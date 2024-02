Motorola lancerer fleksibel koncept-mobil

Motorola har fremvist en konceptmobil i form af en bøjelig skærm på årets store mobilmesse - Mobile World Congress (MWC) - i Barcelona.

Motorolas nye bøjelige koncepttelefon-wearable-hybrid, Motorola Adaptive Display, er en fleksibel smartphone i fuld størrelse. Den har kamera og det hele, og den ligner til forveksling noget fra en sci-fi-film. Der er tale om en koncept-mobil, så Motorola er ikke kommet med nogen specifikationer eller detaljer om selve enheden ud over, hvad der er fremvist på MWC og i videoen herunder.

Selvom det ser skørt ud, er det faktisk ret smart. Fuldt fleksible telefonskærme har eksisteret i et stykke tid, men udfordringen har været batteriet, som er en solid blok. Det gør det svært at bøje mobilen. Motorola har løst dette problem ved at placere flere tynde batterier vandret på bagsiden af Adaptive Display, så de fungerer som ankerpunkter, som resten af telefonen kan bøjes omkring.

Resultatet er, at du kan dreje telefonen, så den står oprejst i en bøjet position som en omvendt Samsung Galaxy Z Flip, eller i en anden strukturel position som en bue. Men hvis du vil bære den som et ur, kan en stærk magnet fastgøre telefonen til et armbånd, så den sidder fast.

Ville du gå med den? Hvem ved. Men uanset, om man falder for telefonen, må vi rose Motorolas kreativitet og opfindsomhed her. Det gode ved koncepter er, at de giver teknologidesignere mulighed for at være kreative og afprøve nye veje.

Mange mennesker har forsvaret Apple Vision Pro og dens klodsede ramme, høje pris og eksterne batteri, fordi det er en førstegenerationsenhed. Vi bør være lige så høflige over for koncepter som dette: Selvom det måske ser fjollet ud, er der et kæmpe potentiale i bøjelige skærme, hvis man kan få dem til at passe til vores behov. Motorola Adaptive Display er et kreativt bud på smarte wearables til håndleddet.