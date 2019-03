Bizar patentansøgning fra Oppo peger mod ekstra pop-up-skærm

Pop-up-kameraer er hurtigt ved at blive den nye dille, hvor producenter som Oppo og Vivo fører an i ræset, men arbejder den tidligere kinesiske smartphone-producent måske på et pop-up (eller foldbart) element – en ekstra skærm.

Informationen stammer fra en patentansøgning indsendt til WIPO (World Intellectual Property Organization) i oktober 2018 (og spottet af LetsGoDigital ). Den viser tilsyneladende et tripe-kamerasetup med en slankt display, som hæver sig over de tre kameraer.

· Læs vores anmeldelse af Samsung Galaxy S10 Plus

· Dette er de bedste telefoner netop nu

netop nu · Huawei P30 lanceres d. 26marts

Der står i patentansøgningen: ”den første skærm kan flytte sig fra den anden, for at kunne gå fra en position, hvor den går i ét med den anden skærm til en position, til hvor de to er adskilt. Selve bevægelsen af den første skærm inkluderer, men er ikke begrænset til, at flyttes eller bøjes.”

Sagt med andre ord betydet det, at den mindre skærm (som patentet benævner ”den første skærm”) kan skydes ud som de kameraer vi har set på Vivo Nex og Oppo Find X , eller vil måske foldes ud via et hængsel.

Folde eller glide? Image Credit: LetsGoDigital (Image: © LetsGoDigital)

Den foldbare fremtid?

Foldbare telefoner har igennem de sidste par måneder af 2019 fyldt i overskrifterne med modeller som Royole FlexPai , Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate X .

Alle har de én ting til fælles – vanvittigt høje priser. Hvis firmaer arbejder med mindre foldbare skærme – som vist i denne ansøgning – kan det være med til at reducere prisen på enheder, imens der stadig leveres en ny formfaktor og funktionalitet.

Der er ingen garanti for, at teknologien vil finde vej til nogen telefoner, og Oppo afprøver måske bare forskellige muligheder – men det kan være et tegn på hvad der er på vej.