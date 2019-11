Ny kilde afslører datoen for, hvornår de nye iPhones kan bestilles

Selvom Apple de seneste år har haft en klar udmeldingsform for, hvornår deres nye iPhone-telefoner bliver annonceret, har det ikke stoppet rygter og snak omkring lanceringsdato for de nye 2018-modeller.

En kilde fra den tyske publikation Macerkopf er den seneste til at afsløre detaljer om, hvornår den næste serie af iPhones bliver annonceret, og mere specifikt; hvornår vi kan få lov at gå ind og bestille en.

Artiklen fra den tyske publikation citerer to tyske luftfartsselskaber (unavngivet) som sin kilde, der begge angiveligt forbereder iPhone pre-orders til den 14. september. Dette er vores bedste indikation hidtil på, hvornår de nye 2018-modeller vil være tilgængelige.

(OBS. Nogle links kan være på engelsk).

Hvornår du kan forudbestille

Siden 2012 er hver ny serie af iPhones uden fejltagelse blevet annonceret den anden tirsdag eller onsdag i september, så det er rimeligt at forvente lignende timing i år.

Det betyder derfor, at udmeldingen formentlig kommer den 11. eller 12. september. Vi forventer, at det bliver sidstnævnte dato ud fra betragtningen om, at terrorangrebet 9/11 fandt sted den førstnævnte dato, hvor amerikanerne formentlig har mere fokus på, at mindes denne dag fremfor at fokusere på lancering af nye iPhone-modeller.

I 2017 blev de nye iPhones annonceret den 12. september og med mulighed for forudbestilling den 14. september, hvor de officielt blev udgivet en uge senere - den 22. september.

Med det i tankerne forventer vi, at det næste batch af iPhones fra Apple bliver præsenteret onsdag den 12. september og kan forudbestilles fra fredag den 14. september. Mobilerne bliver officielt lanceret fredag den 21. september.