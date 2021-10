Sådan ser du Fury vs Wilder 3, når de tørner sammen i weekenden

(Image: © Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)

Endelig! Der er ikke længe til, før den meget ventede sidste del i Tyson Fury vs Deontay Wilder-trilogien går på i Sin City. Det hele er klart til boksebraget i Las Vegas i weekenden, og vi har alle de detaljer, du har brug for, når du skal se en Fury vs Wilder 3 - herunder kamptidspunkt, hvornår du skal stille ind, hvis du er i Danmark, og bekræftet underkort.

Fury nærmest legede med sin modstander ved deres andet møde tilbage i februar i 2020, to knockdowns på hver side af et par uværdige snubleturer, og så var amerikanerens ringhjørne klar til at smide håndklædet i ringen. Kampen blev standset i 7. omgang, hvor Wilder blødte fra mund og øre.

Fury vs Wilder 3 live-stream og tidspunkter Dato: Lørdag den 9. oktober (natten til søndag i Danmark) Underkort starttidspunkt: Kl. 16 lokal tid, dvs. kl. 01.00 dansk tid Fury vs Wilder starter (ca.): Kl. 20.30 lokal tid, dvs. kl. 5.30 dansk tid Sted: T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, USA Se kampen online: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Men det var nok Wilders ego, der blev ramt hårdest, Wilder gjorde ikke tingene bedre, da han efter kampen kom med en lang række dårlige undskyldninger.

Wilder har været nødt til at vente længe og tålmodigt på sin mulighed for oprejsning, efter at hans britiske fjende testede positiv for Covid-19 inden den planlagte omkamp i juli. Men ventetiden er nu næsten forbi, og du kan snart se en Fury vs Wilder 3 live-stream.

Kan du ikke vente? Læs videre for at læse mere om den spændende omkamp og de øvrige kampe.

Hvornår bokses Fury vs Wilder 3: tidspunkt i Danmark

Oprindeligt skulle kampen have fundet sted den 24. juli, men sværvægtskampen er nu planlagt til lørdag den 9. oktober. Hvis du er i Danmark, bokses kampen tidligt om morgenen søndag den 10. oktober..

Hovedunderkortet starter kl. 16.00 i USA, og det er kl. 01.00 i Danmark.

Hovedbegivenhedstiden vil afhænge af, hvor hurtigt resten af ​​kortet bokses, men sidste gang kom de to fyrer i ringen omkring kl. 20:00, dvs. kl. 5.00 dansk tid.

Live-stream Fury vs Wilder?

NENT har rettighederne til at vise Fury vs Wilder III i de nordiske lande, og man kan følge dele af eventet (studieoptakt og underkort) på tv på 3+ og via streaming på Viaplay. For at kunne livestreame optakten og underkortet på Viaplay, skal du tegne et abonnement på Viaplay Total til en pris på 449,- kr. om måneden. Abonnementet giver dig adgang til alle sportsgrene og film og serier, som Viasat råder over. Hvis du udelukkende er interesseret i denne event (herunder underkortet) kan du købe PPV-adgang til hele eventet for 499 kr. Du betaler kun for det specifikke event og behøver ikke at have en Viaplay-pakke

(Image credit: Mike Stobe/Getty Images)

Kan man se Viaplay i udlandet?

Du kan se Viaplays indhold, hvis du er i lande inden for EU eller EØS-samarbejdet. Så alt, hvad du skal gøre, er at logge ind på tjenesten som normalt.

På grund af internationale programrettigheder har Viaplay ikke lov til at sende uden for dette område. Men med en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokeringer, der er etableret af de forskellige streamingwebsteder, og du kan så se Viaplay, uanset hvor du befinder dig i verden.

Ud over muligheden for at få adgang til streamingindhold hjælper en VPN-tjeneste dig også med at forblive sikker på internettet ved at beskytte dig mod eksterne angreb eller anden overvågning fra fx din internetudbyder. At bruge en VPN-tjeneste er helt lovlig og sikrer din brug af internettet. Du er velkommen til at se på vores liste over de bedste VPN-tjenester lige nu.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til alt indholdet på dit Viaplay-abonnement. Det er ret nemt.

(Image credit: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images)

Fury vs Wilder 3 underkort

Tyson Fury (c) vs Deontay Wilder

Efe Ajagba vs Frank Sánchez – Sværvægt

Robert Helenius vs Adam Kownacki – Sværvægt

Jared Anderson vs Vladimir Tereshkin – Sværvægt

Robeisy Ramirez vs Orlando Gonzalez

Edgar Berlanga vs Marcelo Esteban Coceres

Julian Williams vs Vladimir Hernandez

Rances Barthelemy vs TBA

Viktor Vykhryst vs Mike Marshall

Elvis Rodriguez vs Victor Vazquez

Bruce Carrington vs Cesar Cantu

Hvem vandt Tyson Fury vs Deontay Wilder 2

På trods af en enorm vægtforøgelse og kun to forberedende kampe boksede Tyson Fury mod den daværende WBC-sværvægtsmester Deontay Wilder for første gang i december 2018, hvor han gik i gulvet to gange, men ellers så ret overlegen ud.

Kampen blev kontroversielt scoret som uafgjort, men Fury dominerede omkampen i februar 2020, Wilder's ringhjørne kastede håndklædet i ringen i 7. omgang, efter at deres mand to gange var blevet slået i kanvassen.

Tometermanden Wilder hævdede senere, at hans var blevet træt af at skulle bære sit 20 kilo tunge ring-gang kostume, at nogen havde kommet noget i hans vand, og at Fury kradsede hans ører med noget skjult i handsken.

(Image credit: Al Bello/Getty Images)

Hvem er Tyson Fury?

Tyson "The Gypsy King" Fury er den ubesejrede WBC- og The Ring-sværvægtsmester og blev i vid udstrækning betragtet som verdens herskende samlede mester.

Den 32-årige, der måler hele 2,05 meter, er en af ​​de bedste pund-for-pund boksere i verden, og den eneste bokser, der har slået to mestre med mindst 10 succesfulde titelforsvar bag sig.

Han tog WBA-, WBO IBO-, IBF- og The Ring-titlerne fra Wladimir Klitschko i 2015, men blev tvunget til at opgive dem på grund af en kombination af faktorer, herunder kontraktlige konflikter, dopingovertrædelser og psykiske problemer.

Hvem er Deontay Wilder?

Deontay "The Bronze Bomber" Wilder er den tidligere WBC-sværvægtsmester i verden og betragtes som den mest kraftfulde puncher i sporten.

Hele 41 af den 35-åriges 42 karriere-sejre er kommet på knockout, selvom hans mest berømte knockdown-slag blev trodset af Fury, der rejste sig fra kanvassen i sidste omgang af deres første kamp, ​​efter at have været nede til tælling.

Manden fra Alabama var ubesejret, før Fury slog ham i deres omkamp sidste år.