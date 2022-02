Anmeldelse: Sony LinkBuds

Sony LinkBuds er de mærkeligste true wireless øretelefoner, vi nogensinde har set, men Sony har taget fornuftigt sats ved at skabe et par in-ear-hovedtelefoner, der kan bæres hele dagen lang. Det brede lydbillede bør gøre audiofile glade, og den innovative styring og alsidige app gør det nemt at få mest muligt ud af LinkBuds. Folk, der elsker bas er nok de eneste, som vil brokke sig.

Sony LinkBuds er de mærkeligste true wireless øretelefoner, vi nogensinde har set, men Sony har taget fornuftigt sats ved at skabe et par in-ear-hovedtelefoner, der kan bæres hele dagen lang. Det brede lydbillede bør gøre audiofile glade, og den innovative styring og alsidige app gør det nemt at få mest muligt ud af LinkBuds. Folk, der elsker bas er nok de eneste, som vil brokke sig.

Anmeldelsen kort

Sony LinkBuds er de mærkeligste true wireless øretelefoner, vi har set. De er verdens første in-ear-hovedtelefoner, som er designet med et hul i midten, så lyden udefra kan finde vej til dine ører, når du har behov for det - mens du samtidig kan høre musikken, hører podcasts eller taler i telefon. Det lyder måske sært, men det giver en helt anden lytteoplevelse, som varmt kan anbefales.

Sony LinkBuds er også virksomhedens mindste øretelefoner til dato og er en del mindre end Sony WF-1000XM4. De er faktisk så små, at Sony har lavet en smart ny måde at betjene dem på, som betyder, at du ikke behøver at rode med de små ørebøffer for at justere musikafspilningen - i stedet kan du trykke på et område lige ved siden af dit øre for at hoppe frem/tilbage i numre, justere lydstyrken og svare på opkald. Det er ret sjovt fundet på, og fungerer fint.

Sony er gået helt nye veje, og det må have været en risiko at lave et par ægte trådløse øretelefoner uden de normalt vigtige funktioner: AirPods-stil med udstående stængler og afrundede øretelefoner som du putter ind i øret.

Men vi er glade for at kunne fortælle, at satsningen efter vores mening har givet gevaldigt pote. Det er lykkedes Sony at skabe et par in-ear-hovedtelefoner, der virkelig kan bæres hele dagen, uanset om du arbejder på et fælles kontor, eller om du roder rundt i huset og ikke vil risikere, at du misser postbudets bank på døren, fordi du lytter til musik.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Lydkvaliteten er fremragende med et bemærkelsesværdigt bredt lydbillede, der giver plads til de forskellige instrumenter, så detaljerne træder frem. Detaljer, klarhed og rytmisk nøjagtighed er også fremragende.

Den åbne pasform har dog nogle ulemper; bassen er ikke særlig kraftig, og da du kan høre dine omgivelser, betyder det, at lyden fra LinkBuds, kan blive overdøvet af det, der foregår i baggrunden. En kort cykeltur i København viste, at vindstøj nemt overdøver musikken, medmindre du skruer godt op.

Men selv om du må indgå et kompromis mht. bas og støjreducering, så får du nogle øretelefoner, der virkelig ikke ligner nogen andre modeller på markedet i dag. De sidder behageligt i øret, lyden er fremragende, og oplevelsen af både at kunne høre musik og resten af verden er befriende god. Så hvis du bare vil lukkes inde med din musik, bør du kigge på nogle støjreducerende øretelefoner. Men hvis du er på jagt efter noget lidt anderledes, er Sony LinkBuds værd at give en chance.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sony LinkBuds pris og tilgængelighed

Kan købes nu

Vejledende udsalgspris: 1.600 kroner

Sony LinkBuds blev lanceret den 15. februar 2022 og kan købes for 1.600 kroner. Sony havde oprindeligt skrevet 1.700 kroner, men den er nu altså sat ned.

Det skyldes sandsynligvis, at Sonys flagskibs true wireless øretelefoner, Sony WF-1000XM4, lige nu koster 1.649 kroner hos en række forhandlere, og det vil måske gøre det svært at forklare den højere pris, når man må undvære Sonys klasseledende støjreducering.

Det er vigtigt at huske på, at de to hovedtelefoner i vores øjne ikke kan sammenlignes 1-1. LinkBuds er et helt anderledes produkt, målrettet mod brugere, der ikke har behov for støjreducering, men som gerne vil have fremragende lyd uden at lukke fuldstændigt af for omgivelserne.

