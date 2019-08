Googles medarbejdere nægter at samarbejde med USAs told- og grænsemyndigheder

Protester fra tech-industrien over umenneskelige forhold er ved at få momentum, og nu vil Googles egne ansatte ved hjælp af en underskriftsindsamling bede Google om ikke at byde på en cloud-kontrakt for de amerikanske told- og grænsemyndigheder (CBP).

En gruppe medarbejdere hos Google lavede en underskriftsindsamling, der begyndet at cirkulere internt i firmaet og på bloggen Medium. Her anklager de medarbejdere hos immigrationsmyndighederne for "systematisk mishandling og ondskabsfuldt omsorgssvigt" ved Amerikas grænser.

De ansatte sætter især fokus på Trump administrationens politik om at separere familier og på som nylige dødsfald blandt immigrantbørn ved grænserne, som årsagerne til, at de ikke mener, at Google skal samarbejde med CBP.

Allerede få timer efter offentliggørelsen af underskriftsindsamlingen havde flere hundred Google medarbejdere offentlig underskrevet dokumentet for at vise virksomheden, hvor alvorligt de ser på sagen.

Toldmyndighedernes kontrakt om cloud computing

I underskriftsindsamlingen beder medarbejdere virksomheden om at stoppe sit samarbejde med CBP og siger samtidig, at de ikke vil arbejde på opgaverne, hvis Google vinder udbuddet om kontrakten med told- og grænsemyndighederne:

"Det er for nyligt kommet frem, at CBP gør klar til at sende en stor kontrakt om cloud computing i udbud. Vinderen af kontrakten skal strømline CBPs infrastruktur og facilitere deres brud på menneskerettighederne. Det er på tide at stå sammen og sige højt og tydeligt, at vi ikke vil være med til at arbejde på en sådan kontrakt. Vi forlanger at Google offentligt lover ikke at understøtte CBP, ICE (Immigration and Customs Enforcement) eller ORR (Office of Refugee Resettlement) med infrastruktur, finansieren eller ingeniørmæssige ressourcer, direkte eller indirekte, indtil de (told- og immigrationsmyndighederne. Red) holder op med at begå brud på menneskerettighederne".

Dette er blot den seneste i en række protester fra tech-industrien som helhed og fra Googles medarbejdere, der er begyndt at stille spørgsmålstegn ved de moralske implikationer i forhold til, hvordan deres arbejde bliver brugt. Googles medarbejder har tidligere med succes protesteret imod, at Google skulle samarbejde med den amerikanske regering om et AI (kunstig intelligens) system, der skulle hjælpe regeringen med at analysere droneoptagelser. Det såkaldte Projekt Maven.

Google er ikke vendt tilbage med en offentlig reaktion på underskriftsindsamlingen, men tiden vil vise, om medarbejderne også her får succes med at stoppe et projekt.

Via The Verge