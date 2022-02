And Just Like That - The Documentary får premiere

Med det ærlige og morsomme perspektiv på kærlighed, forhold og sex tog "Sex and the City" os med storm i slutningen af 90'erne. Serien fik hurtigt mange dedikerede fans verden over. Mere end 20 år efter begyndelsen giver denne eksklusive dokumentar et unikt kig bag kulisserne til optagelserne af det nye kapitel, "And Just Like That...".

Der er både nye og tilbagevendende karakterer i serien, herunder selvfølgelig Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis, men også de originale forfattere, kostumedesignere, producere og crew-medlemmer er med igen. Alle med en fælles mission – at fejre og hylde Carrie, Charlotte og Mirandas tilbagevenden, mens de fortsætter med at navigere i deres venskab og komplicerede liv i New York City.

Interviews i dokumentaren inkluderer blandt andre Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury og Michael Patrick King samt seriens kostumedesignere, Molly Rogers og Danny Santiago.

And Just Like That… The Documentary er instrueret af Fabien Constant og executive producere er Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia og Chris Collins.