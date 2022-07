Anmeldelse: Sony LinkBuds S - små og lette øretelefoner til fritid og arbejde

Sony LinkBuds S - Anmeldelsen kort

Sony LinkBuds S er på ingen måde lige så visuelt iøjnefaldende som den første version af Sonys LinkBuds (opens in new tab), som havde et synligt hul i midten. Høretelefonerne sad ikke engang og inde i øret, og var designet til at lukke lyden udefra ind gennem en hullet i øretelefonerne. De så meget usædvanlige ud, men også virkeligt spændende.

Men Sony LinkBuds S er faktisk ret specielle på deres egen måde og hvis du kigger nærmere på dem, vil du opdage, at de er både mindre og end de fleste andre øretelefoner på markedet. De er designet som alle andre trådløse øretelefoner på topniveau, og så er det lykkedes Sony at pakke deres støjreducerende teknologi ind i et utroligt diskret design.

Byggekvaliteten er god, specifikationerne er imponerende, batterilevetiden er mere end godkendt, og brugervenligheden er også i orden. Med genbrugsmaterialer er Sony LinkBuds S også mere miljøvenlige end de fleste konkurrenter, samtidig med at de er utroligt komfortable. Så på papiret ser de virkelig imponerende ud.

Og Sony LinkBuds S lever da også op til forventningerne i stor stil. Niveauet af detaljer i musikken, det brede lydbillede og balancen imellem elementerne er imponerende, og den måde, som frekvensområdet er afbalanceret fra top til bund, er også formidabel. Men når det gælder dynamikken, er LinkBuds S ikke helt så imponerende - de har ikke helt power nok til virkelig at sætte power på i sangene og mangler noget bas til virkelig at have en imponerende lyd efter vores smag.

Dette står i ret stærk kontrast til Sony WF-1000XM4 (opens in new tab), som længe har været anerkendt som en af de allerbedste støjreducerende hovedtelefoner på markedet. Nu hvor de har været på markedet i et stykke tid og også har fået en efterfølger, kan du ofte finde dem til priser på samme niveau som LinkBuds S - så hvis størrelsen og vægten af disse nye øretelefoner ikke er en stor faktor i dit valg (og det kan det bestemt være - det gør en stor forskel for dem med små ører), så føles WF-1000XM4 som et bedre køb, hvis du spørger os.

Pris og tilgængelighed

De udkom i foråret og er i butikkerne nu

Pris fra 1.490 kroner

Sony LinkBud S blev lanceret i slutningen af maj 2022 og kan købes hos en række forhandlere fra 1.490 kroner.

Der er masser af konkurrence på markedet for ægte trådløse øretelefoner, ikke mindst fra Sony selv, men du finder også lignende muligheder i form af Sennheisers Momentum True Wireless 3 og selvfølgelig Apple AirPods Pro, som alle har et lignende prispunkt og mange imponerende specifikationer. Og mon ikke de kommende AirPods (opens in new tab) Pro 2 også vil være interessante for mange brugere?

Sony LinkBuds S Funktioner

Det medfølgende LinkBuds S-opladningsetui er lille og praktisk og holder øretelefonerne sikkert på plads. (Image credit: Peter Hoffmann)

Aktiv støjreducering med justerbar ambient lyd

Bluetooth 5.2 med understøttelse af SBC, AAC og LDAC

27 timers batterilevetid

LinkBuds S er måske nok små i størrelse, men de har gode specifikationer. Med undtagelse af multipoint parring (så du kan tilslutte f.eks. mobil og pc samtidig) har Sony LinkBuds S alle de funktioner, du kan ønske dig.

Trådløs tilslutning sker via Bluetooth 5.2, og de er kompatible med SBC-, AAC- og LDAC-codecs, men - som sædvanligt med Sony - ingen aptX-funktionalitet. Men hvis du har en LDAC-specificeret mobil, er LinkBuds S stadig praktiske hovedtelefoner med lyd i høj opløsning.

De bruger den samme V1-processor, som kombinerer støjreduktion og lydbehandling i én, der også sidder i Sony WF-1000XM4. Men den i LinkBuds S har en ny 5mm fuldfrekvent dynamisk driver, som er mindre end den i XM4. Selve øretelefonerne holder fra 6 til 9 timers strøm (afhængigt af om den aktive støjreduktion er slået til eller ej), mens den lille opladningsboks kan holde til et par fulde opladninger mere. Det gør batterilevetiden meget konkurrencedygtig. Den er ikke førende i sin klasse, men de øretelefoner, der er bedre, er samtidig også meget større og tungere. Til sammenligning holder de lige så lette AirPods Pro ca. 4,5 timer pr. opladning med ANC aktiveret, så Sony har et stort forspring på dette område.

