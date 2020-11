Anmeldelse: OnePlus Nord N10 5G

Anmeldelsen på to minutter

OnePlus Nord N10 5G er tilføjelse til kategorien af mellemklassetelefoner. Den har et nyt købsargument: den billigste 5G-telefon på markedet.

OnePlus har allerede sendt OnePlus Nord på gaden i år. N10 5G er opfølgeren med det klare formål at give 5G-understøttelse til en god pris.

For at komme dertil har OnePlus lavet nogle kompromiser i specifikationerne. Det gør det til en mindre kraftfuld enhed på papiret.

Den gennemsnitlige bruger bemærker sandsynligvis ikke ændringerne, og kameraerne har endda lidt flere pixels, selvom der er forsvundet et vidvinkel selfie-kamera. Der er blevet rokeret rundt på funktioner for at opfylde et andet behov.

Med OnePlus Nord satte OnePlus sig igen i centrum af markedet for mellemklassetelefoner. N10 5G kommer i en ny kategori af mobiler, der understøtter 5G-netværk. Det er en kategori, der vokser og vokser.

OnePlus Nord N10 5G Vægt: 190 g.

Størrelse: 163 x 74.7 x 8.95 mm.

Skærmstørrelse: 6,49"

Opløsning: FHD+ (2400x1080)

Opdateringshastighed: 90Hz

Pixeltæthed: 406ppi

Chipsæt: Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Lagerplads: 128 GB (kan udvides op til 512 GB)

Bagkameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Batteri: 4.300 mAh

5G har dog haft en meget begrænset udrulning, og mens netværk bestemt er vokset i løbet af de sidste par år, er de kun begyndt at udvide sig ud over store byer.(Herhjemme er det primært København, Aarhus og Odense.) Så mobilen skal primært bedømmes ud fra, hvor brugbar den er som mellemklassetelefon. Og den har nogle fordele i forhold til sine konkurrenter. Avancerede funktioner, som er arvet af OnePlus flagskibsmodellerne.

Det er primært skærmen med en opdateringshastighed på 90 Hz. Det gør det meste af brugen mere flydende of behagelig. På bagsiden er der et fornuftigt primært kamera på 64 MP, et vidvinkelkamera og et makrokamera.

LCD-skærmen på 6,5" er fantastisk til medier og spil. De dobbelte højtalere giver en godkendt lyd, men der er også et 3,5 mm. hovedtelefonstik, hvis du foretrækker det. Mobilens Snapdragon 690-chipsæt og 6 GB RAM er ikke den hurtigste kombination i mellemklassen, men baseret på benchmarks (og i vores test) er N10 5G ikke mærkbart langsommere end konkurrenterne. Dens 128 GB lagerplads kan udvides.

Batteriet på 4.300mAh batteri er ikke det største - f.eks. har Motorola One 5G et batteri på 5.000mAh kapacitet batteri. 30 W-opladeren sørger dog for, at få mobilen op over 50 % på en halv time. Det er godkendt, synes vi.

N10 5G føles elegant og ser elegant ud. Bagsiden er af plastik, skærmen er glas, der sidder i en metalramme.

I sidste ende er OnePlus N10 5G en solid mellemklassetelefon, selv uden 5G-tilslutning, og er et solidt springbræt op til mere 'overkommelige' flagskibe som OnePlus 8T, der har bedre specifikationer til et tilsvarende spring i prisen. Desværre blev det afsløret, at N10 5G kun får en operativsystemopdatering, og da den leveres med Android 10, betyder det, at telefonen kun får Android 11 ... hvilket er et stort slag for dets levetid.

Det er kun et par detaljer, der adskiller N10 5G fra de andre i klassen. Men det er en glimrende Android-mobil til prisen.

OnePlus Nord N10 5G pris og lancering

OnePlus Nord N10 5G lancering : Kan købes i danske butikker fra 20. november.

: Kan købes i danske butikker fra 20. november. OnePlus Nord N10 5G pris: Koster omkring 2.500 kr. uden abonnement.

OnePlus Nord N10 5G lander i de danske butikker den 20. november. Den kan købes hos mange elektronikforhandlere til den vejledende pris: 2.499 kr. Som andre OnePlus-mobiler, kan den købes med abonnement hos en lang række mobilselskaber

Telefonen kommer på gaden få uger efter OnePlus Nord N100, en endnu billigere telefon uden 5G-forbindelse

Nord N10 5G kommer i farven, Midnight Ice, som er en blålig nuance. Der ser pæn ud, men ikke helt så iøjnefaldende som de skovgrønne nuancer i Nord og OnePlus 8T. Hvis du vil have en mere reserveret farve er Midnight Ice helt fin.

