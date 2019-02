Sådan bruger du PS4 DualShock 4-controlleren på en PC

Today's best Sony DualShock 4 deals ? Reduced Price €74.50 €54.99 View Reduced Price €59.99 €56.88 View Reduced Price €69.99 €59.27 View €62 View Show More Deals

Hvis du foretrækker at bruge en controller fra en spillekonsol på din Windows PC, så er processen med at få det til at virke ikke særlig besværlig – og vi vil hjælpe dig igennem med alt, hvad du har brug for at vide.

PS4’erens DualShock 4-controller er et godt valg som gamepad til din pc. Den har alle de knapper, som de fleste controller-baserede PC-spil har brug for, og du kan endda bruge dens trackpad som computer-mus, hvis du har brug for det.

Det eneste minus er, at controllerens hovedtelefonstik i øjeblikket ikke er understøttet, hvilket betyder at du bliver nødt til at sætte dine høretelefoner direkte i computeren, hvis du vil bruge dem.

Du har ikke engang brug for brug for en PS4 for at få glæde af DualShock 4 – alt hvad du har brug for, er controlleren, en Windows-PC og et USB-kabel. Tidligere krævede det specialiseret software, for at kunne bruge DualShock 4, men men nu har Sony gjort det endnu nemmere at forbinde controlleren til din PC, og få den til at køre.

Du kan også bruge PS4-controlleren trådløst med din PC via Bluetooth. Du skal enten have en PC som har indbygget Bluetooth (som mange moderne laptops har), eller du kan købe en separat Sony PlayStation 4 DualShock USB Wireless Adaptor -dongle, som indsættes i din PC’s USB-indgang. Sony har fremstilet en officiel version, men alle andre Bluetooth adaptere som understøtter Bluetooth 2 og derover burde også virke.

Sådan bruger du PS4 DualShock-controlleren med Steam

Den populære online-shop og spil-side, Steam, har udgivet en opdatering som gør det muligt at bruge PS4 DualShock-controlleren på din PC mens du kører applikationen.

Det er nemt at tilslutte DualShock 4-controlleren og bruge den til dine PC-spil. Du kan kontrollere den TV-venlige Big Picture Mode på Steam ved hjælp af DualShock 4, og dine spil vil nu vise PS4-knapperne i selve spillet.

For at bruge PS4 DualShock-controlleren i Steam, skal du åbne Steam på din PC, og tjekke for nye opdateringer. Når du så har installeret den seneste opdatering, skal du indsætte din DualShock 4 (eller forbinde via Bluetooth) og så er du klar!

Desværre virker denne løsning ikke for alle, så læs videre nedenfor, for at finde ud af hvordan du bruger PS4 DualShock controlleren på din PC uden Steam.

Sådan bruger du PS4-controlleren på PC

1. Download DS4Windows

Selvom det er ganske nemt at bruge PS4 DualShock 4-controlleren på din PC, så er det ikke ligefrem plug-and-play, da du får brug for at installere ekstra software for at få det til at fungere.

Denne software hedder DS4Windows , og den gør det utrolig simpelt at slutte PS4-controlleren til din PC. Kort sagt narrer den din PC til at tro, at din tisluttede DualShock 4 er en Xbox 360-controller, som er understøttet af Windows.

For at hente det fra DS4Windows hjemmeside skal du bare downloade den seneste udgave fra GitHub-siden.

2. Installer DS4Windows

Lokaliser den downloadede Zip-fil, højreklik på den og vælg ‘Udpak Alle…’

Et vindue vil dukke op, hvor du skal angive, hvor du vil gemme udpakkede filer. Du kan enten vælge at udpakke dem til mappen, hvor du downloadede Zip-filen, eller du kan vælge en anden mappe.

Når filerne er pakket ud, bliver mappen åbnet og du vil kunne se to filer. Den ene er DS4Updater.exe, som er et program, der vil holde DS4Windows opdateret med de nyeste drivere, og derfor er det værd at køre denne fil, hvis du skulle støde på problemer senere.

Dobbeltklik på den anden fil, DS4Windows.exe, for at begynde selve opsætningen, som vil få PS4 DualShock controlleren til at fungere på din PC.

3. Opsætning af DS4Windows

Når du åbner DS4Windows for første gang, bliver du spurgt, hvor du vil have dine indstillinger og din profil gemt - vi anbefaler at bruge standard-valget, ‘Appdata’.

Herefter bliver der åbnet et nyt vindue. Klik på ‘Install the DS4 Driver’ for at komme til at bruge PS4 DualShock-controlleren på Windows 8 , Windows 8.1 og Windows 10 .

Hvis du har Windows 7 eller ældre, skal du også klikke på ‘Install 360 Driver’.

4. Tilslut PS4-controlleren til din PC via USB

Nu kan du slutte din PS4 DualShock 4-controller til din PC. Det kan du gøre på to måder – enten via et USB-kabel eller via Bluetooth.

For at forbinde PS4 DualShock controlleren til din PC via et USB-kabel, skal du blot bruge et almindeligt micro USB-kabel – Det samme som følger med mange moderne smartphones.

Når du har sluttet kablet til både din DualShock-controller og din PC, burde Windows automatisk registrere den, og du vil være klar til at spille dine PC-spil og bruge din PS4-controller.

5. Tilslut PS4-controlleren til din PC via Bluetooth

En af de bedste ting ved at bruge PS4 DualShock 4-controlleren på din PC, er at du kan bruge den trådløst, hvilket giver dig meget mere frihed når du spiller.

PS4 DualShock 4-controlleren bruger Bluetooth, derfor skal du undersøge, om din PC eller bærbare har en indbygget Bluetooth-modtager. Hvis den ikke har, kan du købe en Bluetooth USB-dongle, såsom Tiny USB 2.0 Bluetooth Mini Wireless Adapter . Ikke nok med at den næsten ingenting fylder, den er også billig til en pris omkring 25 kroner.

For at tilslutte PS4-controlleren via Bluetooth, skal du holde den centrale PS-knap og Share-knappen nede samtidigt i tre sekunder indtil lysbjælken oven på controlleren begynder at blinke.

Herefter åbner du Bluetooth-indstillingerne på din PC. Klik på taleboble-ikonet i Taskbaren i nederste højre hjørne på skærmen. Dette åbner Action Centre, og herfra klikker du på ‘Bluetooth’ og vælger derefter ‘Wireless Controller’.

Du vil muligvis blive bedt om at angive en parringskode - Hvis det er tilfældet, så skriv 0000. PS4 DualShock-controlleren vil nu blive koblet til din PC trådløst.

Tjek vores sammenlignings-video herunder med Linux kontra Windows kontra Mac-OS.