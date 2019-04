Anmeldelse: Nvidia GeForce RTX 2060

Med hver generation af grafikkort fra Nvidia ser vi altid et kort i serien, der får så stor en opgradering, at det bliver næsten umuligt at kende det fra sin forgænger. I sidste omgang var det Nvidia GTX 1070 , som blev et helt nyt bæst og nu er turen så kommet til RTX 2060.

Nvidia RTX 2060 er kommet langt, fra et være det magre plastikbarn i Nvidias nye udbud af grafikkort. Dette nye kort mestrer Fuld HD og QHD-gaming og kan sågar give en spilbar 4K-oplevelse, ja selv lade dig nyde Nvidias nye fremtid med ray tracing .

Ja, kortet er noget dyrere end sin forgænger, men det er en pris vi gladelig betaler for at få hvad der uden sammenligning er Nvidias bedste grafikkort.

Billede 1 af 5 Billede 2 af 5 Billede 3 af 5 Billede 4 af 5 Billede 5 af 5

Pris og tilgængelighed

Som vi forventede, bliver det nye Nvidia RTX 2060 med sine ca. 2.300 kr. dyrere end det 2.000 kr. Nvidia GeForce GTX 1060 det erstatter. Heldigvis er det ikke nær så stor en prisstigning, som vi har set på firmaet andre nye high-end grafikkort.

Interessant nok har Nvidia ikke annonceret flere priser på RTX 2060, som det ellers er tilfældet for de øvrige Turing-kort. Priserne starter i stedet på omkring 2.300 kr, hvilket giver tredjepartspartnere mulighed for at skabe et billigere eller dyrere kort, hvis de ønsker det.

Til trods for den højere pris, kan kortet slå seriøst fra sig og føles mere som en erstaning for det 3.500 kr. dyre Nvidia GTX 1070 Ti. Det halter stadig efter sin storebror til omkring (4.000 kr.) Nvidia RTX 2070, men sætter (3.000 kr.) AMD Radeon RX Vega 56 og (2.300 kr.) XFX Radeon RX 590 Fatboy på plads.

Funktioner og chipset

Nvidia GeForce RTX 2060 er en hel del kraftigere end sin forgænger. Udstyret med 6GB af den nyeste 14Gbps GDDR6 videohukommelse og 50% flere CUDA-kerner, har vi med et langt kraftigere kort at gøre. Imens Nvidia GTX 1060 var designet med henblik på at kunne afvikle spil i 1080p og i nogle tilfælde også i 1440p, er RTX tiltænkt højere opdateringshastigheder i fuld HD, glimrende resultater i 1440p og kan sågar også klare 4K, hvis du kan nøjes med omkring 30 billeder i sekundet.

Dette skyldes, at RTX 2060 i store træk er baseret på en modificeret udgave af Turing TU106-grafikchippen, som bruges i GeForce RTX 2070. Dette betyder, at du teknisk set får en neddroslet udgave af et high-end grafikkort og at det meste af kræfterne er overført, hvilket igen forklarer hvorfor det nye mellemklassesegment yder så godt. Det eneste vi ikke bryder os om er, at Nvidia ikke har inkluderet en NVLink-connector eller nogen anden form for SLI-support på RTX 2060. Det betyder, at du er nødt til at købe de meget dyrere RTX 2070 eller RTX 2080 – i stedet for at proppe et ekstra RTX 2060 i din maskine – hvis du vil have endnu mere grafisk lir ud af din gaming-PC.

Billede 1 af 8 Billede 2 af 8 Billede 3 af 8 Billede 4 af 8 Billede 5 af 8 Billede 6 af 8 Billede 7 af 8 Billede 8 af 8

Test system specs CPU: 3.7Ghz Intel Core i7-8700K (hexa-core, 12MB cache, up to 4.7GHz)

RAM: 32GB Vengeance LED DDR4 (3,200MHz)

Bundkort: Asus ROG Strix Z390-E Gaming

Strømforsyning: Corsiar RM850x

Lagerplads: 512GB Samsung 960 Pro M.2 SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)

Køling: Thermaltake Floe Riing 360 TT Premium Edition

Kabinet: Corsair Crystal Series 570X RGB

Styresystem: Windows 10

Ydelse

I vores syntetiske benchmark-tests yder Nvidia RTX 2060 ikke kun bedre end sine forgængere, men overgår endda på papiret bedre kort fra sidste generation, som eksempelvis Nvidia GTX 1070 Ti. Det eneste kort der yder bedre end Nvidia RTX 2060 er det betydeligt dyrere Nvidia RTX 2070 og AMD Radeon RX Vega 56. Indtil AMD annoncerer sine nye kort, finder du ikke noget bedre kort i mellemklassen end dette.

Alle disse testresultater manifesterer sig naturligvis også en i god spiloplevelse. Nvidia RTX 2060 er rigeligt kraftig til at holde frameraten over de 60fps i Fuld HD, hvilket vil være en glædelig nyhed for de, som ejer skærme med høj opdateringshastighed. Dertil leveres spilspilbare resultater i 4K, hvor vi i vores benchmarks ligger tæt på de 30fps.

Billede 1 af 4 Billede 2 af 4 Billede 3 af 4 Billede 4 af 4

Til trods for at RTX 2060 har mindst med RT og Tension-kernerne fra Turing-familien at gøre, kan det stadig trække på alle Turing-arkitenturens nyeste tricks, hvilket inkluderer DLSS og ray tracing. Kortet kan faktisk afspille Battlefield V med en nogenlunde fast frameraet på 70-75fps i 1080p, med Utra-indstillinger og ray tracing slået til.

Desværre falder billedhastigheden til 45-40fps, hvis vi skruer opløsningen op til 2560 x 1440 og lader Ultra-indstillinger og ray tracing være slået til. Samtidig er 4K med de samme indstiller stadig overraskende godt, selvom frameraten nu er nærmere de 25fps.

Ud fra vores test kan vi se, hvordan det nye dobbelte blæsersystem holder RTX køligere og dermed langt mere effektivt end den tidligere Pascal-serie af kort.

Endelig dom

Selvom det er skuffende, at Nvidia endnu en gang har hævet priserne for PC-gaming med RTX 2060, er det svært at argumentere imod kortets glimrende ydelse. Dette nye grafikkort i mellemklassen udraderer fuldstændig gaming i 1080p, leverer en tilfredsstillende 1440P-oplevelse og kan sågar afvikle spil i 4K (hvis du ikke har noget imod at måtte nøjes med 30fps).

Nvidia RTX 2060 er dyrere end det kort det erstatter, men vi vil gladelig spare lidt længere op, for at kunne købe dette kort, fremfor FTX 1060, der er ved at forsvinde fra markdet – ligesom det er tilfældet med GTX 1070 og GTX 1070 Ti – fordi det vil have en meget længere levetid og er langt kraftigere.

Dette grafikkort giver dertil brugerne en forsmag på den nye fremtid med ray tracing, som Nvidia skubber sådan på for at realisere, selvom det ikke er af samme kvalitet, som på firmaets dyrere high-end kort.

Brugere på et stramt budget er dog måske bedre tjent med en af de utallige versioner af Radeon RX 590, hvis de er tilfredse med Fuld HD-opløsningen. Hvis ikke, er Nvidia GeForce RTX 2060 på nuværende tidspunkt det bedste ydende kort i mellemklassen, du kan købe.

Vil du have flere CES 2019nyheder? TechRadar er på pletten med 8K TV, foldbare og sammenrulbare skærme, nye laptops, nye telefoner, smarte gadgets og alexa-styrede enheder. Hold øje med det hele her, live fra Las Vegas!