Design

Ingen slider, men den har et 3,5 mm. jackstik til hovedtelefoner

Eksklusivt udtryk med glas på for og bagside og en metalramme

Måler 163 x 74.7 x 8.95 mm. og vejer 190 g.

OnePlus Nord N10 5G har et solidt mellemklasse look og -følelse, der arver meget fra Norden-modellen. Mens N10 5G er lidt større (med et par millimeter på hver side), er det praktisk talt en tro kopi af sin stamfader, med undtagelse af en funktion hist og pist.

N10 5G har en volumenvippeknap på venstre side og en tænd/sluk-knap højre - men ingen slider, som alle andre OnePlus-telefoner til at skifte mellem lydløs, vibrerende og højlydt tilstand. Det er en skam, men det er bare et af ofrene for at bringe omkostningerne ned.

Til gengæld har 5G-telefonen en måske endnu mere værdifuld funktion: et 3,5 mm. hovedtelefonstik i bunden til venstre for den centrale USB-C-port. Efter vores mening er det mere et must-have, især i dette prisleje, der er fyldt med telefoner med et hovedtelefonstik.

N10 5G har en glasfront og en plastikbagside med en metalramme, der i det mindste føles mere luksuriøs i hånden sammenlignet med andre telefoner i mellemklassen.

Med 163 mm. x 74,7 mm. x 8,95 mm. og 190 g. er N10 5G større og lidt tungere end konkurrenterne men ikke meget. Den er for bred til, at man med lethed kan bruge den med en hånd. Heldigvis er det ikke direkte besværligt, og skal ikke kæmpe for at trykke på volumen og låseknapperne på siden.

På bagsiden er der en fingeraftrykslæser, som du sagtens kan føle dig frem til. Bare sørg for at sæt hele fingeren på den.

Kamerablokken øverst til venstre ser markant anderledes ud end den på Nord; i stedet for en enkelt søjle er N10 5Gs kameraer anbragt i et rektangel næsten identisk med kamerablokken på OnePlus 8T.

Skærm

6,5" 20:9, fuld HD+ skærm

90 Hz skærm, men LCD i stedet for LED

OnePlus Nord N10 5G har en 6,5" LCD-skærm, der er velegnet til at se medier eller spille spil. Dens 20: 9-forhold er højere end nogle andre mellemklassetelefoner, men selv konkurrerende mobiler som Pixel 4a 5G er kun lidt bredere i format med forholdet 19,5: 9.

N10 5Gs LCD-skærm er i modsætning til standard OnePlus Nord, som har en 6,44 tommer AMOLED-skærm.

Heldigvis bevarer N10 5G sin forgængers opdateringshastighed på 90 Hz, hvilket er en mærkbar fordel, især hvis du tidligere har brugt OnePlus-telefoner: Når du scroller i apps, på websites og ser video, er oplevelsen mere flydende.

Du kan sætte den tilbage til 60 Hz (standarden på telefoner), hvis du vil, hvilket sparer batteri.

Fuld HD Plus (1080 x 2400) opløsning og LCD kombinerer et afbalanceret billede: i modsætning til nogle OLED-skærme er de mørke dele rimeligt afbalancerede med omgivende farver, selvom det ikke helt har den samme imponerende liv i farverne, som nogle OLED-skærme leverer.

Skærmen på N10 5G understøtter HDR10 Plus, hvilket er en anden sjældenhed i mellemklassen: når man sammenligner med Pixel 4a 5G, og den viser bestemt skarpere detaljer end Pixel 4a 5G.

N10 5Gs skærm er flad med et hul til selfie-kameraet øverst til venstre på skærmen. Den har ikke en fingeraftrykssensor på skærmen, der er afhængig af den bageste fysiske fingeraftryksscanner - men du kan også indstille ansigtsgenkendelse til at låse telefonen op, hvis du foretrækker det.

Kameraer

Fire kameraer på bagsiden: det primære, et vidvinkel, makro og monokrom

Et enkelt 16 MP selfie kamera på forsiden

OnePlus Nord N10 5G arver nogle af de kameraer, der findes den første udgave af Nord.

