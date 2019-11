Qualcomm gør din smartphone klar til en verden uden hovedtelefonstik

På IFA 2018 har Qualcomm annonceret en ny version af deres aptX-lydplatform, som sigter efter at levere samme ydeevne og kvalitet som en audioforbindelse med ledning.

Hovedtelefonstikket er en uddøende race, da trådløse løsninger i stigende grad tager over på tværs af vores enheder. Qualcomm hævder, at ledningerne forsvinder - men der er potentielt gode nyheder for audio-entusiaster, der er bekymrede for, at den trådløse lydoplevelse bliver dårligere.

AptX Adaptive er den seneste version af virksomhedens trådløse lydteknologi, og Qualcomm hævder, at den giver en robust og næsten fejlfri lytteoplevelse i hi-res-kvalitet.

Der er dog ikke kun fokuseret på musikafspilning, for aptX Adaptive er blevet tunet til at forbedre lydresponsen i forhold til spil og film.

På nuværende tidpunkt tager Bluetooth ikke hensyn til latency, hvilket viser sig at være problematisk, når du spiller eller ser video – i modsætning til, når du bruger en forbindelse med ledning.

Men med opgraderingen af Adaptive får du en lav latency, som minder om den, du ville få med en ledning. Så Qualcomm håber, at det vil opmuntre flere brugere til at skrotte ledningen og gå over til trådløse hovedtelefoner.

Dynamisk tilpasning

AptX Adaptive justerer dynamisk den trådløse lyd-performance afhængigt af det indhold, du anvender - hvad enten det er musik, video eller et spil - hvilket eliminerer bøvlet med manuel justering.

Qualcomm har fortalt os, at aptX Adaptive vil være tilgængelig "på en Snapdragon-chip, som bliver navngivet i fremtiden". Vi regner med, at det drejer sig om Snapdragon 855, der er tippet til lancering i starten af december.

Det betyder, at de første smartphones med den nye Bluetooth audio-teknologi sandsynligvis ikke lander på markedet før midten af 2019.