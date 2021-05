Sådan får du det perfekte billede på dit TV

Der er ikke én rigtig måde at indstille dit TV på - alles hjem og præferencer er forskellige. Derudover er der alle de mindre faktorer som vægplacering, lys og hvordan dit TV passer til dine møbler.

Dertil er der ofte et nyt skinnende 4K TV eller en ny højteknologi funktion, som påvirker markedet. Det betyder, at der altid er noget nyt at overveje, når det kommer til at opsætte det perfekte billede samt de indstillinger og funktioner, som du skal kende.

Den gode nyhed er, at efterhånden som der kommer flere og flere fremskridt inden for tv-skærme, som 4K Ultra HD-opløsning, HDR og Wide Color Gamut, vil flere af dem også nå massemarkedet. Det betyder, at billedkvaliteten du kan få derhjemme kan være ret god, selv med et billigere TV.

Selvom TV-teknologien aldrig har været bedre, er det stadig muligt at købe det bedste og se det værste - eller i det mindste blive skuffet. Det er derfor, vi er her til at guide dig igennem processen til at få det bedst mulige billede, uanset hvilket TV du har derhjemme.

Pioneer udp-lx800 blu-ray afspiller. (Image credit: Pioneer)

1. Brug de rigtige forbindelser

Det virker måske åbenlyst, men hvis du vil have det bedste ud af dit TV, skal du også bruge det bedste i det.

Det betyder, at du skal bruge den høje oplysning. Når du skal se film og TV-serier på en disk, er DVD-afspillere det absolut mindst acceptable. Er du kvalitetsbevidst, bør du købe en god Ultra HD Blu-Ray-afspiller. Som det mindste, vil du gerne have opløst HD-indhold på en Blu-Ray-afspiller og en HD set-top boks.

I øjeblikket er mængden af 4K udsendelser minimal. Til gengæld stormer spilverdenen fremad med 4K-udgivelser takket være next-gen konsoller som Xbox Series X. Nu findes der også flere 4K medieafspillere som Apple TV 4K og Amazon Fire TV Cube.

Men hvis du virkelig vil investere i 4K-indhold, bør du overveje en af de bedste TV streaming-tjenester, som Netflix, Amazon Prime Instant Video eller Disney Plus, som alle har en del 4K HDR-indhold tilgængeligt.

Når du har alt dit udstyr, er det naturligvis vigtigt, at du bruger de rigtige forbindelser. Vi har nok alle været vidne til, at der er nogen som har set en Sky+ HD boks gennem SCART-tilslutningen på et tidspunkt (hint: Du får ikke HD på den måde).

I det store og det hele er den eneste forbindelse, du bør bruge, HDMI, medmindre der er en tvingende grund til at bruge en ældre grænseoverflade. Hvis du har et ældre Panasonic TV kan det være, at du har en DisplayPort-forbindelse, hvilket kan bruges til at forbinde computere og levere samme højkvalitets signaler.

(Image credit: LG)

2. Sørg for at dine forbindelser er indstillet rigtigt

Source-komponenter og Blu-Ray-afspillere har som regel en række forskellige skærmindstillinger. Takket være EDID-informationer (Extended Display Identification Data) styrer de typisk sig selv afhængigt af den skærm, de er forbundet med. Hvis din kombination ikke virker optimalt, kan du manuelt gå ind og ændre i indstillingerne.

Den bedste måde at tjekke det på, er ved at gå ind i din set-top boks, Blu-Ray-afspiller eller spillekonsols indstillinger, for at se deres output. Ideelt skal deres output være på 2160p (dvs. 4K), men mange Full HD bokse vil ikke være i stand til dette.

Hvis du streamer 4K-indhold online, vil kvaliteten ofte tilpasse sig til den kvalitet, som dit TV kan levere.

Hvis du er i tvivl om, hvad dit TV understøtter, foreslår vi, at du vælger den højest mulige tilgængelige funktion og ser hvad der sker. De fleste forbindelser vil kortvarigt vise et billede, der er designet til at teste, om dit TV understøtter de indstillinger, som du har valgt. Hvis dette billede ikke kommer frem, kan du formode, at dit TV ikke understøtter funktionen.

