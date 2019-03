AMDs næste Navi GPU kan slå Nvidia

AMDs kommende Navi GPU’er , efterfølgeren til Vega II, har måske de kræfter, som entusiasterne går efter. Skal vi tro på YouTube-kanalen RedGamingTech , vil de nye Navi GPU’er kan komme senere i år og til næste år efterfølges af Navi 20.

Vigtigst af alt ventes denne GPU at byde på en bedre ydelse og sågar ray tracing der kan matche Nvidia GeForce RTX 2080Ti, antyder Wccftech.

Tidligere i år lancerede AMD sin serie af Radeon VII -grafikkort, uden at bekræfte om den nye GPU var baseret på 7-nanometer-arkitektur eller stadig en del af den originale Vega-familie. Uanset hvad, er Radeon VII kun et bumt på vejen, eftersom det ikke kan hamle op med Nvidias bedste grafikkort, RTX 2080 Ti.

Aldrig for sent for Navi

Den nye Vega-arkitektur skulle hjælpe AMD med at øge ydelsen og dette er ikke første gang vi har hørt, at Navi kan komme allerede i år . Når vi ser på hvor

Første generation af den nye GPU-arkitektur, Navi 10, forventes at være et kort i mellemklassen og en version af Navi 10 kan blive brugt i fremtidige konsoller . De nye kort forventes af få en forbedret GCN-arkitektur, men vil alligevel ikke kunne konkurrere med Nvidias hurtigste kort, RTX 2080 Ti.

Navi 20 som ventes at udkomme et år senere, kan derimod komme til at rykke ved Nvidias position i toppen, takket være bedre ydelse og AMDs egen udgave af Ray Tracing. Skulle det ske, vil det blive interessant at se, om Nvidia følger trop med nye kort med endnu bedre ydelse.