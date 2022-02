Hjemmepremiere skyld i Matrix-flop

Striden står mellem produktionsselskabet Village Roadshow Pictures og det noget større filmstudie, Warner Bros. Det handler om det fjerde indlæg i Matrix-serien, der som bekendt fik premiere lige før årsskiftet. Village Roadshow har produceret filmen sammen med Warner Bros., der også har stået for distributionen.

Når man tager i betragtning, at fans har ventet i 18 år på ’The Matrix: Resurrections’, og når man tager Matrix-filmenes normalt spektakulære visuelle effekter med i regnestykket, skulle man tro, at folk ville vælte i biograferne for at se den (de steder, hvor biograferne var åbne). Også selv om den fik premiere på HBO MAX og PVOD-tjenester flere steder i verden cirka samtidigt med at den kom i biograferne.

Men det skete ikke. Faktisk har filmen kun indhentet lige over 37 millioner dollar i USA og yderligere 116 millioner dollar internationalt. Filmen kostede efter sigende 190 millioner dollar at lave, så den har ikke engang hentet sit eget produktionsbudget hjem.

Og så har vi ikke engang medtaget omkostninger til marketing og den andel af indtægterne, der går til de internationale distributører. Til sammenligning har ’Spider-Man: No Way Home’, der fik biografpremiere nogenlunde samtidigt, men endnu ikke er kommet ud på hjemmets skærme, hentet næsten 1,8 milliarder dollar hjem verden over. 260 millioner af disse blev hentet hjem på den første weekend i USA alene.

Med andre ord er den fjerde Matrix-film lidt af et flop i biograferne, og har dermed kostet Village Roadshow en masse penge. Firmaet mener, at Warner Bros.’ beslutning om at lægge filmen til streaming og køb på nettet samtidig med biografpremieren er en af årsagerne til de manglende biografindtægter. Og derfor har de nu sagsøgt Warner Bros.

I sagsdokumenterne kan man bl.a. læse, at Village Roadshow anklager Warner Bros. for at have flyttet premieren på ’The Matrix: Resurrections’ fra 2022 til sidst i 2021, fordi de gerne ville sælge HBO MAX-abonnementer. Indtægterne fra disse abonnementer er ikke noget, Village Roadshow får ret meget del i, hvis overhovedet.

Oven i disse anklager, mener Village Roadshow også at Warner Bros. har forsøgt at forhindre Village Roadshow i at medvirke i eventuelt fremtidige ’The Matrix’-produktioner, f.eks. tv-serier og lignende.

Hvis Village Roadshow får rettens ord for, at de har mistet penge på at lade Warner Bros. udsende ’The Matrix: Resurrections’ til hjem og biograf på samme tid, kan det betyde, at færre film kommer ud på lignende vilkår. Dels fordi, retten vil have fastslået den samtidige premiere som en årsag til filmens manglende indtægter, og dels fordi risikoen for sagsanlæg i tilfælde af et flop vil blive forøget.