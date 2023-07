Googles AI chatbot - Bard - er nu klar på dansk

Det er tre måneder siden, at Google lancerede den samtalebaserede AI-tjeneste ved navn ‘Bard’ som et tidligt eksperiment i USA, Storbritannien og siden en lang række andre lande. Nu får mange flere mennesker verden over mulighed for at samarbejde og eksperimentere med Bard. Fra i dag er tjenesten tilgængelig på 40 sprog - herunder i Danmark og på dansk.

Bard - som kommer til at konkurrere direkte med den efterhånden verdensberømte ChatGPT, og du kan læse mere om Bard på Googles blog.

Fra i dag er Bard tilgængelig på dansk. Bard er et AI-værktøj, der kan hjælpe med at øge produktiviteten og gøre kreative ideer til virkelighed. I modsætning til Googles søgemaskine, som koger store mængder information ned til faktuelle svar og links, hjælper Bard med at udforske og udvide grænserne for din egen kreativitet og skabe nyt, AI-genereret indhold.

Fx kan du bede Bard om at lave en vegetarisk madplan med hjemmelavet mad til den kommende uge eller formulere et godt svar til dine børn på, hvorfor himlen er blå. Eller hvad med en strategi for, hvordan du får læst 20 bøger i løbet af et år? Ifølge Google, er det kun fantasien, der sætter grænser.

Bliver bedre over tid

Bard kører på sprogmodellen LaMDA, en samtalebaseret AI-model, som er trænet på store mængder information. Men Bard er stadigvæk et eksperiment i opstartsfasen. Derfor kan Bard indimellem give svar, der er upræcise eller forkerte. Men i takt med at Bard benyttes af flere mennesker, bliver den gradvist bedre over tid.

Baseret på de seneste måneders feedback fra brugerne bliver der i dag tilføjet nye funktioner til Bard - eksempelvis kan man organisere samtaler bedre, få nye funktioner til kodning og bruge Google Lens sammen med Bard.

Læs mere om de nye funktioner hos Google Bard her.