Telenor mister danske kunder – men øger indtjeningen

Selv om 12.000 danskere har opsagt deres mobilabonnementer hos Telenor i løbet af april, maj og juni, kan teleselskabet trods alt glæde sig over en fremgang i indtjeningen i de samme tre måneder.

Det viser koncernens netop offentliggjorte resultat for andet kvartal i 2019, hvor det lykkedes Telenor at opnå en indtjening på 204 mio. kroner – hvilket er en stigning på 4 mio. kroner i forhold til kvartalet før.

Det skyldes i høj grad, at teleskabet har barberet ned på udgifterne for at imødegå kundefrafaldet, hvilket endda var langt større i årets første kvartal: Her sagde ikke færre end 28.000 kunder farvel til Telenor.

Så på baggrund af de seneste resultater har ledelsen tiltro til, at den negative udvikling nu er vendt.

"Jeg hæfter mig ved den fortsatte fremgang i vores indtjening og den begyndende stabilisering af vores kundebase. Det tager tid at komme tilbage, hvor vi gerne vil være efter en tid, hvor vi ikke har haft tilstrækkelig fokus på vækst, men vi oplever nu en sund fremgang måned for måned og ser nu resultaterne af, at vi er blevet mere synlige i markedet," siger Jesper Hansen, administrerende direktør Telenor Danmark, i en meddelelse.

Nye tiltag til efteråret

Den administrerende direktør fortæller samtidig, at Telenor snart kommer på banen med nye tiltag for at skaffe flere kunder til huse.

"Kunderne tager godt imod vores kampagner, og vi ser fremad mod efteråret, hvor vi vil forstærke vores position med flere spændende kundetiltag med henblik på at vækste vores kundebase," lyder det fra Jesper Hansen.

Telenor, der er en del af Telenor-koncernen, er Danmarks næststørste teleselskab og har en samlet kundebase på knap 1.7 mio., cirka 1.400 medarbejdere samt 57 butikker fordelt over hele landet.