Dernæst kan du gå igennem de indstillinger, som er tilgængelige, indtil du finder den højeste kvalitet, som dit TV kan vise.

Situationen bliver dog mere kompliceret af at nogle af de billigere 4K TV'er kun understøtter 4K gennem nogle af deres HDMI-porte (normalt de to første). Hvis din nye 4K Blu-Ray-afspiller ikke kan vise Ultra HD på din skærm, kan du prøve at putte den ind i en anden HDMI-port for at se, om det løser problemet.

3. Omgivende lys påvirker billedet

En vigtig karakteristik ved LCD-skærme er, at de hver især opfører sig forskelligt alt efter det omgivende lysniveau. LCD-skærme bruger en skærmteknologi med baggrundsbelysning, hvilket betyder, at jo mørkere et rum er, jo mere bliver skærmen som en lommelygte.

En sort læderjakke i et rum med normalt lysniveau, bliver grå i et mørkt rum. Fabrikanter vil gøre alt for at skjule dette ved eksempelvis at bruge filtre.

(Image credit: Philips)

OLED- eller plasmaskærme er selvoplysende skærme og har ikke den lommelygte-lignende effekt. De bliver endda bedre i rum med et lavt lysniveau, hvilket gør dem til et godt valg for filmfans.

Men hav det nu ikke for dårligt med LED LCD TV's.

Prøv at kig på sortniveauet næste gang du er i biografen. Det gennemsnitlige billede i biografen er også ret gråt - og du forlader sandsynligvis ikke biografen med en følelse af at være blevet snydt for et bedre billede.

Men hvis du vil forbedre din TV-oplevelse derhjemme, kan du overveje at placere en lyskilde, som en lampe, bagved dit fjernsyn.

Philips TV i UK bruger en teknologi, der hedder Ambilight, til at projektere lys på væggen bagved dem for at dæmpe effekten.

4. Der er en grund til, at forudindstillinger eksisterer

Konspirationsteoretikere vil fortælle dig, at de fleste skærm-forudindstillinger ødelægger billedet. Ifølge dem er den eneste måde at få et godt billede på, ved at gøre det selv eller betale en tredjepartsleverandør for at komme og opsætte dit fjernsyn for dig.

Det er selvfølgelig noget sludder.

Ingeniørerne bag skærmen er naturligvis interesseret i, at du skal have en god visningsoplevelse, uden du behøver at gøre noget.

Der er en grund til, at forudindstillinger findes.

Standard- eller normalindstillingen er som regel det bedste udgangspunkt til at vise det meste indhold: Sortniveauet vil sandsynligvis være perfekt, farverne optimeret og kontrasten flot.

'Dynamic' er hovedsageligt en indstilling, som bruges i butikker, og 'Cinema-mode' er kun designet til at bruges i lavt lysniveau.

Selvfølgelig er det muligt at justere forudindstillinger, så de passer til det, som du ønsker. I det følgende fortæller vi, hvordan du gør.

5. Tips til spil

Langsom billedbehandling er et problem for gamere, da selv den mindste forsinkelse kan resultere i et nederlag, når man spiller skydespil.

For at imødekomme dette tilbyder producenter nu en indstilling til lav forsinkelse, som maksimerer ydeevnen.

Image Credit: Samsung (Image credit: Samsung)

De slår de fleste bearbejdninger fra. Hvis der ikke er en 'Game Mode' på dit TV, er det nok bedst at deaktivere så meget billedbehandling som muligt manuelt.

De millisekunder vil nok hjælpe dig næste gang, du spiller Destiny.

Hvis dit TV understøtter det, kan du prøve kun at slå 'Game Mode' til for den HDMI-port, som din konsol er tilsluttet. Derved kan andet indhold bruge den bedste billedbehandling, som dit TV understøtter.

