World of Warcraft Classic lancers (med historisk korrekt serverkø)

I bad om en tro genskabelse af 2004-originalen og det fik i - World of Warcraft Classic er live og kommer med timelange køer, for de som ønsker at spille det.

De tusindvis af spillere må vente op til to timer fort at få lov at spille World of Warcraft Classic, som skruer tiden 15 år tilbage, og præsenterer spillerne for en version af spillet, som er så tæt som muligt på hvordan det så ved sin originale lancering. Det betyder ingen udvidelsespakker, og lang færre muligheder for at holde i hånd – kun præmieren af det populære massively multiplayer RPG-spil i sin reneste og rigeste form.

Dette har vagt de gamle spillere til live igen, og det i en grad, som ingen havde troet var muligt for så gammelt et spil. Udvikleren Blizzard rapporterer, at mere end 2 millioner spillere har logget på og skabt en karakter ved spillets lancering.

Flaskehalse

Køerne er en anelse kortere på Normal og Role Playing-serverne – men med da PVP er den sjoveste del af det gamle WoW, er Player-vs-player-serverne de mest populære.

Når man først er kommet ind, bliver man fordelt via et nyt spiller-administreringssystem kaldet Layering, så der ikke dannes flaskehalse i systemet. Men nogle spillere vil stadig opleve, at overbefolkning gør de såkaldte kill-and-collect quests (som er en stor del af det levelling systemet i det klassiske WoW) svære at gennemføre, grundet antallet af deltagere.

Blizzard tilføjer nu langsomt flere servere for at forkorte ventetiderne, men er også forsigtige med at ramme det rigtige antal, så disse heller ikke kommer til at stå tomme, når den begejstringen efter lanceringen har lagt sig.

For at kunne spille World of Warcraft Classic, skal du have et medlemsskab til det almindelige World of Warcraft. Du får så mulighed for at skabe en separat karakter, som vil eksistere i denne aflukkede del af MMORPG-verdenen.