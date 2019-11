Twitch vært for kæmpe interaktiv Pokémon-maraton

Twitch har i samarbejde med Pokémon Company annonceret Pokémon: The Series - en Poké-ekstravaganza bestående af 16 film og 19 tv-sæsoner, der bliver live-streamet over flere forskellige maratoner.

Derudover er Twitch vært for en eksklusiv feature - kaldet Twitch Presents: Pokémon Badge Collector - som føjer et interaktivt lag til udsendelsen, så seerne kan samle virtuelle Pokémon-badges. Jo flere badges du har, des flere point samler du – og får du point nok, kan du opnå en plads på leaderboardet.

Sådan ser det interaktive lag ud:

Sådan kan du se med

Den kæmpe maraton starter i næste uge og fortsætter helt ind i 2019. Den første sæson, Pokémon: Indigo League, begynder den 27. august klokken 19.00 dansk tid.

Du kan se udsendelserne via Twitch Presents-kanalen – og de vil endda blive vist med fransk, tysk, spansk, italiensk og brasiliansk portugisisk tale på søsterkanalerne.

Du kan se den fulde liste over film og serier (med datoer og tider) på Twitch Presents. Filmene tæller blandt andre Pokémon: The Movie 2000, Pokémon: The First Movie og Pokémon: The Rise of Darkrai.