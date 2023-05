Anmeldelse: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er en stor forbedring i forhold til Breath of the Wild fra 2017. Det store sandbox-spil er fuld af nye og innovative værktøjer og skills, så du kan løse opgaver på nye og kreative måder.

Om denne anmeldelsen Spilletid: 70 timer

Plattform: Nintendo Switch

På himlen over Hyrule flyver en drage yndefuldt rundt. Dens løvelignende gule manke flagrer i vinden, mens den navigerer gennem skyerne og trækker spillerens blik fra de grønne marker til de svævende øer, der fylder himlen. I det fjerne ses dragen styre ned mod jorden, før det forsvinder ud af syne - måske ind i en dal eller gennem en af de kløfter, der skærer sig gennem landskabet og danner indgangene til den mørke verden af huler i landskabet.

Vil dragen dukke op igen? Vi venter, inden vi fortsætter den lange vandring mod landsbyen Kakariko, næste stop i jagten på prinsesse Zelda. Dragen er faktisk ikke noget usædvanligt. Den er blot en af mange vidunderlige ting, som man kan nyde i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Spillet følger i fodsporene på Breath of the Wild fra 2017, et open world-spil, der både lancerede Nintendo Switch og fungerede som et farvel til Wii U. Tears of the Kingdom fortsætter historien om Zeldas loyale sværdkarl Link. Her får vi en stor verden at udforske, nye evner at mestre og en betydelig udvikling af den fysik- og kemidrevne sandkasse, der er spillets hjerte.

Historien begynder

Tears of the Kingdom begynder med Link og Zelda, der udforsker grotterne under Hyrule Castle. Selv om Calamity Ganon blev besejret i slutningen af Breath of the Wild, er der stadig ikke fred i kongeriget. Parret undersøger rapporter om en giftig sky, der siver op gennem slottet.

I et skjult rum støder de på et vægmaleri, der fortæller historien om Zonai, en avanceret race, der nedstammer fra guderne, som kom til Hyrule tusind år tidligere. En af dem, Raaru, blev landets første konge. Raaru kæmpede mod en dæmonkonge i noget, der kaldes The Prisoning War, men historien er ikke klart fortalt, da en bunke sten skjuler de sidste dele af vægmaleriet.

Link og Zelda tager trappen endnu dybere ned under jorden og støder på en stor grotte, hvor kilden til de giftige dampe befinder sig. Et mumificeret lig hænger over dem, spiddet af en magisk grøn handske. Da parret kommer tættere på, angriber mumien. Monsteret omfavner Link's klinge, Master Sword, og smadrer den i små stykker, før den beskadiger heltens arm. Zelda falder ned i en kløft, og Link mister kontakten med hende. Inden monsteret kan dræbe ham, teleporteres han væk af handsken.

Link vågner op og opdager, at den verden, han kender, er ødelagt. Hyrule Castle svæver over en stor revne i jorden, og mystiske øer svæver truende mellem skyerne. Der er åbnet huller i jorden, som fører til et land uden for Hyrule, der er indhyllet i mørke, fyldt med giftige dampe og mærkelige væsner.

Alligevel er alt håb ikke tabt. Handsken, der reddede Link, begynder at tale, og den sender ham af sted for at lede efter Zelda. Dette fører ham til de fire hjørner af Hyrule, hvor han opdager gamle templer og allierede i kampen mod den gamle ondskab.

Ud med det gamle...

Udviklerne af Breath of the Wild har fjernet alt det, der ikke var nødvendigt for et Zelda-spil. Undervejs har de forvandlet den 30 år gamle spilserie til en åben verden, fysik- og kemidrevet sandkasse, hvor du kan sætte ild til en pil, skyde den mod et område med langt græs og sætte ild til det, så ilden spreder sig og skaber varm, opstigende luft, der giver dig svævekraft til paraglideret. Det bruger den samme spilmotor, som tidligere blev brugt i Tears of the Kingdom, men du har en hel masse nye værktøjer at lege med.

Du kan ikke længere bruge Sheikah Slate til at lave tidsbomber eller skabe isblokke fra vandbassiner. I stedet har du en række nye færdigheder, f.eks. at bevæge dig lodret gennem faste stoffer som en laks op ad et vandfald. Du kan også sætte tiden på pause og vælge objekter, som du kan vende. Du kan bruge denne evne til at spole bevægelsen tilbage, ændre retningen af en elevator eller f.eks. sende den sten, som en fjende har kastet efter dig, tilbage til det sted, hvor den kom fra.

Men effekten af disse kræfter er lille sammenlignet med Fuse og Ultrahand. Med Fuse kan du smelte genstande sammen med dine våben og skjolde, så genstandenes egenskaber overføres til dit udstyr. Hvis du f.eks. fastgør et horn fra en ildspyende Lizalfos til dit spyd, er du ikke længere begrænset til at spidde fjenden, men kan også sætte ild til dem.

Med lidt eksperimentering kan du skabe et arsenal af våben, der kan brænde eller fryse dine fjender. Du kan også smelte genstande sammen med dine pile, så de bliver til målsøgende spyd, bombepile eller - ved hjælp af en blomst, der vokser i grotterne under Hyrule - en pil, der vender dine fjender mod hinanden.

Du kan fastgøre pansrede plader til dit skjold for at styrke det eller fastgøre pigge til det for at skade fjenderne, mens du blokerer deres angreb. Nogle af de enkleste kombinationer kan være blandt de bedste. Hvis du kombinerer en Zonai-raket med et skjold og blokerer med ZL-knappen, sender raketten dig op i luften og giver dig en heftig NASA-motor!

