Lanceringsdatoen for Samsung Galaxy Note 10 bekræftet – sammen med kamera-teaser

Lanceringsdatoen for Samsung Galaxy Note 10 nærmer sig, idet den officielle lancering af den kommende kraftige mobil fra Sydkoreanerne er bekræftet til at være d. 7. august i New York.

Invitationerne som teaser for selfie-kameraets nye evner, viser en S Pen (Samsungs indbyggede stylus til Note-serien) lave en cirkel omkring en ny sensor – og linket til invitationen siger, at lanceringen ”vil tage Galaxys forbundne økosystem til det næste niveau.”

Onsdag d. 7. august vil Galaxy Note 10 blive vist frem på scenen i Barclays Center, Brooklyn (samme sted som Note 9-lanceringen).

Lanceringen vil finde sted senere på dagen end sædvanligt og gå i gang kl. 16.00 lokal tid, hvillet betyder kl. 22.00 dansk tid.

Der er her tale om et forventet læk, grundet de rygter om samme dato, som nu har floreret i flere uger – og Samsung administrerende direktør har selv tidligere bekræftet overfor TechRadar, at telefonen er på vej.

Hvad forventer vi fra Note 10-lanceringen?

Galaxy Note 10 ventes ifølge de senste rygter at få samme behandling som den næsten kantfri Samsung Galaxy S10, samt et hulkamera i skærmen.

Det frontvendte kamera ventes at blive placeret i midten, og der ser ud til kun at være et enkelt kamera i hullet. Galaxy 10 Plus har to kameraer i sit ovalformede hul og S10 5G har tre kameraer.

Bagsidekameraet ser også ud til at have skiftet plads og er rykket ud i venstre side for at skabe et vertikalt triple-linse-setup – det ekstra kamera skal meget vel bruges til at måle dybde, et såkaldt ”Time of flight”-kamera.

Og naturligvis får den medfølgende S Pen nogle ekstra tricks i 2019-modellen. Måske ser vi op til 12GB RAM i særlige udgaver og vi forventer at chipsættet bliver af Snapdragon 855-typen i den almindelige udgaver og rygtede ”Pro/”Plus”-version.

Hvad med det ”forbundne økosystem”? Jo, der har været snak om at Bixby skulle komme til at fylde enndu mere, samt at Samsung SmartThings smart home-enheder ville blive opgraderet – så det er måske ikke kun Note 10 vi får at se i august.

Hvis Samsung vil forbedre Bixby, er der lang vej igen, og Smart Home-enhederne er allerede godt bagud i forhold til Google og Amazon.

Når det er sagt, har det sydkoreanske brand allerede mange brugere (på samme måde som Apple og deres lukkede økosystem) – så måske får de alligevel en mere markant plads på markedet for smart home-enheder.