwenden.

(Image credit: Spotify)

Verfügbarkeit

Es mag durchaus überraschend sein, dass einige dieser Funktionen erst jetzt verfügbar gemacht wurden. Der Dark Mode beispielsweise scheint doch wie ein ziemlich grundlegendes Tool, was nicht allzu viel Arbeit erfordert ... Aber wie man so schön sagt: besser spät als nie.

Das Update wird derzeit weltweit für alle Free- wie auch Premium-Nutzer auf unterstützten Smart-TVs, Spielkonsolen und Media-Streaming-Geräten ausgerollt. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte ist auf der Spotify Connect-Website verfügbar. Halte Ausschau nach dem Patch, sobald er verfügbar ist. 9To5Google berichtet übrigens bereits, dass das Update auf Google TV ebenso verfügbar ist.