6. Det er godt med kontrast

I tiden med CRT-rør TV var det meget svært at styre kontrasten. Hvis man skruede for meget op for den, blev den hvide farve overeksponeret.

Moderne LED LCD-skærme har ikke disse problemer. Du kan roligt skrue højt op for kontrasten. Mange forudindstillinger har en standardindstilling på 100 %, og her er billedet dynamisk og godt. Det kan variere, men det kan være en fordel at skrue en smule ned for den.

Det sidste, du har lyst til at gøre med din nye skærm, er at tage dens visuelle kvalitet fra den. Derfor bør du ikke gå længere ned end 90%.

Plasmaskærme sælges stort set ikke længere, men der er stadig mange, der bruger dem. Her kan det ikke anbefales at bruge en høj kontrastindstilling, da det kan bidrage til billedretention og (hvis du er virkelig uheldig) til skærmbrænding. Sidstnævnte kan resultere i at kanallogoer eller andre statiske billedelementer fastfryser sig som permanente skygger på skærmen. Dette var især et problem for tidlige plasmaskærme, men det sker dog ikke så ofte med senere paneler.

I modsætning til LED LCD-skærme, har OLED-skærme en næsten uendelig kontrast og har ikke billedretention ligesom plasmaskærme. Derfor er der ofte fyrværkeri på deres skærme i butikker. De er dog ikke så klare som LED LCD'er.

7. Behersk den mørke side

Jagten efter dybere sorte farver har resulteret i en række billedbehandlingsteknikker, som kan forringe billedkvaliteten i stedet for at forbedre den. Mulighederne for at øge sortniveauet kan få mørke dele af billedet til at se mere sort ud, men de ødelægger mange detaljer i skyggerne.

Vær forsigtig med dem.

Image Credit: Sony (Image credit: Sony)

Dynamisk Kontrastforhold ændrer niveauet af lyset ved hele tiden at justere sig, når billedet ændrer sig. Det kan resultere i en unaturlig pumpning i billedet. Hvis du oplever det, kan du prøve at slukke for det eller minimere det.

Alt efter panelteknologien kan det dog resultere i at sorte farver bliver grå.

Der er få ting som påvirker visningsoplevelsen på et LED LCD TV mere end 'local dimming'. Både LED-TV med kantbelysning (almindeligt) og LED-TV med direkte belysning (mindre udbredt) bruger 'local dimming' til at justere lysstyrken i forskellige dele af skærmen, så den passer til billedet.

Teknikken kan være en smule grov, hvilket resulterer i en masse lys og baggrundsbelysning. Lyse punkter i en mørk scene kan oplyse store dele af skærmen og virke distraherende.

Sæt 'local dimming' til dens minimum for at undgå dette.

8. En ny verden af farver

Takket være teknologier som Quantom Dot og Wide Color Gamut, er den seneste generation af TV'er i stand til at vise et bredt farvespektrum. Det gør, at røde farver bliver mindre orange og grønne farver bliver mere grønne på LCD-paneler.

Samsung Q70T 4K QLED TV (Image credit: Samsung)

Nogle skærme giver adgang til, at du kan kontrollere de dybe farver. Her kan du som regel justere RGB farver. Nogle fjernsyn understøtter også, at du kan justere på sekundære farver som cyan, magenta og gule farvekomponenter. Men du bør kun justere dem, hvis du har en hardware til farvejustering. Som regel skal du bare lade dem være.

De fleste fjernsyn har sensorer, der kan registrere det omgivende lys i rummet, så TV'et automatisk justerer og tilpasser billedet. Det er smart, men det kan være irriterende, når billedet begynder at oscillere.

Generelt er vores råd, at du slukker for alle lyssensorer. Det er sådan, du får den mest ensartede visningsoplevelse.

9. Skarphed og overscan

Hvis du tror, at du kan få flere detaljer i dine billeder på dit TV ved at øge skarpheden, bliver du skuffet. Når du først bruger dit TV, vil forudindstillingerne for skarpheden nok være for høj. Prøv at kig på en sort tekst på en lys baggrund: Har teksten et hvidt lys eller ring omkring den?

