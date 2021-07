Sådan bruger du PS5 DualSense controlleren på en PC

Hvis du nogensinde har siddet og tænkt, at det kunne være helt genialt at bruge din PS5's DualSense controller på din PC, men har været usikker på, om det kunne lade sig gøre, er du kommet til det rette sted. Og det er faktisk rimelig lige til.

Den nyeste controller fra Sony er ekstremt komfortabel at holde om, og nogle af de bedste PC spil nyder godt af at blive spillet med en controller fremfor mus og tastatur.

Controlleren kan både tilsluttes med et kabel eller trådløst gennem Bluetooth. Hvis du vælger den kablede løsning, skal du enten bruge et USB-C til USB-A kabel eller, hvis din computer har en USB-C indgang, du kan bruge et USB-C til USB-C kabel.

Du skal dog være opmærksom på, at de adaptive triggere ikke bliver udnyttet i langt de fleste spil til computeren. Nogle spil, som Metro Exodus: Enhanced Edition og Assassin's Creed Valhalla, har dog for nylig fået opdateringer, der tilføjer fuld understøttelse af DualSense controllerens adaptive triggere og haptiske feedback. Det kunne godt tyde på, at flere spiludviklere kommer til at følge trop i fremtiden.

Steam har også for nylig lanceret en mindre opdatering, der gør det muligt for brugerne at justere LED lyset på DualSense controlleren - man kan slå det til, helt fra, eller få den til kun at lyse, når flere controllere er forbundet. Der er dog endnu ikke understøttelse af haptikken og de adaptive triggere, men mon ikke det blot er et spørgsmål om tid.

Vær opmærksom på, at controllerens 3,5mm audio jack ikke på nuværende tidspunkt er understøttet på PC, så du bliver nødt til at tilslutte dit headset direkte i computeren eller bruge et par trådløse hovedtelefoner.

1. Sådan bruger du PS5 DualSense controlleren med Steam

Det mest populære sted at få sine spil på computeren, er uden tvivl Steam, og du kan let tilslutte din PS5 controller til din PC, og det virker rigtig godt med Steams TV-venlige 'Big Picture Mode'.

Først skal du åbne Steam. Når du har gjort det, klikker du på Steam øverst til venstre og går derefter ind i Indstillinger > Controller > Generelle Controller-Indstillinger. Herfra kan du tilslutte din DualSense Controller enten via et kabel eller trådløst (se hvordan du forbinder via Bluetooth længere nede). Når den er forbundet, vil Steam vise, at du har tilsluttet en generisk controller, og kan muligvis bede dig om at konfigurere den. Hvis den ikke gør det automatisk, kan du trykke på enheden og vælge 'Definer Layout'.

Herfra kan du indstille knapperne, som du ønsker. Touch padden kan for eksempel indstilles til at være en knap, men sørg for, at triggerne (R2 og L2) er indstillet som analoge input og ikke som en knap.

Sørg for at have 'Generisk gamepad-konfigurationsunderstøttelse' og 'Konfigurationssupport til PlayStation' slået til. (Image credit: TechRadar DK)

Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du gemme og navngive enheden. Sørg også for at klikke af, at det er PlayStation 4 controller, da det gør, at det er PlayStation knapper der dukker op i understøttede titler.

Det sidste du skal gøre, er at slå 'Generisk gamepad-konfigurationsunderstøttelse' og 'Konfigurationssupport til PlayStation' til. Du bør se et flueben ved siden af den relevante boks.

Nu bør din DualSense PS5 controller fungere i alle dine Steam spil, men sørg alligevel for, at den indlæser Steam overlayet, da det ellers ikke er sikkert, at Steam genkender den.

2. Sådan forbinder du PS5 DualSense controlleren til din PC via USB

DualSense controlleren set fra siden. (Image credit: Sony)

Da DualSense controlleren bruger en USB-C indgang, skal du bruge et USB-C til USB-A kabel i stedet for micro-USB kablet, der følger med til DualShock 4 (controlleren til PS4).

Det er virkelig nemt: du skal bare smække kablet i både controlleren og din PC, og så bør Windows automatisk genkende controlleren. Hvis din PC har en dedikeret USB-C indgang, kan du selvfølgelig også bruge et USB-C til USB-C kabel.

3. Sådan forbinder du PS5 DualSense controlleren til din PC via Bluetooth

PS-knappen på DualSense. (Image credit: Sony)

Hvis du gerne vil være fri for kabler, kan du også forbinde DualSense controlleren til din PC via Bluetooth. Du skal dog vide, om din PC eller bærbar har en Bluetooth modtager indbygget. Har den ikke det, findes der en del Bluetooth USB dongles, der ikke koster alverden - denne koster f.eks. ikke mere end 79 kr.

For at forbinde din PS5 controller ved hjælp af Bluetooth, skal du holde PS-knappen og Create-knappen (den til venstre for touch padden) inde på samme tid i tre sekunder, indtil lysbaren i midten af controlleren begynder at blinke.

Derefter skal du åbne Bluetooth indstillingerne på din PC. På Windows 10 trykker du på taleboble ikonet på Taskbaren nederst til højre på din skærm. Det åbner Action Centeret, hvor du kan trykke på 'Bluetooth' og vælge 'Trådløs Controller'.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en parringskode, skal du skrive 0000. Nu bør PS5 DualSense controlleren være forbundet til din PC via Bluetooth, og du slipper for at rode med et unødvendigt kabel.