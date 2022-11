O-lock: Dansk smartlås til din cykel i fantastisk smukt design

LAAS Copenhagen kører lige nu Kickstarter kampagne på deres smukke O-lock Bluetooth cykellås. Cykellåsen er fuldt financieret, men du kan stadig nå at købe den billigt via Kickstarter. Vi har fået et første kig på O-lock, og glæder os vildt til at se den færdige version. LAAS Copenhagen begynder at sende den endelige version ud til køberne i løbet af februar 2023.

Smuk og anderledes cykellås

Det er ikke tit, at jeg bruger ord som smuk om en cykellås. Faktisk er det aldrig sket før. Men med O-lock er der ingen vej uden om: LAAS O-lock er i sin enkelthed lige så simpel og nem at betjene som den er æstetisk minimalistisk. Det er simpelthen en rundt lås. men uden knapper, drejehjul med tal eller nøglehuller. Fordi låsen ikke har et nøglehul, har LAAS Copenhagen formået en helt rund formgivning i hærdet, rustfrit stål, der adskiller sig fra de ring-låse vi kender. Med O-lock er låsen ikke længere bare noget praktisk, der skal være der. Nu kan den også fungere som en accessory, der løfter designet af din cykel. Låsen fås i stål, sort og kobber.

Laas den op med mobilen

O-lock har et indbygget batteri og Bluetooth-teknologi, så du kan betjene den med mobilen. Du skal stadig låse cyklen manuelt, men alt andet foregår via mobilen. Ud over at låse cyklen, har den også den vildt smarte funktion, at du også sende venner digitale nøgler, så de kan låne cyklen. LAAS Copenhagen taler ind i den digitale tid med en mission om at gøre os til et nøgleløst samfund, hvor alt bliver betjent fra én device. Her er O-lock den første lås i samlingen. Ud over den smarte funktionalitet, så er det helt klart det enkle og virkeligt smukke design, der fanger øjet, og der er ingen tvivl om, at låsen er rettet mod brugere, der gerne vil betale lidt ekstra for et flot design og som allerede bruger kort- og nøgleløsninger i deres smartphones.

Vi har haft fingre i O-lock og i vores korte test fungerede den supernemt: Ét klik på mobilen og cyklen låser op et par sekunder senere. Vi laver en mere gennemgribende test, når den endelige version er klar til forbrugerne.

Forsikringsgodkendt sikkerhed

Det vigtigste område er selvfølgelig sikkerheden. Her lever O-lock helt op til standarden i forhold til de cykellåse, vi alle sammen kender: Abus, Axa, etc. Låsen er lavet af hærdet, rustfrit stål og med bøjlens 10mm i diameter, kommer potentielle cykeltyve til at arbejde for sagen.

Se O-Locks sjove kampagnevideo herunder

O-lock ser ud til at have masser af potentiale til at blive et ret fedt produkt. Og ærligt talt, er du ikke også ved at være lidt træt af, at cykellåse er så ens? Det her ligner endelig et produkt, der skiller sig ud blandt resten af udvalget, så der er potentiale til at O-lock kan blive en stor cykelcess (aj, stop migselv).

Del cyklen med familie og venner

Det er muligt at sende digitale nøgler til vennernes mobil. (Image credit: LAAS Copenhagen)

Hvad der virkelig får os til at falde af cyklen, og hvor låsen viser sit store potentiale, er i deleløsningen, eller som LAAS Copenhagen selv kalder det: smooth sharing. Gennem appen kan du dele krypterede nøgler med et tryk på din smartphone til dine venner og familie. Så har de adgang til cyklen, uden at du skal dele nøgler ud, eller bøvle med at bede om at få dem tilbage igen. Det er også smart, hvis du har en stor familie: Så er der ingen, der tager på arbejde med nøglen til ladcyklen i lommen. I stedet har alle adgang til cyklen gennem appen.

Hold styr på cyklen

Ud over deleløsningen har låsen også en integreret tracker indbygget, så du i app'en hele tiden har styr på, hvor din cykel er. Så hvis cyklen bliver stjålet, eller hvis du - eller én du har lånt cyklen til - glemmer, hvor den er, så kan du altid gå ind i app'en og finde den.

App'e låser op

Appen er din nøgle til låsen. Her har du overblik over alle dine låse, hvor meget strøm der er på dem, hvem der har adgang til dem og en history log, der viser hvor og hvornår de er blevet betjent. Når du er i nærheden af din cykel, åbner du appen og trykker unlock. Låsen åbner inden for 3 sekunder.

Batteri

O-lock har ifølge LAAS Copenhagen en batterilevetid på 2+ år, så du behøver altså ikke skifte batteri hele tiden eller bruge tid på at lade låsen op. Og bare rolig, du vil også få beskeder i langt tid, inden dit batteri skal skiftes. Tager du på jordomsejling og kommer først tilbage efter tre år, så er det stadigt muligt at give batteriet strøm, så du kan låse cyklen op igen. Ifølge LAAS Copenhagen kan batteriet i O-lock holde i batterilevetiden selv om det bliver minusgrader, hvilket må siges at være ret smart.

O-lock Kickstarter-kampagnen med tilbud på låsen kører frem til 4. december, så du kan stadig nå det.