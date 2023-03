Videoguide - Find den bedste espressomaskine - hvad skal du gå efter?

Hvis du har smag for kaffe, er du helt sikkert en oplagt kunde til de tre espressomaskiner, vi kigger på her. Men vi vil godt advare dig om, at det kan være svært at lade sig nøje med billig kaffe, når først dine smagsløg har været i nærheden af dén kaffe, der bliver brygget på maskiner i dette niveau. Det vilde er, at selv om både maskinerne og kaffen er dyrere end normale kaffemaskiner, så vil det på sigt stadig være billigere end at drikke kapselkaffe.

TechRadar får her hjælp af tech-journalist og - tør vi godt sige - kaffetossede Kasper Nesager, og her snakker vi om fordele og ulemper ved de tre forskellige espressomaskiner, så du kan blive klogere på, om god kaffe er noget for dig.

Valget af espressomaskine afhænger selvfølgelig af dit behov og dit budget. Som almindelig kaffedrikker er der to former for espressomaskiner, du kan vælge i mellem; de fuldautomatiske og de semiautomatiske.

Fuldautomatiske espressomaskiner gør det ufatteligt nemt for dig at få en hurtig kop latte eller andre former for espressobaserede kaffedrikke. Du sørger blot for, at der er hele kaffebønner, vand og mælk i de respektive beholdere, hvorefter du trykker på et par knapper, og maskinen laver din kaffe for dig – typisk på et par minutters tid. Til gengæld den fuldautomatiske maskine forholdsvist låst i sine indstillinger. Jo, du kan godt ændre et par ting her og der, men det er som regel mængde og styrke.

Semiautomatiske maskiner giver dig en større kontrol over kaffebrygningsprocessen. Du kan finindstille, hvordan bønnerne skal kværnes, ligesom du kan styre, hvordan mælken til latten skal piskes op. Selvom du har en del handlefrihed, sørger den semiautomatiske maskine for, at espressoen bliver brygget blot ved nogle enkelte tryk på knapperne.

Hvilken type espressomaskine skal du købe?

Gør op med dig selv, hvor meget tid du har lyst til at bruge på at lave en latte eller en cappuccino. Kan du lide at nørkle med maskinens indstillinger, når du køber nye bønner? Vil du selv skumme mælken op, så du får det mælkeskum, du ønsker dig? Så står du nok overfor en semiautomatisk espressomaskine som det oplagte valg.

Vil du omvendt have en hurtig og nem latte, der kvikker dig op under dine hektiske morgenrutiner, så bør du nok kigge på en fuldautomatisk. Men essentielt set handler det om dine smagspræferencer og lyst til at arbejde med kaffen.

Alt dette taler TechRadar mere om i vores videoguide til espressomaskiner, ligesom vi også kommer med nogle grunde til at undgå de billige Nespressomaskiner, og vi fortæller, hvorfor du bør investere i en lidt dyrere espressomaskine.

Her er en kort intro til espressomaskinerne:

Vi ser nærmere på to fuldautomatiske og en semiautomatisk maskine for at give dig et indtryk af, hvad du får for pengene.

Philips LatteGo 5400

Fuldautomatisk og yderst let betjenelig espressomaskine i mellemklassen. Philips LatteGo 5400 har et overskueligt kontrolpanel på fronten, ligesom det er nemt at komme vand, mælk og bønner i beholderne. Derefter trykker du på et par knapper, og du får en kop kaffe på et par minutters tid.

Fordelene ved LatteGo 5400 er helt klart brugervenligheden, og den er nem at rengøre. Maskinen husker også lettere overfladisk dine præferencer såsom mængden af espresso og mælk, ligesom du får adgang til de mest populære espressoopskrifter som latte, cappuccino og flat white.

Ulempen afhænger af, hvem du er. For indstillingerne er meget låste, så du ikke kan nørde med kaffesmagen, men det betyder ikke noget for dig, der bare vil have en hurtig kop. Smagsoplevelsen har også sine begrænsninger, da maskinen ikke formår at få gourmetbønnernes noter og nuancer til at træde i karakter. Du får en fin kaffeoplevelse, bestemt, men hvis du er typen, der gerne bruger kr. 500 på et kilo gourmetbønner, så skal du lede efter en anden maskine.

Melitta Barista TS Smart

Også en fuldautomatisk maskine, som i den grad har fokus på brugervenlighed. Barista TS Smart har til gengæld både kontrolpanel i fronten og app-styring, så du via din smartphone eller tablet får adgang til et væld af espressobaserede drikke, og du kan fjernstyre maskinen – forudsat du har tændt for den.

Brygningen starter, når du har sørget for bønner, mælk og vand i beholderne, og du har valgt din kaffedrik. Du har mulighed for at lege lidt med en række indstillinger såsom vandtemperaturen, og hvor meget mælk samt espresso du vil have i din latte. Du får faktisk overraskende mange indstillingsmuligheder i forhold til en fuldautomatisk espressomaskine, og Barista TS Smart husker dine valg til næste gang.

En anden fordel er, at maskinen er relativ lydløs, hvilket især kan opleves, når du kværner bønnerne. Bønnebeholderen er desuden opdelt i to kamre, så du kan veksle mellem to typer bønner. Eneste nævneværdige ulempe er, at beholderen til brugte bønner er lidt lille, hvilket gør, at du skal tømme den efter cirka syv kopper.

DeLonghi La Specialista EC9355

Semiautomatisk espressomaskine med en række pædagogiske tiltag. Her kan du selv styre, hvor fint dine bønner skal males, ligesom du detailstyre mængden af bønner, der skal ned i filteret. Pædagogisk er det dog af De’ Longhi, at du blot sætter filteret op i en kværn, der er lukket omkring filteret, så du ikke spilder bønnerne under kværningen, ligesom du blot trækker i et håndtag for at tampe de kværnede bønner.

Du styrer selv, hvordan og hvor længe din mælk skal piskes med dampdyssen. Og der er vandhane med 80 grader varmt vand, så du nemt kan lave te eller hælde vand i koppen til en americano. La Specialista kan også huske din bryggepræference i forhold til vandmængde og vandtemperatur, så det er meget nemt at lave en latte, selvom det godt kan tage fem-ti minutter afhængig af, hvor meget du vil nørde med espressoen.

Eneste nævneværdige ulempe er, at de fleste af platformens aftagelige dele ikke tåler en tur i opvaskemaskinen, og hvis du vil holde dit udstyr pinligt rent, så skal du vaske delene i hvert fald efter hver tiende kop. Platformens drypbakke og gitter bliver beskidt med espressorester og dryp fra filteret efter brygningen, hvilket jo er helt naturligt, men det ville have været rart, hvis alle dele kunne gå i opvaskeren.

