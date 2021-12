Google Drive kan snart begynde at begrænse dine filer

Google har annonceret en ny politik for cloud storage tjenesten Drive, som snart vil begynde at begrænse adgangen til filer, der anses for at være i strid med virksomhedens politikker.

Som forklaret i et nyt blogindlæg vil Google tage aktive skridt for at identificere filer, der hostes på platformen, og som er i strid med enten deres servicevilkår eller programpolitikker.

Disse filer vil blive markeret for deres ejer og automatisk begrænset, hvilket betyder, at de ikke længere kan deles med andre personer, og adgangen vil blive trukket tilbage for alle undtagen ejeren.

"Dette vil hjælpe med at sikre, at ejere af Google Drive elementer er fuldt informeret om status for deres indhold, samtidig med at det hjælper med at sikre, at brugere er beskyttet mod krænkende indhold," forklarer virksomheden.

Ny Google Drive politik

Ifølge Google er motivet bag politikændringen at skærme mod misbrug af deres tjenester. Denne brede opsamling omfatter cyberkriminel aktivitet (som malware hosting, phishing osv.), hadefulde ytringer og indhold, der kan bringe børn i fare, men også seksuelt eksplicit materiale.

"Vi er nødt til at forhindre misbrug, der truer vores evne til at levere disse tjenester, og vi beder alle overholde [vores politikker] for at hjælpe os med at nå dette mål," siger Google i sit politikdokument.

"Når vi er blevet underrettet om en potentiel overtrædelse af politikken, kan vi gennemgå indholdet og træffe foranstaltninger, herunder at begrænse adgangen til indholdet, fjerne indholdet og begrænse eller afslutte en brugers adgang til Google produkter."

At adskille legitime filer fra indhold i strid med misbrugspolitikker vil dog være langt fra entydigt. I politikdokumentet forklarer Google, at de kan gøre "undtagelser baseret på kunstneriske, uddannelsesmæssige, dokumentariske eller videnskabelige overvejelser", hvilket antyder, at der vil være et element af redaktionelisering involveret i processen.

Det er let at forestille sig et scenarie, hvor brugernes filer bliver gjort utilgængelige uden behørig årsag. Og det er også uklart, om intime billeder af en selv for eksempel er i strid med misbrugspolitikken, eller om de falder ind under den "kunstneriske" undtagelse.

Som forklaret i det seneste blogindlæg er der et system til at anmode om en gennemgang af en beslutning, hvis nogen føler, at en fil er blevet begrænset uretfærdigt, men det er uklart, hvordan processen vil blive håndteret af Google, og hvor lang tid det kan tage.

TechRadar Pro spurgte Google om en kommentar til potentialet for, at den nye politik kan forårsage forstyrrelser for almindelige brugere og om afklaring af gennemgangsprocessen. Virksomheden har afgivet følgende udmelding:

"Google Drive arbejder konstant på at beskytte sikkerheden for vores brugere og samfundet, mens vi altid respekterer privatlivets fred. På samme måde som Gmail længe har holdt brugere sikre mod phishing og malware-angreb, er det afgørende at bringe de samme beskyttelser til Google Drive for at sikre, at Drive forbliver så sikkert som muligt for alle brugere.”

Google gav dog ingen oplysninger om muligheden for, at indhold kunne blive fejlklassificeret.