På bagsiden sidder USB-C porten og knappen til Bluetooth-parring. Tæt på er det nemt at se, at etui og LinkBuds er lavet af genbrugsplast. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Åbent design

Lille og let

Fås i grå og hvide versioner

Vi har aldrig set et par true wireless øretelefoner, der ligner Sony LinkBuds. De er de første med et helt åbent design, der lader lyden udefra passere direkte ind i øregangen.

Hver øresnegl består af en rund driver med hul i midten. Driveren er forbundet med et afrundet "hus". Den runde driver sidder over øretangen, imens resten sidder lige over i øregangen og bliver holdt på plads af en gummifinne. Sony giver dig en række finner i forskellige størrelser i æsken - dette er vigtigt, da LinkBuds skal have den rigtige finne til dit øre for at sidde korrekt. Hvis du er forvirret over, hvordan du skal bære LinkBuds, har Sony en nyttig video i Headphones Connect-appen, som viser, hvad du skal gøre.

Sony LinkBuds fås i hvid og grå og er selskabets mindste ægte trådløse øretelefoner; de er 51 % mindre i volumen end Sony WF-1000XM4 og vejer kun 4,1 g. Etuiet er også lille - på størrelse med æske til en ring - og er 44 % lettere end det etui, du får med WF-1000XM4.

Med Sonys Wide Area Tap kan du trykke ved siden af øret og stadig styre musikken. (Image credit: Peter Hoffmann)

På forsiden af opladningsetuiet er der en lille knap; tryk på den, og låget åbne, så du kan se øretelefonerne og en LED-lampe, der fortæller dig, hvor meget batterilevetid der er tilbage. På bagsiden af etuiet er der en parringsknap og en USB-C-opladningsport. Opladningsetuiet er fremstillet af genbrugsplast fra bildele. Indpakningen af LinkBuds er samtidig helt uden plastik, så du får en god miljøsamvittighed, når du pakker dem ud.

Høretelefonerne har en IPX4-vandmodstandsklasse, så du kan bruge dem, mens du træner, uden at skulle bekymre dig om lidt sved eller et par regndråber. De sidder også sikkert nok til at kunne bæres under løb - du skal ryste meget hårdt på hovedet for at løsne LinkBuds.

Det skal siges, at LinkBuds sandsynligvis ikke vil passe i alle ører. Vi kender nok alle mindst én person, der aldrig bruger in-ear hovedtelefoner, fordi de enten ikke sidder godt eller fordi de hurtigt føles ubehagelige for vedkommmende. Det skyldes nok ikke øretelefonerne, men er mere et spørgsmål om brugerens anatomi. Så vær opmærksom på dette. Hvis du ved, at du har udfordringer med in-ear, så bed om at få lov til at teste dem først. Så du er sikker på, at du kan klare at have dem i ørene i længere perioder.

Etuiet fylder ikke meget og føles utroligt let. (Image credit: Peter Hoffmann)

Styring og opsætning

Styr dem med tryk på huden

Justérbar styring

Opsætning via Headphones Connect-appen

Styringen af Sony LinkBuds er ret smart. Ligesom mange andre ægte trådløse øretelefoner kan du trykke på selve hovedtelefonen for at styre musikafspilningen. Men da LinkBuds er ret små, kan det være svært at trykke præcist nok på dem til at få den ønskede respons.

For at omgå dette har Sony implementeret en funktion kaldet Wide Area Tap, som giver dig mulighed for at dobbelt- eller tredobbelt trykke på området foran dine ører for at styre øretelefonerne. Hovedtelefonerne opfanger simpelthen dine tryk, så du på den måde kan sætte din musik på pause/afspille den eller springe til det næste nummer. Du kan via Headphones Connect-app'en indstille styringen i højre og venstre side, så du f.eks. bruger venstre side til at skrue op/ned for musikken og højre for at hoppe frem/tilbage i musikken.

Det fungerede bemærkelsesværdigt godt, selv om du skal trykke ret fast for at hørebøfferne registrerer dine bevægelser - vi fandt ud af, at det bedste sted at trykke er på tragus (det er den lille brusklap foran din øregang).

