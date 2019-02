Microsoft holder liv i Skype Classic – indtil videre

I sidste måned meddelte Microsoft, at de ville lukke Skype 7 ned (også kendt som Skype Classic), og flytte alle brugerne over på det nye Skype 8. For firmaet resulterede det desværre i en række utilfredse brugere, der var sure over at være tvunget til at opgradere. Nu har imidlertid Microsoft ændret mening og har lovet at holde liv i den gamle version indtil videre.

De fleste af klager gik på den nye Skype 8-grænseflade, hvor du får nogenlunde samme brugeroplevelse, som i mobilappen. Andre brugere klagede over manglen på multi-window-support, webkameraets (manglende) indstillinger, mens andre klagede over, at man ikke kunne rydde samtalehistorikken.

Ring tilbage senere

– Baseret på brugerfeedback har vi besluttet at videreføre Skype 7 (Skype Classic) i et stykke tid, lyder det i et forumindlæg fra en talsmand for selskabet, som siger:

– Vores kunder kan fortsat bruge Skype Classic. Tak for alle kommentarer – vi lytter. Vi arbejder på at få alle de funktioner, I har bedt om i Skype 8. Vi holder jer opdateret.

Microsoft planlagde oprindeligt at droppe Skype Classic den 1. september og har ikke sagt noget konkret om, hvor længe de vil holde programmet i live.

Microsoft har ingen planer om at droppe ændringerne i Skype 8, og du kan vælge at opgradere, hvis du selv vil prøve den nye grænseflade. Hvis du er interesseret i at se, hvad der dukker op i fremtidige versioner og har lyst til at give feedback, kan du også melde dig til Skype Insider Program.

Via The Verge