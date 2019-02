SoundCloud lader dig nu distribuere din musik via Spotify og Apple Music

Drømmer du om at se din musik på en playliste i Spotify? Hvis du er SoundCloud Pro eller Pro Unlimited-medlem, kan den drøm snart blive virkelighed, takket være SoundClouds nye distributionsmuligheder.

Deres Premier distribution tool lader visse brugere sende deres musik videre til streaming-platforme såsom Spotify , Tidal , Apple Music , Pandora, Deezer, Amazon Music, YouTube, og sågar Instagram.

Men hvorfor skal du så vælge at distribuere din musik igennem SoundCloud, i stdet for at bruge digitale musiktjenester som TuneCore eller Distrokid , eller måske forsøge at blive optaget hos et pladeselskab?

De skal du fordi, SoundCloud siger, at de ikke vil tage noget af dine indtægter, og at kunsterne beholder alle rettigheder til egne værker. Ifølge Engadget har firmaet desuden udtalt, at de vil strømline royalty-udbetalingerne til kunstnerne, men på nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvordan dette kommer til at foregå.

Der er dog en hage ved det hele; for at bruge SoundClouds distributionsværktøj, er du først nødt til at leve op til deres krav. Som tidligere nævnt, skal du have en Pro eller Pro Unlimited-konto, være over 18 år gammel og der må ikke være nogen krav om krænkelse af rettigheder mod din musik.

Ingen remix, tak

SoundCloud specificerer desuden, at du er nødt til at have haft ”mindst 1000 afspilninger over den sidste måned i lande hvor SoundCloud reklamer og medlemsskaber er aktive.”

Distributionsværktøjet vil desuden kun lade dig videredistribuere originale værker, så du vil ikke kunne sende podcasts eller remix af andre kunstneres musik til de store streaming-platforme.

Det er endnu uklart om samples fra andres værker ligeledes er bandlyst – vi gætter på, at det er ok, såfremt kunstneren på forhånd har givet tilladelse til at bruge samples fra deres værk.

Hvis du lever op til kriterierne, siger Engadget, at ”Du vil se en Distribute-knap i din track manager, og når du har tilføjet alle nødvendige metadata, kan du vælge hvilke tjenester, hvor du gerne vil se din musik figurere.”

Det ser ud til, at du kan gøre din musik tilgængelig på flere platforme på samme tid, eller planlægge fremtidige lanceringer ”mindst to uger ud i fremtiden”.

Det lyder ganske praktisk, men uden særlig viden omkring markedsføring fra et pladeselskab, vil kunstnere nok se deres værker drukne i de tusindvis af andre stykker musik, som slippes løs på Spotify hver uge.



Når det er sagt, kan det stadig spare dig for en masse penge, at skære mellemmanden væk og herved omgå pladeselskab, management-team og distributører.

Via Engadget