Ligesom Sony WF-1000XM4 leveres de nye LinkBuds med selskabets Speak-to-Chat-funktion, som automatisk sætter musikken på pause, hvis du begynder at tale - og hvis ørepropperne ikke registrerer din stemme i 15 sekunder, antager de, at din samtale er slut, og musikken genoptages. Det er en super smart funktion, hvis du f.eks. lytter til musik på kontoret og skal tale med en kollega - eller hvis du skal snakke med nogen derhjemme. Det er til gengæld en rigtig skidt funktion, hvis du kan lide at synge med, når du lytter til musik. For lige så snart, du begynder at synge med, slukker LinkBuds for musikken - har vi hørt (vi synger nemlig ikke selv). Speak-to-Chat-funktionen er som udgangspunkt slået fra, og du kan slå den til og fra i app'en.

Det specielle design giver en fantastisk lyd og er behageligt nok til at bære hele dagen. (Image credit: Peter Hoffmann)

For at konfigurere LinkBuds skal du downloade Headphones Connect-appen og følge vejledningen på skærmen. For at aktivere Sonys 360 Reality Audio-funktion skal du tage et billede af hvert øre, hvorefter app'en analyserer deres form for at opnå en optimal lyd, der er skræddersyet til dig.

Du skal bruge en kompatibel musikstreaming-app for at opleve 360 Reality Audio, f.eks. Tidal, Deezer eller Amazon Music HD.

Connect-appen giver dig også mulighed for at se, hvor meget batterilevetid dine øretelefoner og opladningsetuiet har tilbage. Du kan også skifte imellem equalizer-forindstillinger (eller lave dine egne skræddersyede indstillinger, hvis du foretrækker det), slå Spotify Quick Access til for hurtig afspilning af Spotify og slå Adaptive Volume Control til, som gør lydstyrken af din musik højere, hvis øretelefonerne registrerer, at du befinder dig i et støjende miljø. Du kan også slå DSEE-lydopskalering og Speak-to-Chat til og fra, vælge, om du vil have din musik sat på pause automatisk, når du fjerner øretelefonerne, og automatisk tjekke, om der er softwareopdateringer.

App'en giver mange muligheder og er nem at bruge, og det er godt, at du kan tilpasse, hvilke funktioner du vil bruge - især fordi Sony advarer om, at det kan tære på batterilevetiden, hvis du bruger mange af de ekstra funktioner på én gang.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Audio performance

Bredt lydbillede

Bassen kunne være stærkere

Understøttelse af 360 Reality Audio

Det åbne design på Sony LinkBuds betyder, at de giver et bemærkelsesværdigt rummeligt og bredt lydbillede, som du normalt ikke ville få fra et par in-ear-hovedtelefoner.

De giver også masser af detaljer, præcision og et velafbalanceret lydbillede, der gør det muligt høre detaljer for hvert instrument. 12 mm-driverne er ret kraftige, mens Sonys Integrated Processor V1 sikrer, at din musik lyder autentisk med minimal forvrængning.

Der er dog et par ulemper ved de åbne drivere. For det første lukker de en masse miljølyd ind - hvilket er præcis, hvad disse øretelefoner er designet til - og det betyder, at alle de detaljer, du får fra din musik, kan blive mudret af snakken fra folk, der taler i nærheden, buldren fra biler, der kører forbi, og andre lyde fra omgivelserne.

Det faktum, at øretelefonerne ikke skaber en forsegling mod din øregang, betyder også, at basresponsen ikke er særlig stærk - og derfor får du ikke en rigtig dyb, dunkende bas-oplevelse.

Det er selvfølgelig et kompromis, og til gengæld får du et par ørepropper, der kan bæres hele dagen og bruges i alle situationer - uanset om det er at tage imod opkald, lytte til podcasts, træne eller lytte til afslappende musik, mens du arbejder. Selv om der også slipper lyd ud af hovedtelefonerne til dine omgivelser, så er den ikke nær så høj eller generende, som vi havde frygtet, den kunne være.

Selv om de ikke stikker ind i øret, sidder LinkBuds godt fast. (Image credit: Sony )

Ud over den grå version, findes LinkdBuds også i hvid. (Image credit: Sony )

Bassen er okay, men den kunne være dybere og fyldigere. Det kan man forvente af et par øretelefoner med dette åbne design, da øretelefoner, der lukker øregangen helt af, giver en kraftigere basrespons. Hvis du lytter til hiphop, electronica eller noget andet med en stor baslinje, kan du blive skuffet over LinkBuds lyden. Men ærligt talt så er der ikke mange in-ear hovedtelefoner, der kan levere rigtig stærk bas.

Alligevel betyder den fremragende balance, som LinkBuds tilbyder, at diskant og mellemtone ikke lyder overvældende i forhold til basen.

