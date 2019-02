PS5 bliver måske bagudkompatibel med PS4, PS3, PS2 og den originale PlayStation

Hvis du ligesom os har et spilbibliotek, der strækker sig flere generationer tilbage, kan PS5 måske gå hen og blive din næste konsol.

Ifølge en nyligt afsløret patentansøgning , vil PlayStation 5 måske ikke kun være i stand til at afspille spil fra den kommende generation, men også emulere PlayStation 4 , PS3, PS2 og den originale PlayStation, bedre kendt som PSX.

Pantentansøgning med nummeret2019-503013 blev indleveret af den førende udvikler af PS4, Mark Cerny, og beskriver en process, som vil gøre det muligt for næstegenerationsprocessorer at ”fortolke” processorer fra tidligere maskiner. Den fokuserer på synkroniseringsfejl – hvilket sikrer, at nyere og kraftigere hardware kun sender den nødvendge information fra et spil, som svar på en ”efterspørgsel” fra selve spillet, i stedet for at hoppe videre og overskrive data, som tilbageholdes i hukommelsen (RAM).

Kampen om sidste generation

Patentansøgningen diskuterer også muligheden for simpelthen at inkludere hardware, som efterligner ældre konsoller i de tilfælde hvor de tidligere designs er særligt svære at emulere, som det var tilfældet med PS2.

Når det kommer til kampen imellem folk der spiller på PS4 og Xbox One , er emnet bagudkompatibilitet altid et af de afgørende punkter. Xbox One har igennem længere tid budt på bred bagudkompatibilitet i forhold til den originale Xbox og Xbox 360-titler og fortsætter med at udvide biblioteket. Folk skal blot putte de gamle skiver i maskinen, for at kunne spille.

På PS4 har man derimod hæng denne funktion op på sin streaming-tjeneste, PlayStation Now , som kræver at brugerne betaler et abonnement og har en hurtig internetforbindelse, for at kunne streame gamle spil over internettet. Det har fået en blandet modtagelse og er ikke nogen ideel erstatning for blot at kunne støve de gamle spil af, som du allerede ejer.

Skulle Sony udnytte potentialet i dette nye patent, vil det vise, at firmaet endelig tager sig bagkatalog seriøst. Fordi PS4 samtidig har så stort et spilkatalog, vil der udover helt nye spil desuden være et kæmpe spilbibliotek klar til PS5 helt fra begyndelsen