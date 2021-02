OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro (og måske også OnePlus 9 Lite) er de kommende flagskibsmodeller fra OnePlus. De kan være dette års næste store modeller efter lanceringen af Samsung Galaxy S21 i januar 2021.

OnePlus havde et travlt 2020 med OnePlus 8T, OnePlus Nord N10 5G og OnePlus Nord N100 i årets sidste måneder. Og tidligere samme år kom de med OnePlus 8, OnePlus 8 Pro og OnePlus Nord.

Måske vil OnePlus 9-serien være en kombination af alt det bedste fra forgængerne? Nu, hvor selskabt har etableret sig så solidt i middel-prisklassen, behøver de ikke at udfylde dette prissegment med deres vigtigste modeller. Der er således plads til, at OnePlus 9-serien bliver udgjort af nogle ægte premium-modeller.

Vi vil forsyne dig med en løbende opdateret liste af officielle nyheder og uofficielle rygter om OnePlus 9-telefonerne. Vi har udfyldt vores egen ønskeliste over de funktioner og ændringer, vi gerne ser i de nye modeller.

Lækager og rygter er begyndt at hvirvle rundt om denne nye enhed, men vi vil også gerne sende nogle af vores egne ønsker ud i universet. Måske lytter mobil-guderne, og måske formår OnePlus 9 at leve op til vores forventninger?

Når flere oplysninger om OnePlus 9 bliver tilgængelige, opdaterer vi denne oversigt, og vi inkluderer også vores forudsigelser om prisen.

Sidste nyt: Vi har set lækkede fotos af en OnePlus 9-prototype, en enhed, der siden er blevet vist på eBay.

OnePlus 9 – salgsdato og pris

OnePlus 8 og 8 Pro (Image credit: Future)

Vi har ikke hørt ret meget om lanceringen af OnePlus 9, men som mange af sine konkurrenter følger OnePlus sine egne mønstre. Derfor forventer vi, at lanceringen finder sted omkring marts/april 2021.

OnePlus annoncerer normalt deres telefoner før lanceringen, så vi vil muligvis kende lanceringsdatoen i marts. Enhederne har en tendens til at ramme markedet en eller to uger efter lanceringen.

En kilde har imidlertid angivet til Android Central, at OnePlus 9 vil blive lanceret tidligere end forventet i marts 2021. Kilden nævner ikke en nøjagtig dato, men dette er den mest konkrete information, vi indtil videre har modtaget. Vi har også hørt fra en anden kilde, at der muligvis er tale om en lancering i marts.

Det er svært at sige nøjagtigt, hvad prisen bliver, især da hver enkelt OnePlus gradvist har nærmet sig det øverste prisniveau. Og på grund af OnePlus Nord behøver OnePlus 9 ikke at bekymre sig om de segmenter med færrest penge.

OnePlus 8 blev lanceret med en startpris på 6.200 kr., mens OnePlus 8 Pro kostede fra 8.000 kr.

Dette var et forholdsvis højt prisniveau. Ikke på Samsung Galaxy S-niveau, men prisniveauet er højere end for tidligere OnePlus-mobiltelefoner. Og da Nord endnu ikke var kommet på markedet ved lanceringen af 8-serien, kan prisen på OnePlus 9-serien vise sig endnu højere.

Der er også mere og mere tale om, at vi muligvis kan se en OnePlus 9 Lite eller en OnePlus 9E på et eller andet tidspunkt. I så fald kan 2021-serien fra OnePlus få et lavere prisniveau.

Lækkede oplysninger og rygter

En lækket information, vi for nyligt opsnappede, inkluderer nogle rigtige fotos og skærmbilleder, der viser, hvordan OnePlus 9 ser ud. Disse ser ud til at være ægte - så dan dig din egen mening.

Ifølge skærmbillederne drives OnePlus 9 af Snapdragon 888-processoren og har 8 GB RAM og 128 GB intern lagekapacitet. Dette stemmer godt overens med andre rygter, vi har opsnappet. Denne enhed er siden blevet vist på eBay.

(Image credit: PhoneArena)

Det første, der blev lækket vedrørende OnePlus 9 drejede sig om kodenavnet "Lemonade". Henviser dette til den populære drink, Beyonce-albummet, Adam Friedman-sangen, eller er det bare en tilfældighed, at nogen hos OnePlus har valgt at nævne den nye telefon i denne sammenhæng? Sandsynligvis det sidste.

