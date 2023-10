Scaryo er en dansk screaming-tjeneste for horror- og gyserfans

Folkene bag tjenesten er to iværksættere, som har brugt næsten 2 år på at komme i luften med deres hjertebarn - og det er noget som falder i god jord hos de edikerede fans på sociale medier. Her har Scaryo kørt en stille lancering rettet imod de dedikerede horrorfans, som ifølge Scaryo er ret begejstrede for tjenesten i Facebook-grupperne; Heaven Of Horror, Skræk & Rædsel og Danske Horrorfans.

“Fantastisk for os horror fans, så kan jeg godt afmelde de andre streaming-apps”.

“Det her har jeg glædet mig til!”

“Skide godt initiativ, det mangler vi! … Krydser fingre for at det bliver en succes!”

“Scaryo Perfekt. I er for seje”.

“Jeg har netop set jeres vidunderlige tjeneste”.

“... tak fordi i tænker på os gyserfreaks - jeg støtter jer!!!”.

Iværksætterne bag er Morten Bak og Steffen Trannerup, som fortæller at tanken med en soft launch til gyserfans, netop var, først at trykteste konceptet og produktet mod en kritisk fanskare, inden en mere offentlig lancering.

“Det er et langt og sejt træk at komme frem til lancering når teamet består af to marketingfolk i en kælder på Nørrebro. Vi er drevet af en vision, men har varetaget alt fra UX, design, teknisk udvikling, content håndtering, kontraktforhandling, økonomi, rapporterings-algoritmer, afregningsmodeller osv. Alt imens vi har levet for sparepenge. Nu 2 år efter har vi endelig lanceret SCARYO, og derfor er det virkelig rørende så godt vi er blevet modtaget af den hårde kerne af gyserfans ”, siger Morten Bak.

Hvis du synes, at Halloween er lidt for hyggelig, kan du suse forbi Scaryo og lade uhyggen tage over. (Image credit: Scaryo)

Dedikerede fans til gys og horror

Horrorgenren slog i 2021 alle tidligere box office-rekorder med en markedsandel på 13% og alene i de engelsksprogede markeder, produceres der hvert år mere end 400 horrorfilm. Heraf kommer blot en brøkdel til det danske marked.

"På verdensplan og ikke mindst i Danmark, vokser horror- og gysergenren i disse år og har utroligt mange dedikerede fans. Og hvert år bliver der produceret virkelig mange film i denne genre, som aldrig klarer cuttet til biograferne eller TV, og som ikke har de brede streaming-giganters interesse – filmbranchens såkaldte Sailing Ships", siger Steffen Trannerup, den anden af de to iværksættere bag SCARYO. “Det synes vi er synd, og ser derfor en oplagt mulighed for at være matchmaker mellem en masse oversete film og de mange fans".

Hvis du har lyst til at kaste dig over nogle uhyggelige film, så kan du selv tjekke Scaryo ud her.

Pris og tilgængelighed

● Et abonnement koster 69 kr./md

● Alle film kan også lejes enkeltvis, uden abonnement

● Scaryo tilføjer løbende nye film til deres katalog og arbejder på at tilføje flere film fra Asien og Sydamerika