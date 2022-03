Det fjerde The Witcher-spil på vej

Spiludvikleren CD Projekt Red har endelig bekræftet, at The Witcher 4 er på tegnebrættet.

I et nyligt blogindlæg med titlen "A New Saga Begins" bekræfterudvikleren officielt, at en ny udgave af The Witcher-spilserien er på vej. Indlægget giver ikke mange detaljer, men afslører dog, at The Witcher 4 (eller hvad det næste afsnit i den langvarige spilserie nu skal hedde) vil bruge en anden motor end den, der tidligere blev brugt i det kontroversielle Cyberpunk 2077 - The Witcher 4 bliver udviklet i Unreal Engine 5, mens Cyberpunk 2077 er udviklet i REDEngine.

"Vi er glade for at kunne annoncere, at den næste del af The Witcher-serien af videospil er under udvikling og starter en ny saga for franchisen," skriver CD Projekt Red i opslaget. "Dette er et spændende øjeblik, da vi flytter fra REDengine til Unreal Engine 5 og indleder et flerårigt strategisk partnerskab med Epic Games. Det dækker ikke kun licensering, men også teknisk udvikling af Unreal Engine 5, samt potentielle fremtidige versioner af Unreal Engine, hvor det er relevant. Vi vil arbejde tæt sammen med Epic Games' udviklere med det primære mål at hjælpe med at skræddersy spilmotoren til open-world-oplevelser.

"På nuværende tidspunkt er der ingen yderligere detaljer om spillet - såsom en tidsramme for udviklingen eller en udgivelsesdato - tilgængelige."

Der er altså ingen konkrete detaljer om dette nye Witcher-spil, men vi ved, at det ikke skal udkomme eksklusivt til én butik på trods af CD Projekt Reds strategiske partnerskab med Epic Games.

Det varer nok lidt...

(Image credit: CD Projekt Red)

Witcher-spilserien er baseret på bogserien af samme navn af Andrzej Sapkowski. Det anmelderroste The Witcher 3: Wild Hunt, det sidste hovedspil i CD Projekt Reds The Witcher-spilserie, blev første gang udgivet tilbage i 2015, så det er 7 år siden, vi fik fingrene i et nyt Witcher-spil.

Men det er ikke overraskende, at CD Projekt Red er i gang med at udvikle et nyt spil i serien, da Netflix' tv-serie The Witcher (og dens spin-offs) har haft stor succes. Serien er på vej ind i sin tredje sæson.

Vi ved ikke meget om det nye Witcher-spil endnu, men vi er glade for at vide, at det vil blive bygget på Unreal Engine 5 i stedet for REDEngine. Cyberpunk 2077 har trods alt været plaget af problemer siden lanceringen, og udvikleren vil helt sikkert ikke have en gentagelse med sin mest ikoniske franchise.

Vi håber, at vi vil høre mere om The Witcher 4 i de kommende måneder (herunder hvornår vi kan forvente at se spillet) ved events som Gamescom 2022, men da den nyeste tilføjelse til spilserien tilsyneladende er i en meget tidlig fase af udvikling, skal du ikke forvente, at Geralts næste mission lander lige foreløbig.