Begge har fire kameraer: det primære, ultra vidvinkel og et makro-kamera. Antallet af pixels er dog forskelligt. På Nord er der et 2 MP dybdekamera - på N10 5G har man i stedet valgt et 2MP monokrom.

N10 5G har et primært kamera på 64M P f / 1,79 (0,7 µm pixelstørrelse) Det er flere megapixel, men en mindre pixelstørrelse end 48 MP f / 1,59-kameraet (0,8 µm pixelstørrelse) på Nord.

Men det fungerer stort set det samme med mulighed for 'pixel-arkivering' så du kan tage enten et 64 MP foto (ideelt hvis du vil udskrive et billede i stor størrelse) eller et 16 MP foto, der bruger HDR for at få den bedste dynamiske farve og belysning. Du vil sandsynligvis ikke mærke en forskel i dagslysoptagelser, så det handler virkelig om, hvorvidt du har brug for de ekstra data: et 16MP-billede, vi tog, var 9 MB, mens et 64 MP-billede af det samme motiv var 22 MB.

N10 5G har det samme 8 MP, 119-graders synsfelt, ultra vidvinkel kamera som standardudgaven af Nord, hvilket er praktisk i situationer, hvor du har brug for at få mere af dit motiv med. Det tager dog mærkbart mere slørede fotos end det primære kamera, så det er bedst at bruge det til motiver tæt på (fx inden for tre m.) snarere end at forvente skarpe billeder taget på afstand

2 MP-makrokameraet, der er aktiveret ved at trykke på blomsten i standardfototilstand, er godt til at komme tæt på dit motiv - selve telefonen anbefaler at komme inden for 2-5 cm., men vi kæmpede for at få motiver i fokus.

2 MP f / 2.4 monokrom kameraet tager sorte og hvide fotos, hvis man er til den slags. Det er også beregnet til at forstærke det primære kamera i sin dedikerede nattilstand, som tager anstændige fotos i svagt lys, så længe der er lidt lys. Forvent dog ikke meget klarhed i dine motiver, især hvis de er i mindre oplyste dele af billedet.

N10 5G tager anstændige, men sjældent imponerende portrætbilleder, da det til tider kæmper for at anvende dybdeeffekter omkring motivet. Der er også andre tilstande, som slowmotion, time-lapse, panorama og en ret robust pro-tilstand til individuelt at justere indstillinger.

Der mangler et telekamera, så telefonen bruger desværre digital zoom, som hurtigt gør opløsningen dårlig. Det makimale er 10x zoom. Vi anbefaler at blive under seks, og i den perfekte verden slet ikke at bruge zoom. Kameraerne kan optage 4K-video med 30 fps og super-slow motion ved 240 fps med op til 720p.

Standardudgaven af Nord har to frontkameraer (primært og ultra vidvinkel.) N10 5G har et enkelt 16 MP kamera på forsiden. Det gør det svært for folk, der elsker gruppeselfies.

Kameraeksempler

Først en sammenligning mellem det primære kamera og ultra vidvinkel samt digital zoom ved 5x og de maksimale 10x

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Det primære kamera Billede 2 af 4 (Image credit: Future) Vidvinkel Billede 3 af 4 (Image credit: Future) Billede 4 af 4 (Image credit: Future)

Dernæst en sammenligning af 16 MP og 64 MP med det primære kamera. At tage billeder i dagslys afslører ikke meget forskel. Men selv små afvigelser i lys, som skyggen mellem træerne i nedenstående billeder, viser forskellen, der kan ses ved HDR i 16 MP.

Billede 1 af 2 (Image credit: Future) Det primære kamera 16 MP Billede 2 af 2 (Image credit: Future) Det primære kamera 64 MP

Makro og dybde-modes med et enkelt madbillede...

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Makro Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Dybde-mode Billede 3 af 3 (Image credit: Future) Mad

Og til sidst en sammenligning af night mode (med og uden), et par billeder af solnedgange og aftenbilleder.

Billede 1 af 5 (Image credit: Future) Uden night mode Billede 2 af 5 (Image credit: Future) ...Og med night mode Billede 3 af 5 (Image credit: Future) Billede 4 af 5 (Image credit: Future) Billede 5 af 5 (Image credit: Future)

Ydeevne

Snapdragon 690 chipsæt 6 GB RAM og 128 GB lagerplads

Fornuftig ydeevne med få mangler

OnePlus Nord N10 5G har rimelige, men ikke imponerende specifikationer: et Snapdragon 690-chipsæt, 6 GB RAM og 128 GB lagerplads (kan udvides op til 512 GB via microSD).

