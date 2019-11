Xiaomis första lanseringsevent i Sverige – 108 megapixlar i en mobil

I onsdags höll Xiaomi sitt allra första lanseringsevent i Sverige, Stockholm. På plats fanns allt från media, influencers och Xiaomi-fans, och det hela påminde lite om hur Apples lanseringsevent sett ut på videor – fast kanske något färre människor.

Xiaomi började evenemanget med att berätta om sin otroligt korta resa på endast 9 år fram till idag till att ligga bland topp 5 av mobiler över 42 marknader. Nu planerar Xiaomi att etablera sig mer hos svenskarna och det ryktas även under eventet om att de snart kommer att öppna sin första butik i Sverige.

Vi får höra mer om deras etablering i världen och hur de har över 2 000 Ecosystem-enheter ute just nu, med över 196 miljoner användare, innan de äntligen släpper fram deras Senior Product Marketing Manager, Abi Go, på scen för att presentera det vi alla väntat på under dagen – en mobil med 108 megapixlar.

Mi Note 10

”För dem som lever sitt liv till det fullaste”. Mi Note 10, världens första mobil med 108 megapixlar, lanseras den 22 november i år i Sverige. Kameran ska alltså vara bättre än iPhones, Samsungs och Huaweis smarttelefoner just nu, vilket kommer att kännas ännu mer chockerande när du hör priset på denna enhet.

För endast 5 990 kronor får du en 3D-kurvad skärm på 6,47 tum som sträcker sig ut över kanterna, supersnabb fingeravtrycksläsning, ergonomiskt handgrepp, ett batteri som ska hålla i 2 dagar, 8 GB RAM, 128 GB internminne och sex kameror (om man inkluderar den främre kameran att ta selfies med).

Huvudkamera - 108 MP, bländare f/1.7, 25 mm

Telefotokamera: 12 MP, 2x optisk zoom, f/2.0

Telefotokamera: 5 MP, 4x optisk zoom, f/2.0

Ultravidvinkelkamera: 20 MP, f/2.2, 13mm

Makrokamera: 2 MP, f/2.4

Främre kamera: 32 MP, f/2.0.

Om du vill läsa mer om Mi Note 10 så finns en recension ute redan nu där vi testat mobil och dess imponerande kamera.

Det kommer även att släppas en Mi Note 10 PRO med 8 GB RAM och 256 GB internminne, för endast 6 990 kronor, men lanseringsdatum har ännu inte spikats.

MIUI 11

Operativsystemet MIUI 11 började släppas redan den 22 oktober och förväntas finnas till alla Xiaomi-telefoner senast 26 december. Nya funktioner som tillkommer är att skärmen alltid kan vara påslagen, olika veckoalarm för dig som gillar variation, dubbla klockor på displayen för dig som vill ha koll på olika tidszoner, både light- och dark-mode, trådlös utskrift, m.m.

(Image credit: Xiaomi)

Mi Smart Sensor Set

Efter att vi fått höra om den magiska kameratelefonen så fick vi kortfattat höra om deras andra smartprodukter. De släpper inte bara telefoner, utan även ett aktivitetsarmband: Mi Fit Band 4, som klarar av 5 meters vattendjup och kostar endast 399 kronor.

En annan produkt som imponerade på oss, nästan, lika mycket som kameran på Mi Note 10 var deras Mi Smart Sensor Set: ett smartare hem för endast 899 kronor. Med hjälp av den kan du ställa in larm för när dörrar eller fönster är öppna. Enheten känner av när någon är nära och du kan ansluta alla dina smarta enheter till den trådlöst.

Tillsammans med deras nya Mi LED Smart Bulp kan du även välja i vilka färger ditt hem ska lysa. Alla deras nya smarta enheter släpps till försäljning 18 november.

Hur kommer det sig att deras produkter är så pass billiga? Jo, de har nämligen bestämt att de inte ska överstiga 5 % av den totala nettovinstmarginalen för Xiaomis hårdvaror. De vill skapa produkter som alla har råd med.

Du kan förbeställa din Mi Note 10 från och med den 14 november 10:00 till och med 19 november 22:00 via Xiaomis egna mi-store, NetonNet eller Webhallen – och får då även deras Mi Smart Band 4 på köpet.