Facebook stopper med at forfølge dig rundt på nettet – sådan da

Facebook har introduceret et værktøj, som lader dig se hvilke tredjeparts hjemmesider og apps, som får del i din browser-historik og afskærer dem fra dette i fremtiden.

Funktionen er indtil videre aktiv I Irland, Spanien og Sydkorea og findes i mobil-appens indstillinger under 'Off-Facebook Activity'. Dette lader dig se, hvilke firmaer der har delt data om din browser-historik via tracking-værktøjer såsom The Facebook Pixel og Facebook Login.

Hvis du har shoppet nettet og derefter besøgt Facebook, har du sikker også oplevet, at du pludselig bliver bombarderet med reklamer for de ting du kiggede på – dette skyldes de førnævnte værktøjer. Ved at deaktivere 'Off-Facebook Activity', forhindrer du, at dette sker I fremtiden.

The Guardian kan dog fortælle, at det ikke er muligt at slette data, som disse firmaer allerede har sendt til Facebook.

Det er muligt at slette historikken, men dette vil kun fjerne koblingen til de indsamlede data fra din konto. Dette betyder, at Facebook ikke kan bruge din søgehistorik til at målrette reklamer til dig, men kan stadig benytte den til at danne sig et større billede af brugernes interesser.

Hvor har du været?

Dette er første gang du har været i stand til at se præcis hvilke firmaer, der fodrer Facebook med information om din søgehistorik og vi hilser gennemsigtigheden velkommen. Det er dog en skam, at du ikke allerede kan slette data, som allerede er indsamlet. Med dette in mente, er det temmelig misvisende, at Facebook har en mulighed kaldet ”Clear data”. Forhåbentlig retter de dette til, at data i stedet bliver anonymiseret, før funktionen rulles ud på globalt plan.