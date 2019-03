Apple undskylder endnu en gang for fejl på tastaturer i MacBooks

De sidste par år, har ikke været gode for Apples MacBook-tastaturer, hvilket betyder, at firmaet endnu en gang beklager i en kommentar til Wall Street Journal (WSJ).

Med sit ”Butterfly”-tastatur lykkedes det Apple at gøre sine MacBook-laptops slankere tilbage i 2015. Men der var problemer – tryk blev ikke registreret og taster satte sig fast – og anden generation af mekanismen gjorde kun tingene værre.

Imens problemerne fortsætter i Apples tredje generation af MacBook-tastaturer, har endnu en talsperson åbent adresseret problemet.

Talspersonen siger til WSJ, at firmaet er ”opmærksomme på, at lille gruppe brugere har problemer med deres tredje generation af butterfly-tastaturet” og at firmaet beklager. Men talspersonen sagde samtidig, at ”størstedelen af Mac-kunderne har en positiv oplevelse med det nye tastatur.”

Problem efter problem

Siden Apple introducerede den nye lavprofils-mekanisme, kaldet Butterfly, i sine MacBook-tastaturer i 2015, er der kommet adskillige rapporter, som beskriver problemer med dem .

Problemerne var store nok til at føre til et massesøgsmål imod Apple , som går på, at Apple kendte til problemerne og alligevel sendte produktet på gaden.

Tredje generation af disse Butterfly-tastaturer har prøvet at rette op på tidligere problemer, hvor membranen holder skidt og støv ude. Men det kommer nok ikke som den store overraskelse for nogen, at der stadig er problemer med Butterfly-tastaturerne.

YouTuberen Lewis Hilsenteger fra Unbox Therapy, demonstrerede dette på en MacBook Air fra 2018. Vores eget søstersite LaptopMag har også haft store problemer med Butterfly-tastaturet

Heldigvis er der hjælp at hente, til de der oplever problemer med tredje generation af Butterfly-tastaturet. Din maskine er dækket af Apples garanti. Desværre ser det samtidig ikke ud til, at problemerne forsvinder foreløbig.