Med Ultrahand kan du få objekter til at svæve, løfte klippeblokke, som var de papirkugler, og smelte dem sammen for at skabe komplekse objekter. Løse hjul og planker bliver til en vogn til at drøne ned ad en skråning, træbjælker bliver til en lang bro til at krydse afgrunde, og når du stabler kasser, opstår der en trappe, der fører dig op på taget af en bygning. Alt dette kan i starten føles lidt indviklet og besværligt at mestre, men du indser hurtigt, at det er afgørende for spiloplevelsen og for at udnytte omgivelserne fuldt ud.

Med Ultrahand kommer Tears of the Kingdom for alvor til live, når du begynder at gøre dig bekendt med Zonai-genstandene. Det kan være enkle komponenter som en glider, batteripakke eller en forhammer eller noget mere komplekst som en ventilator, flammekaster eller en kanon. Med Ultrahand kan du fæstne en ventilator til en planke og skabe en improviseret svæveflyver, fæstne en ballon til en flammekaster på et træbræt og få en varmluftballon, eller fæstne raketter til en slæde og få ... en utroligt sej maskine at komme rundt med.

Find din egen vej

I templer og helligdomme bruger du Zonai-enheder til at bygge maskiner, der løser specifikke problemer, og du lærer, hvordan objekterne interagerer med spillets fysik. Det er virkelig tilfredsstillende at finde ud af alle gåderne i hvert af Tears of the Kingdom's fem templer, og det får dig til at føle dig som en rigtig ingeniør. Det var som at skabe nøglen til en specifik lås. Ude i Hyrule kan du dog bruge Zonai-kreationer mere som et koben.

Et eksempel var, da vi skulle nå en ø, der svæver i himlen højt over Rito Village. Den var alt for høj til at klatre op, og selv hvis du kunne komme op til toppen, ville et overhæng forhindre dig i at nå toppen. Man ville simpelthen falde tilbage ned til bjerget nedenunder. Vi vidste, at der måtte være en vej, som man skulle bruge for at komme til øen; vi kunne bare ikke se, hvad det var. I stedet for at forsøge at finde ud af det, gik vi i vores rygsæk og tog de Zonai-apparater frem, som vi havde brug for til at løse opgaven.

Det gik senere op for os, at vi bare kunne have brugt evnen Ascend til at komme op til øen, men da var det lige meget.

Vi havde ikke nogen flammekaster, men vi havde en ballon og en træskive. Vi havde også flintesten og en bunke træ i vores rygsæk, så vi lagde dem ud på brættet og ramte flintesten med sværdet, hvilket antændte træet, som pustede ballonen op, som svævede næsten hele vejen op til øen. På det tidspunkt fastgjorde vi en raket til skjoldet og skød os selv ud fra den hjemmelavede varmluftsballon, hvilket gav os højde nok til at glide ned til øen.

Det gik senere op for os, at vi bare kunne have brugt evnen Ascend til at komme op til øen, men da var det lige meget. For Nintendo havde givet os redskaberne til frit at bruge verdens redskaber og spille, som vi ville. Kræfterne i Tears of the Kingdom minder om Breath of the Wild, men har nu mange flere lag og langt større dybde.

En ulempe ved denne nye teknologi er, at den sætter Nintendo Switch under et stort pres. Især når man står over for Yiga-lejre i dybet under Hyrule. Disse irriterende fjender bekæmper dig med komplicerede Zonai-køretøjer, og alle de beregninger for konsollen kan forårsage betydelige dyk i billedfrekvensen. Vi havde ikke noget imod disse lejlighedsvise dips og så dem mere som et hint om den kommende kamp, men det kan også være en smule forstyrrende for spiloplevelsen.

En veludført efterfølger

Tears of the Kingdom's nye værktøjer bygger videre på kampe fra Breath of the Wild. Dine grundlæggende bevægelser er de samme. Angrib med Y, og hold knappen nede for at oplade dit angreb; lås dig fast på dit mål og beskyt dig selv med ZL; sidestep og backflip med X; og veltimede undvigelser belønnes med en chance for at svare på dine fjenders angreb. Men nu er alle disse bevægelser koblet til våben, som du kan kombinere med elementære evner.

Du kommer igennem kampe med ren kraft, hvor du bevæbner dig med det mægtigste sværd i dit arsenal og svinger det rundt, indtil alle fjenderne omkring dig er døde, men kampen kan få en meget hurtigere afslutning, hvis du udstyrer og tilpasser dit våben til din fjendes svaghed. Slå ildfjender med isvåben, ubevæbnede fjender med lynvåben og stenbelagte fjender med en stenhammer for at smadre dem til grus.

Kampene i Tears of the Kingdom er en perfekt opsummering af efterfølgerens forbedringer i forhold til Breath of the Wild. Det grundlæggende i spillet er det samme, men alt føles meget mere omfattende end tidligere. Hyrule-verdenen, kampene og de kræfter, du har til rådighed, starter alle der, hvor Breath of the Wild sluttede, men Nintendo har taget dem til et helt nyt niveau med smarte forbedringer.

Verdenen med flere niveauer ville ikke have været lige så fornøjelig at udforske uden de nye køretøjer, du kan bygge, kampene ville have føltes ensformige uden tilføjelsen af samle elementer og våben til nye evner, og de færdigheder, vi mestrede i det forrige spil, ville ikke have været nok, når man tænker på, hvor omfattende Nintendos nye Hyrule er blevet.

Ligesom Majora's Mask var for Ocarina of Time, er The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mesterlig udvikling af Nintendo Switch's lanceringstitel. Hvis det skulle være den sidste store udgivelse til konsollen, ville det være en værdig afslutning på Nintendos største og mest succesfulde system til dato.