Skarpheden forbedrer læsbarheden, når du ser teksten på afstand, men den forbedrer ikke detaljerne, tværtimod. Dette er særligt tilfældet på et 4K TV, hvor de forbedrede detaljer netop er beregnet til at ses tættere på eller på en større skala. Skarpheden bør ikke være højere end 10/15.

En gennemgående fejl ved de fleste TV-mærker er, at de typisk har en standardindstilling med overscan. Det betyder, at kanterne på billedet bevæger sig udenfor de synlige grænser på skærmen.

Overscan er et middel mod tidligere anvendte TV-elementer, som ikke var billedinformation, hvilke blev placeret i yderpunkterne af billedet. Det er dog sjældent nødvendigt i den nuværende HD-tid, da der nu anvendes ægte billedinformationer i hele 1920x1080 HD-rammen. Non-Overscan tilstande kan have en række forskellige menunavne afhængigt af mærket. Kig efter de forskellige mulige justeringer af billedformatet, og se om du kan finde en, der får billedet til at "træde tilbage" og afsløre mere af det.

10. Få styr på bevægelserne

Håndtering af bevægelse er en af de mest udfordrende aspekter ved LED LCD TV. Der er forskellige former for 'motion interpolation', hvilket kan udglatte billeder og fjerne rystelser. Men de skal bruges med forbehold. Hvis du kontrollerer bevægelser for meget, vil du ofte se en smudset ring omkring objekter i bevægelse - fødderne på en løbende fodboldspiller vil flimre, galoperende heste får et ekstra ben og Wimbledon vil blive spillet med mere end én bold.

En høj 'motion interpolation' kan også føre til en videolignende glans. Det kan få selv den dyreste blockbuster til at ligne et billigt TV-drama (deraf udtrykket "soap opera-effekt").

Generelt set bør disse tilstande, der kaldes Intelligent Frame Creation eller IFC (Panasonic), Trumotion (LG), Motionflow (Sony) og Motion Plus (Samsung), ikke være på de højeste indstillinger. Du kan sætte den i midten, når du ser sport, men sæt den på lav eller slå den fra, når du ser film og filmlignende TV-dramaer (Game of Thrones, Arrow osv.).

Image Credit: LG (Image credit: LG)

Mange producenter giver dig mulighed for at tilpasse bevægelseskontrol indstillinger, så du kan justere billedets slørelse og rysten. Dette er ofte den bedste måde at gøre det på.

LG's UF850V er et eksempel på et TV, som kan tilpasses med De-judder og De-Blur. Indstil førstnævnte på omkring 5-7 og sidstnævnte på 0, og objekter i bevægelse vil være på næsten nul. Resultatet er et godt kompromis til at se både sport og film. Men ligesom med 'Game Mode', er det bedst at justere den alt efter input og de tilsluttede enheder.

11. Placering, placering, placering

(Image credit: Samsung)

Placeringen af dit TV kan forbedre seeroplevelsen betydeligt. Afhængigt af paneltypen vil LED LCD tabe kontrast og farve, når de ses fra en skæv vinkel - både vertikalt og horisontalt.

For at få den bedst mulige billedkvalitet skal du sørge for, at alle siddepladser er så lige mod TV'et som muligt. Hvis du monterer dit TV på en væg, må du aldrig hænge det for højt, hvis dets vinkel ikke kan justeres. Det vil påvirke billedkvaliteten mere end hvis du indstiller dit TV forkert. Skærmen bør være i øjenhøjde, når du sidder i din sædvanlige siddeposition.

Hvis du overvejer at købe et buet TV, er det vigtigt at håndtere rummets refleksioner, da buede TV'er har en tendens til at reflektere mere. Derudover forvrænger de billedet - prøv at kig på en programoversigt på en buet skærm, det ser mærkeligt ud.

Samsung er et af de få mærker, der stadig laver buede TV'er, som NU7300. Når det kommer til billedkvalitet, så er det flade TV generelt det bedste.