Vi har også set de første uofficielle gengivelser af OnePlus 9 (nedenfor), og det ser ud til, at designet fra 2020 vil blive yderligere raffineret i 2021. Skærmstørrelsen vil sandsynligvis være lidt større end 6,55 tommer på OnePlus 8T, men vi har endnu ikke modtaget de nøjagtige mål.

(Image credit: 91mobiles)

Vi har også set billeder, der angiveligt viser OnePlus 9 Pro. Du kan se disse nedenfor. Her ses et kamera med fire linser, og hvad der ser ud til at være en 6,55-tommer skærm. Ellers ligner de billederne af OnePlus 9 ovenfor.

Det er interessant, at kun to af kameralinserne på bagsiden ser store nok ud til at kunne rumme et hovedkamera, en ultravidvinkel eller et teleobjektiv, så en af disse kan udelades. Vi har også set et andet sæt gengivelser, der er næsten identiske.

Billede 1 af 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice) Billede 2 af 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice)

Vi har også nogle antagelser om nogle af specifikationerne. OnePlus 9 ser ud til at have et 48 MP hovedkamera (som giver 12 MP billeder), en 48 MP vidvinkel og et ukendt tredje kamera.

Hvad angår OnePlus 9 Pro, kan vi melde, at nogle interessante skematiske diagrammer har fundet vej online. Du kan se dem nedenfor. De giver os et indtryk af kameraopsætningen, men vi ved endnu ikke, hvordan kameraspecifikationerne vil se ud.

(Image credit: OnePlus/Digital Chat Station)

En præstationstest, sandsynligvis for OnePlus 9 Pro, afslører en Snapdragon 888-chip (som vi forventer, at hele serien vil gøre brug af) i dobbeltbånd med en skuffende 8 GB RAM - selvom andre konfigurationer sandsynligvis også vil være tilgængelige.

Resultaterne opnået i denne præstationstest er også en halvfesen omgang. Enkeltkerneresultatet ligger kun marginalt over multikerne-resultatet. Og hvis vi antager, at denne præstationstest er ægte, har OnePlus masser af tid til at forbedre telefonens ydeevne.

Andre rygter har handlet om batteriet og opladning. OnePlus 9 ser ud til at komme med 65 W hurtig opladning, 30 W hurtig trådløs opladning med et 4500 mAh batteri.

Hvis du håber, at OnePlus 9-serien er vandtæt, vil du muligvis få dit ønske opfyldt - men kun for én model. En kilde hævder, at OnePlus 9 Pro vil have en IP68-vurdering - hvilket sandsynligvis betyder, at den kan sænkes ned til en dybde på 1,5 meter i op til 30 minutter. Det hævdes også, at OnePlus 9 og OnePlus 9E ikke får nogen officiel IP-klassificering.

De ønsker har vi for OnePlus 9-serien

OnePlus 8 Pro (Image credit: Truls Steinung)

1. Trådløs oplading for ikke-Pro modeller

OnePlus 8 Pro har trådløs opladning, men hvis du ikke vælger Pro, mister du denne mulighed. Derfor er ikke-pro modellerne uegnede, hvis du ønsker en overkommelig telefon med mulighed for trådløs opladning.

Måske er det bare fordi OnePlus 8 Pro var virksomhedens første model med trådløs opladningsteknologi, og at de med denne model testede teknologien. Hvis dette var tilfældet, vil OnePlus 9 måske også få trådløs opladning svarende til Pro-modellen.

2. Telelinse på alle OnePlus 9-modeller

Her er en anden type teknologi, som OnePlus 8 ikke havde, men som 8 Pro kunne prale af: et teleobjektiv. Dette giver dig mulighed for at tage zoombilleder og trække motivet nærmere uden at minimere opløsningen.

Tele-billeder er helt klart mere nyttige end ultra-vidvinkel-billeder, så det giver ringe mening for virksomheder som OnePlus at foretrække ultravidvinkel frem for teleobjektivet i de billigere modeller. For at udnytte fotopotentialet fuldt ud kan vi godt lide at se, at OnePlus både har et teleobjektiv og en ultra vidvinkel på alle modeller. Og hvis de udelader en af dem, bør de bevare teleobjektivet.