Sony Linkbuds S er delvist fremstillet af genbrugsplast (Image credit: Peter Hoffmann)

Støjreduktion kan slås til eller fra på app'ent eller via den berøringsfølsomme flade på hver øreprop. Der er også en men der er også "Ambient sound"-indstillingen, som har 20 forskellige justeringsmuligheder, så du kan lade høretelefonerne lukke meget lidt eller rigtig meget lyd ind fra dine omgivelser alt efter behov.

Det er i app'en, at alle EQ-justeringer foretages. Det er også her, du kan vælge mellem at fokusere på høj lydkvalitet eller stabil tilslutning for Bluetooth og mere. Det er den samme app, som Sonys premium-hovedtelefoner bruger, og den er lige så effektiv og stabil som altid.

Touch-kontrollerne er pålidelige og velimplementerede, og LinkBuds S har indbygget understøttelse af Alexa og kompatibilitet med Google Assistant. De eksterne mikrofoner, som tager sig af stemmestyring, er synlige på ydersiden af hver øreprop bag en lille cirkel af net.

Design

Sony Linkbuds S fylder ikke meget - og det gør etuiet heller ikke. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hver øreprop vejer 4,8 gram og er meget lille

Opladningsetuiet vejer 35 gram og har et USB-C-port

IPX4-klassificering

Når produkter er så små og lette som disse (Sony siger, at LinkBuds S er 40 % mindre og over 30 % lettere end Sonys WF-1000XM4), er der ikke meget, der kan gå galt med hensyn til "design".

Hele pointen med at LinkBuds S er så små og lette er naturligvis at levere en behagelig pasform, og i den henseende er designet en overvældende succes. Hver øresnegl vejer kun 4,8 gram, hvilket er ekstremt let i forhold til ægte trådløst design, og kombineret med de fire forskellige størrelser af øresnegle, der følger med i æsken, er det nemt at få en behagelig pasform til netop dine ører.

Pasformen sikrer, at de er behagelige at bruge i timevis, og du kan være oppe og bevæge dig rundt uden at skulle bekymre dig om, at de glider ud af ørerne. Ved mere intense aktiviteter som f.eks. løb har øretelefonerneind imellem udfordringer med at blive siddende på plads og skal justeres med jævne mellemrum.

LinkBuds S er fremstillet af den samme slags genbrugsplast, som Sony fremstiller sine bedste hovedtelefoner af. Du kan vælge mellem tre forskellige farver: sort, hvid eller beige (som Sony kalder "Ecru").

Opladning sker via USB-C på bagsiden af opladningsetuiet. De understøtter ikke trådløs opladning, og en opladning fra tomt til fuldt batteri tager et par timer. Når det er gjort, kan du dog nyde en god batterilevetid (ni timer uden ANC og seks timer med) og vide, at du kan tage dine øretelefoner med dig overalt; deres IPX4-klassificering betyder, at de kan modstå sved fra træning i fitnesscentret eller vandstænk fra regnvåde hænder.

Lydkvalitet

Sony LinkBuds S har en mindre driver end Sony WF-1000XM4, hvilket giver god mening for mindre øretelefoner, men det påvirker lyden. (Image credit: Peter Hoffmann)

Detaljeret, præcis og kontrolleret lyd

Mangler lidt dynamisk kraft

God støjreduktion

Lydkvaliteten i Sony LinkBuds S holder et højt niveau, men mangler en smule vægt og bas.

Nyckelspecifikationer Type: ægte trådløs in-ear

Vægt: 4,8g (ørepropper); 35 g (etui)

Drivere: 5 mm dynamisk

Batterilevetid: 6 timer (ANC på), 9 timer (ANC slukket) i øretelefoner; to fulde opladninger i opladningsetuiet

Styring: app, berøringskontrol, stemmestyring

Bluetooth: 5.2; SBC, AAC, LDAC

På den positive side får du en åben, tydelig og ret imponerende detaljegrad i lyden. De lave frekvenser er fyldige og velkontrollerede og følger godt med i forskellige tempi og sikrer, at rytmer lyder naturligt. De er også meget detaljerede med hensyn til tone og tekstur. Du får også en lignende lyd i den øvre ende af frekvensområdet: Diskanten er klar og skarp og indeholder masser af detaljer.

Detaljerne holdes på et højt niveau i alle slags sange på Sony LinkBuds S, så vokalen er i fokus, mens resten af instrumenterne er fint integreret og skaber en behagelig helhed.

Den overordnede balance i lydbilledet er god, mens Sony LinkBuds S rammer det helt rigtige tempo og den rigtige rytme.

