Sådan måler du afstande i Google Maps

Den hurtige måde

Åbn Google Maps på en pc eller smartphone

Vælg en startplacering og sæt en knappnål

Klik på knappenålen og vælg Mål afstand

Placer en sti af punkter for at måle afstanden mellem forskellige steder

Google Maps er et utroligt nyttigt værktøj. Det kan advare dig om vejafgifter, give live opdateringer om området omkring dig og endda måle afstanden mellem steder for dig.

Det sidste værktøj er dog lidt vanskeligt at finde, så det er ok, hvis du ikke vidste, at Google Maps var i stand til det.

Vi er her for at vise dig, hvordan du måler afstanden mellem steder ved hjælp af Google Maps, uanset om du bruger en pc eller en smartphone. Det er super nemt at gøre, når du først ved hvordan; du kan måle løs på få minutter.

Værktøjer og krav

Google Maps på en pc eller smartphone

Trin

Hvis du bruger en pc, skal du først åbne Google Maps-websiden og bruge søgelinjen til at lede efter din startplacering. Når du har fundet det rigtige sted, skal du højreklikke på det, og en rullemenu skulle vises.

(Image credit: Future)

Nederst i denne menu vil du se en mulighed for Mål afstand. Vælg dennet og vælg derefter et andet punkt på kortet, hvortil du vil måle afstanden. En lille boks vises nederst på din skærm. I vores tilfælde fortæller den os, at der er 3,71 km mellem vores kontor i London og British Museum, hvis du rejser mellem de to steder i en lige linje.

(Image credit: Future)

Hvis du vil justere de punkter, du måler, skal du klikke og holde den hvide prik i hver ende af linjen og trække den til en ny placering. Alternativt kan du klikke på et andet punkt og oprette en sti, der går mellem flere steder. Her har vi målt afstanden mellem vores kontorer i London, New York og Sydney.

(Image credit: Future)

På en iPhone eller Android-smartphone skal du åbne Google Maps-appen (eller downloade den fra App Store eller Play Store, hvis du ikke har den installeret). Tryk og hold på ethvert punkt, der ikke er et stednavn eller et stedsikon, og en rød nål vises med navnet "Fast nål". Tryk på den, og en menu skulle vises med Mål afstand nær toppen.

Et ikon og en stiplet blå linje vises. Ved at trække rundt på kortet kan du placere dette ikon et andet sted for at finde ud af afstanden mellem de to punkter på dit kort. Ligesom på en pc kan du tilføje flere punkter på din rejse for at skabe en sti, der måler afstanden mellem flere steder.

Tryk på Fortryd-knappen for at fjerne et forkert placeret punkt. Hvis du trykker på de tre lodrette prikker for at få menuen Mere frem og vælger Ryd, så fjernes alle de punkter, du har placeret.

(Image credit: Future)

Afsluttende overvejelser

Medmindre du kan gå gennem vægge eller flyve som Kitty Pryde og Angel fra X-Men, så vil måling af den direkte afstand mellem steder sandsynligvis ikke fortælle dig, hvor langt du faktisk skal rejse.

Eksempelvis ville det at rejse mellem vores kontor i London og British Museum faktisk være en tur på 4,35 km til fods ifølge Google, snarere end de 3,7 km, Google Maps oplyste som den direkte afstand mellem dem.

Hvis du planlægger at gå eller køre mellem lokationerne, er Google Maps-vejledningsværktøjet på pc og smartphones et meget bedre valg til at se, hvor langt du skal rejse. Ligesom det almindelige afstandsværktøj kan du nemt tilføje steder at rejse mellem og kan tilføje flere destinationer for at oprette en rute med flere stop.

Derudover kan du se muligheder for forskellige transportformer for at se, hvor lang tid Google anslår, at din rejse vil tage. For nogle muligheder (som offentlig transport) kan du dog kun måle afstanden mellem to steder ad gangen.