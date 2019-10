Syntetisk hud kan give fornemmelsen af berøring i virtuelle verdener

Schweiziske forskere har udviklet et bærbart stykke ud, som takket være sensorer kan lade VR-brugere ”røre” ved objekter i den virtuelle verden.

Virtual reality har udviklet sig ufattelig meget igennem årene, men følelsen af rent faktisk at røre ved noget har endnu glimret ved sit fravær. Takket være forskere på École Polytechnique Fédérale de Lausanne's (EPFL) Reconfigurable Robotics Lab (RRL) og Laboratory for Soft Bioelectronic Interfaces (LSBI) kan dette snart ændre sig.

I en artikel ved navn ”Closed-Loop Haptic Feedback Control Using a Self-Sensing Soft Pneumatic Acutuator Skin”, trykt i "Soft Robotics" afslører forskerne detaljer omkring den ultratynde ”hud”, som kan tages på af en VR-bruger. Til trods for at den blot er 500nm tyk, er den kunstige hud langt mere sofistikeret og mindre påtrængende end eksisterende haptiske feedback-systemer. En række bløde sensorer og udløsere er designet, så der skabes en realistisk følelse af at røre ved noget, hvilket hjælpes på vej af en konstant måling fra huden via sensorer, der måler stræk. Prototypen giver feedback i realtid ved en frekvens på 100Hz og har en sensitivitet af tryk på op til én newton.

Ægte berøring

Hovedforfatteren bag artiklen, Harshal Sonar, nævner, at dette kan bruges inden for både medicin og i VR: ”Dette er første gang vi har lavet en helt blød kunstig hud, hvor både sensorer og udløsere og er integreret. Det giver os en lukket kredsløbs-kontrol, hvilket vil sige, at vi på nøjagtig og pålidelig vis kan modulere stimulansen, som brugeren føler. Dette er ideelt i situationer, hvor man har iført sig huden og skal teste en patients ledsans i medicinske applikationer.”

Huden er lavet af silikone og elektronik, som består af en flydende og fast gallium-blanding. Pneumatiske udløsere kan fyldes med luft og giver feedback til brugeren. Huden er tynd nok til, at den ikke hindrer bevægelse og selvom prototypen indtil videre kun kan bruges på fingrene, håber man, at fremtidens versioner kan udvikle sig til noget større.

Sonar siger: ”Næste skridt vil være at udvikle en prototype, som kan dække hele kroppen og bruges i applikationer til rehabilitering og virtuel og augmented reality. Prototypen vil også blive testet i neurovidenskabelige studier, hvor den kan bruges til at stimulere menneskekroppen imens forskere studerer dynamisk hjerneaktivitet i MR-eksperimenter.”

Via Tom's Guide