3. Hovedkamera med højere opløsning

Både OnePlus 8 og 8 Pro har et 48 MP hovedkamera. Eftersom mange af konkurrenterne opererer med kameraer med 64 MP og endda 108 MP, virker dette lidt tyndt. Her ønsker vi, at der bliver strammet op.

Vi er opmærksomme på, at opløsningen ikke er det eneste, der afgør, hvor gode smartphone-fotos bliver. Pixelstørrelse er en anden afgørende faktor. I modsætning til flere rivaler havde OnePlus 8 ikke et 48 MP kamera med større pixels.

Vi ser gerne, at OnePlus 9 - og i hvert fald 9 Pro - har et hovedkamera med en rigtig høj opløsning eller måske bare med større pixels, så billedkvaliteten er bedre.

OnePlus Nord (Image credit: Future)

4. To selfie-kameraer

OnePlus Nord har to selfie-kameraer, så du kan tage standard- og vidvinkelfoto af dig selv og dine venner. Dette er noget, vi gerne vil se videreført til OnePlus 9, da det giver mange flere muligheder på selfiefronten.

Det andet frontkamera behøver ikke nødvendigvis et bredt synsfelt. Nogle dobbelte selfie-kameraer har en dybdesensor sammen med hovedkameraet, så det giver bedre dybde- og baggrundseffekter.

5. En 4K-skærm på Pro-modellen

Indtil videre findes der meget få mobiltelefoner med 4K-skærme, og alle kommer fra Sony. De seneste eksempler er Sony Xperia 1 og Xperia 1 II. Ingen andre telefonproducenter har vovet sig ud i så superhøj en skærmopløsning på telefonen.

Det er klart, at en 4K-skærm i sig selv ikke er særlig nyttig, og 2K-niveauet i OnePlus 8 Pro er for det meste tilstrækkeligt for de fleste brugere. Men en "Pro"-model skal ikke være for alle, men henvender sig til specifikke kundegrupper. En gruppe, der har konkret brug for en sådan skærm.

Nu hvor 5G åbner for streaming af film, spil og tv i høj opløsning, er det tid for en anden producent end blot Sony til at levere 4K-skærme.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

6. Håndfladeafvisning

Et problem, vi har oplevet med OnePlus 8 og 8 Pro, er at de ikke ser ud til at have håndfladeafvisende teknologi. Vi vil gerne se noget i den stil implementeret i OnePlus 9.

Afvisning af håndfladen sikrer, at enheden forstår, hvis du ved et uheld rører ved ydersiden af skærmen med din håndflade og således ikke udløser nogen handling på telefonen, når dette sker.

På denne måde behøver du ikke at swipe mellem menuer og åbne apps utilsigtet, hvilket ellers har været et problem med telefoner med afrundede kanter.

7. Større batteri

OnePlus 8 havde et batteri på 4300 mAh, som blev øget til 4510 med OnePlus 8 Pro.

Det er imidlertid ikke ualmindeligt, at mobiltelefoner har 5000 mAh batterier, og en sådan størrelse giver en lang levetid mellem opladningerne. Hvis telefonen har specifikationer i topklasse, såsom en 108 MP-sensor eller en 4K-skærm (som OnePlus 9 har i vores drømme), har den også brug for et større batteri.

Selvom telefonen ikke står og falder med sådanne specifikationer, er større altid bedre, når vi taler om batterier, da det normalt er noget, der forlænger batteriets levetid.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

8. Større forskelle i Oppo Find X-serien

OnePlus 8 Pro svarede meget til Oppo Find X2 Pro, hvor de eneste signifikante forskelle er, at førstnævnte har lidt bedre skærmoptimering, et bedre hovedkamera og højere pris.

Sammenligningen er ikke tilfældig. Både OnePlus og Oppo ejes af BBK Electronics, ligesom Vivo og Realme, så de skal betragtes som søsterselskaber. Meget af den teknologi der udvikles i den ene virksomhed, bruges også af de andre.

Men i OnePlus 8 og Oppo Find X2-serierne ser det ud til, at lidt for meget af teknologien blev delt, og telefonerne blev således lidt for ens. Vi ser gerne, at OnePlus 9 har langt mindre til fælles med Oppo Find X3-modellerne, så modellerne er mere forskellige fra hinanden.