Den endelige No Time To Die trailer er ude, bekræfter at James Bond vender tilbage

(Foto: © 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.)

James Bond filmen No Time To Die har modtaget sin sidste trailer - der bekræfter, at filmen er på vej til en 30. september international udgivelse og en 8. oktober udgivelse i USA. Der er faktisk to forskellige trailere for filmen: En for amerikansk publikum og en for dem af os, der forbereder sig på at se den andre steder.

Indholdet i hver af dem er lidt forskelligt - mens de dækker meget af det samme som tidligere trailere, herunder James Bond (Daniel Craig), der forlader pensionen fra Jamaica, og en tease om et muligt forræderi af hans partner, Madeleine Swann ( Lea Seydoux), her får du en smagsprøve på nogle forskellige scenografier, som vi ikke har set i filmens marketingmateriale før.

Her er den internationale trailer:

Og her er US traileren, som har nogle forskelle, inklusiv en M voiceover af Judi Dench og nogle flashbacks i starten:

No Time To Die vil kun kunne ses i biograferne. Cary Joji Fukunaga er filmens instruktør, og rollelisten indeholder også Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Ana de Armas, Naomie Harris, Jeffrey Wright og Ralph Fiennes.

Analyse: Vil Bond redde billetkontoret?

Efter mange forsinkelser er den sidste Daniel Craig James Bond film her næsten. Der havde været spekulationer om, at Amazons forestående køb af MGM på en eller anden måde ville påvirke Bonds frigivelse - men det kommer ikke til at være tilfældet. No Time To Die udkommer kun på storskærmen, på et tidspunkt hvor billetkontoret virkelig har brug for et boost.

Billetkontoret i biografen er ikke i nærheden af det niveau, som vi så før pandemien. Udgivelsen af film på streamingtjenester samtidig med, at de ramte storskærmen, synes også at have givet blandede resultater for film som The Suicide Squad.

Det er virkelig op til film som No Time To Die og Shang-Chi at få folk i biografen igen: monster-store blockbusters, du ikke kan se andre steder. Og James Bond er lige så populær, som den nogensinde har været, næsten 50 år efter serien først blev vist på det store lærred.

Producenterne Barbara Broccoli og Michael G Wilson fungerer som forvaltere for Bond-franchisen, og de er ikke interesserede i at bringe karakteren til tv

- storskærmen er, hvor han bor.