YouTube Music kommer til Sonos

Sonos er kendt for sine kvalitetshøjttalere såsom Sonos One , Sonos Beam , og Sonos Play:5 .

Tilføjelsen af YouTube Music tilfører et bredt spektrum af sange, albums og podcast – med særlig fokus på liveoptrædener, covernumre og remix, som slet ikke er tilgængelige via de traditionelle streamingtjenester.

Bruger du Sonos-appen, vil du nu kunne afspille fra YouTubes anbefalede lytteforslag, nye udgivelser, top charts, personlige playlister og hele YouTube Musics musikbibliotek.

Du får desuden fordelen ved YouTube Musics imponerende søgesystem – det ejes trods alt af Google – hvilket betyder, at du bør kunne finde sange alene ud fra bidder af sangteksten, skulle du have glemt titlen.

Som det er tilfældet med Spotify , kan du lytte gratis til YouTuve Music, imens et premium-abonnement vil være fri for reklamer. Du kan afprøve det gratis i tre måneder , hvis du ikke er sikker på, om det er noget du vil betale for.

YouTube Music: Fem ting du bør vide, før du køber abonnement

Et mættet marked

Der er masser af musikstreamingtjenester derude, og YouTube Music blev lanceret på et tidspunkt, hvor Apple Music , Spotify, og Amazon Music allerede sad tungt på markedet.

Teknisk set er Google Play en konkurrent, idet de også ejer YouTube Music, men de har deres eget musikbibliotek – og måske ser vi i fremtiden, at tjenesterne smelter mere sammen. For nu giver inkluderingen af YouTube Music Sonos-kunder de bedste muligheder nogensinde.