Til sammenligning har Nord Snapdragon 765-chipsæt og 8 GB RAM. Hvilket ville få os til at forvente en ringere ydeevne, især sammenlignet med mellemklassetelefoner, med Snapdragon 765, som Pixel 4a 5G ... og alligevel klarer N10 5G sig bedre i basale benchmarks end disse telefoner med en Geekbench 5 score på 1847 sammenlignet med Pixel 4a 5G, der scorede 1614 i samme benchmark test.

Uanset om det var medieforbrug eller lange spil, kunne Nord N10 5G følge med. Det er en af de første 5G-kompatible telefoner med Snapdragon 690, vi har testet. Den klarede langt det meste. Kun enkelte episoder afholder det fra at være en helt problemfri oplevelse.

For ordens skyld så vi et lidt højere Geekbench 5-resultat med vores Nord-testenhed (med 12 GB RAM), der fik en score på 1877 - ikke nok til at beklage manglen på et Snapdragon 765-chipsæt i N10 5G.

Nord N10 5G er en 5G-telefon med forbindelse til sub-6 5G-netværk, som de fleste mobilselskaber understøtter.

N10 5G har Android 10 fra start - hvilket naturligvis er et fint operativsystem, men Android 11 er kommet. Det er irriterende at have et produkt, der ikke har den mest opdaterede software.

Men det fungerer fint med OnePlus 'OxygenOS 10.5-overlay, som har sin sædvanlige rene Android-oplevelse, brugerdefinerede apps (med en særlig praktisk filhåndtering) og spiltilstand, der giver bedre grafisk og deaktiverer notifikationer.

Batteritid

Batteriet er på respektable 4.300 mAh batter og med 30 W hurtig opladning

Nord N10 5G kan holde en hel dag (og nogle gange længere)

OnePlus Nord N10 5G har et respektabelt 4.300 mAh batteri - større end kapaciteten på Nords 4.115 mAh batteri og langt over Pixel 4a 5Gs 3.885 mAh batterikapacitet, men mindre end andre mellemklassetelefoner - Motorola One 5G har eksempelvis et 5.000 mAh batteri.

Ved afslappet brug - et par timers spil eller se medier og surfe på internettet imellem, kan du forvente, at forvent N10 5G holder en hel dag (og måske længere), før den skal oplades, selvom den ikke varer så længe som OnePlus 8 eller 8 Pro.

Heldigvis følger Nord N10 5G sine dyrere søskende trop med en medfølgende WarpCharge 30T. Den sørger for, at batteriet kommer fra 0 til 55 % på en halv time

30 W lyder måske ikke af meget sammenlignet med OnePlus 8Ts 65 W. Men 30 W er bedre end andre mellemklassetelefoner: Motorola One 5G oplades f.eks. ved 15 W.

N10 5G har desværre ikke trådløs opladning, men det er normalt ikke en funktion, der findes i mellemklassetelefoner alligevel.

Køb den hvis...

Du vil have en billig 5G-mobil OnePlus N10 5G er en god allround-telefon, der er ligeså budgetvenlig som konkurrerende 5G-telefoner.

Du kan klare dig med at tage billeder i dagslys

OnePlus N10 5G har flere kameraer og fototilstande, men ikke den mest imponerende aftenfotografering. Tager du billeder i dagslys, kan du sagtens klare dig med N10 5G.

Du vil have en forholdsvis billig 90 Hz skærm

Det måske bedste ved OnePlus N10 5G er skærmen med 90 Hz. Det er ikke almindeligt i den prisklasse.

Køb den ikke hvis...

Du vil have fantastiske specifikationer

N10 5G har fornuftige specifikationer, men de er ikke det bedste, du kan få til prisen. De fleste andre mellemklassetelefoner, har et Snapdragon 765-chipsæt og 6 GB RAM eller mere.

Du vil have lang batteritid

N10 5G har ikke det største batteri på markedet; hvis du vil have den længste batterilevetid, skal du gå efter Motorola One 5G med et 5.000 mAh batteri.

Først anmeldt: November 2020