Ligesom Sony WF-1000XM4 og Sony WH-1000XM4 leveres LinkBuds med mærkets DSEE-funktion, som opskalerer lyd i lavere opløsning, så de næsten lyder som høj opløsning. Det er svært at vurdere nøjagtig, hvor effektiv denne funktioner er, men vi var godt tilfredse med den musik, vi lyttede til både på Spoltify og i den høje opløsning på Apple Music.

Der er også understøttelse af Sony 360 Reality Audio, hvilket betyder, at du kan opleve medrivende lyd, der placerer elementer af din musik i en virtuel 3D sfære - med andre ord lyder det, som om musikken kommer mod dig fra alle retninger.

Denne funktion fungerede bemærkelsesværdigt godt for et så lille par øretelefoner, og det kan skyldes det rummelige lydbillede, som deres åbne design giver. Du får virkelig en fornemmelse af lyden kommer fra forskellige retninger. Det kræver dog, at du har adgang til en af de få kompatible streamingtjenester, der understøtter denne funktion - Amazon Music Unlimited, Deezer, nugs.net eller TIDAL.

(Image credit: Sony )

Batterilevetid og forbindelser

17,5 timers batterilevetid

Bluetooth 5.2

Ingen trådløs opladning

Ingen multipoint forbindelse

Batterilevetiden for Sony LinkBuds er 17,5 timer - heraf er de 5,5 timer fra høretelefonerne, og du får yderligere 12 timer fra opladningsetuiet. En hurtig opladning på 10 minutter giver dig 1,5 timers afspilning.

Den batterilevetid er lidt skuffende; Sony WF-1000XM4 giver 24 timer i alt, og de fleste ægte trådløse øretelefoner uden aktiv støjreduktion giver dig 25 timer eller mere.

Det skyldes nok LinkBuds' lille størrelse - der er bare ikke plads til et stort batteri i enhederne. Og som Sony advarer om i Connect-appen, vil funktioner som Speak-to-Chat, DSEE og Adaptive Volume Control, der alle er aktiveret på én gang, tære på batteriet endnu hurtigere. Til gengæld er opladeetuiet så let, at det er svært at tro, at der overhovedet ér et batteri indeni. Du får ingen trådløs opladning, så du skal tilslutte et kabel til USB-C-porten på LinkBuds' etuiet.

Forbindelsen leveres med Bluetooth 5.2. Android-brugere kan drage fordel af Fast Pair for hurtige forbindelser med deres enheder, og det samme gælder for Windows-brugere og Swift Pair.

Det er også nemt nok at parre dem med en iOS-enhed - du skal blot holde parringsknappen på bagsiden af LinkBuds' opladningsetui nede, åbne dine Bluetooth-indstillinger og vælge LinkBuds derfra. Du må undvære mulitpoint-parring, og det er nok den største udfordring med LinkBuds, fordi du så ikke kan forbinde to enheder som f.eks. computer og mobil på én gang. Det ville ellers have gjort dem perfekte til kontor eller hjemmearbejde. Som det er nu, er det lidt mere bøvlet at skifte mellem dine enheder.

Vi oplevede for det meste en god og stabil forbindelse - også selv om vi gik ind i et andet lokale. Så her var der ingen overraskelser.

Skal du købe dem?

Sonys Headphones Connect app giver masser af justerinsmuligheder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem, hvis...

Du vil have nogle øretelefoner, du kan have i ørerne hele dagen

Med evnen til at høre dine omgivelser, automatisk justering af lydstyrken og Speak-to-Chat er der ingen grund til at tage LinkBuds ud. Især fordi de er meget behagelige at gå med.

Du vil have et bredt lydbillede

LinkBuds åbne design betyder, at de har et flot og bredt lydbillede, hvilket giver god lyd med masser af detaljer fra de forskellige instrumenter.

Størrelsen er vigtig

LinkBuds er nogle af de mindste og letteste true wireless øretelefoner, vi har testet, og de leveres med et lillebitte opladningsetui, der passer til.

Køb dem ikke, hvis...

Dukn lide at give den fuld bas

LinkBuds er meget velafbalancerede, men bassen fylder ikke overvældende meget i lyden. Så hvis du er til dunkende bas, skal du finde nogle andre.

Du vil have aktiv støjreducering

Med LinkBuds kan du høre musikken, men verden omkring dig bliver ikke lukket ude, så den kan du også høre - på godt og ondt.