Det, der mangler på lydfronten, er dog en smule mere kraft og bas. Det dynamiske område føles noget begrænset, og som følge heraf forbliver sangene jævne og kan til tider føles lidt flade, uanset hvor meget du skruer op for lydstyrken. Hvis du er typen, der kan lide bas-tung lyd, er der et par konkurrenter, der leverer et lidt mere engagerende lydbillede på den front.

Når det gælder støjreduktion, er Sony dog stadig uovertruffen, og LinkBuds S håndterer eksterne lyde på en utrolig imponerende måde, og det er nemt at tænde og slukke for den med et hurtigt tryk på den ene øretelefon. Opkaldskvaliteten er også acceptabel, lyden er klar og tydelig, og Sonys teknologi til annullering af vindstøj fungerer godt.

Værdi

Sony LinkBuds S understøtter opladning via USB-C på bagsiden af opladningsetuiet. Du får ikke trådløs opladning her, på trods af prisen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Byggekvalitet og materialer har en god standard

Er lavet med genbrugsplast, hvilket er godt for miljøet

Lydkvaliteten kunne have været bedre i forhold til prisen

Hvis vi kigger lidt nærmere på byggekvaliteten, er Sony LinkBuds S fejlfri. Ørepropperne giver alle indtryk af at være bygget til at holde i lang tid. Det samme gælder for opladningsetuiet, som lukker med et hurtigt og tilfredstillende klik.

Sony har gjort store fremskridt med at reducere miljøbelastningen fra sine produkter i den seneste tid, og det gælder også for de nye LinkBuds S. De sendes i ubleget, utrykt og plastikfri emballage, mens høretelefonerne og opladningsetuiet er bygget af et materiale, der kombinerer genbrugte bildele af plastik med sten. Det genanvendes også ved slutningen af produktets levetid.

Men som altid med alle typer hovedtelefoner er lydkvaliteten det vigtigste, og her er Sony LinkBuds S ikke helt et hit. Selvfølgelig gør de meget mere rigtigt end forkert, men de mangler stadig lidt, især når det kommer til tyngde og bas, og det tager magien lidt væk fra yndlingssangene.

Sony LinkBuds S er nogle af de mindste in-ear høretelefoner på markedet (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Sony LinkBuds S?

Sony LinkBuds S - vurdering Kategori Bemærkninger Bedømmelse Funktioner Det er svært at klage over noget her - Sonys app giver dig så mange justeringsmuligheder 5/5 Design Så komfortable, så små og så lette 4.5/5 Lydkvalitet Detaljerne og balancen er helt i orden, men de mangler lidt vægt og bas. 4/5 Værdi De er et godt køb, men du kan få bedre lyd til nogenlunde samme pris andre steder. 4/5

Køb dem, hvis …

Du vil have et par rigtig små øretelefoner

Held og lykke med at finde et par ægte trådløse øretelefoner, der er mindre, lettere og mere behagelige at bruge end Sony LinkBuds S.

Det er vigtigt med en detaljeret og afbalanceret lyd

LinkBuds S leverer en jævn, imponerende detaljeret lyd, der forbliver ensartet, uanset hvad du lytter til.

Du foretrækker en rolig og behagelig lyd

Høretelefonerne mangler noget vægt og bas i lyden, hvilket kan få sangene til at føles lidt begrænsede og flade.

Køb dem ikke, hvis …

Du ønsker at få et energiboost fra din musik

Lyden er god, men de har svært ved at tilføre ekstra power til dine yndlingssange. Så hvis du har brug for at få blæst øregangen ud ind imellem, så er det ikke disse, du skal have fat i.

Du har brug for at kunne tilslutte flere enheder

Muligheden for at oprette forbindelse til to Bluetooth-kilder på samme tid (f.eks. en bærbar computer og en mobiltelefon) er stort set den eneste vigtige funktion, som LinkBuds S mangler.

Andre alternativer

(opens in new tab) Sony WF-1000XM4 (opens in new tab)

(opens in new tab)Disse er det oplagte alternativ til Sony LinkBuds S. Ja, de er betydeligt større og tungere, men de er virkelig gode øretelefoner, der har noget af den kraft, som LinkBuds S mangler. De er en smule dyrere end LinkBuds S, men hvis du kan finde dem til en overkommelig pris, er de en bedre investering i det hele taget.

(opens in new tab) Apple AirPods Pro (opens in new tab)

For iPhone-brugere er dette også en god mulighed. De er meget lette, lyder godt, har imponerende støjreduktion og tilbyder alle mulige nyttige ekstra funktioner, når de bruges sammen med Apple-produkter. Lyden kan dog ikke tilpasses som hos Sony, og de har kortere batterilevetid.