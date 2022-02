Släppdatumet för Obi-Wan-serien har avslöjats – men var är trailern?

(Foto: Lucasfilm/Disney Plus)

Släppdatumet för Obi-Wan Kenobis serie på Disney Plus har äntligen avslöjats.

Efter månader av spekulationer och frustration för fans, är det äntligen officiellt: Obi-Wan Kenobis TV-serie har ett fått ett officiellt släppdatum.

Disney och Lucasfilm tillkännagav nyheten på sociala medier onsdagen (9 februari) och bekräftade att tv-serien Obi-Wan Kenobi kommer att landa på Disney Plus onsdagen den 25 maj 2022.

Avslöjandet av släppdatumet åtföljdes av en underbar poster som visar Obi-Wan gå över sanddynerna på Tatooine, den legendariska Star Wars-planeten. Ta en titt på den här nedanför:

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDRFebruary 9, 2022 See more

Intressant är att Obi-Wans lanseringsdatum inte kommer att sammanfalla med Star Wars Day – det årliga firandet av allt som har med Star Wars att göra, som äger rum den 4 maj. Den kommer inte heller att anlända tidigare i maj, som vi förutspådde i vår artikel om Obi-Wan-serien. Istället kommer den att släppas 45 år efter dagen då Star Wars Episod IV: A New Hope släpptes på bio i USA, vilket är en cool liten hyllning i sig.

I ett pressmeddelande bekräftade Disney och Lucasfilm var TV-serien skulle utspela sig på Star Wars-tidslinjen.

serien, som kommer att se Ewan McGregor återuppta sin roll som den legendariska Jedin, utspelar sig ett decennium efter Episod III: The Revenge of the Sith. Serien i sex delar kommer att följa Obi-Wan när han fortsätter att kämpa med sitt största nederlag – förstörelsen av Jediorden och hans oförmåga att rädda tidigare Padawan Anakin Skywalker, som har vänt sig till den mörka sidan och tagit på sig den ikoniska rollen som Darth Vader.

McGregor återförenas med Hayden Christensen, som kommer att återuppta sin roll som Sith Lord från prequel-trilogin. Eternals-stjärnan Kumail Nanjiani, Game of Thrones-skådespelaren Indira Varma, Bright-stjärnan Joel Edgerton och Bonnie Piesse från Revenge of the Sith är också med bland seriens biroller.

Om du vill ha mer Star Wars-innehåll, kan du läsa om varför det är dags för Lucasfilms sci-fi-serie att gå vidare från ökenplaneter som Tatooine.

Kommentar: Fortfarande ingen trailer

Hallå där, Obi-Wan Kenobi. (Image credit: Disney)

Även om det är en skönt att äntligen få veta när Obi-Wans TV-serie kommer att debutera på Disney Plus, finns det fortfarande en viktig sak vi väntar på: en trailer.

Så, var är den? Tja, det är troligt att Disney och Lucasfilm har valt att hålla på den ett tag så att The Book of Boba Fett kan njuta av sina sista stunder i rampljuset. Den senaste TV-serien avslutades den 9 februari, så det förtjänar att vara i fokus en liten stund till.

Men det hade varit konstigt om Obi-Wans släppdatum och officiella poster skulle avslöjas om Lucasfilm och Disney inte planerade att släppa även en trailer snart. Det kan ju faktiskt hända att vi får se något under Super Bowl, där studior ofta passar på att visa upp nya trailers för sina kommande filmer och TV-serier, som äger rum söndagen den 13 februari.

Skulle vi kunna få vår första riktiga titt på Obi-Wan Kenobi TV-serien under Super Bowl-halvtidsshowen? Det är möjligt. Hajpen kring The Book of Boba Fett kommer att ha dött ut då och Star Wars-fans kommer att vara ivriga att se de första bitarna från Obi-Wans serie.

Fans på många Star Wars-relaterade Reddit-sidor tror att en trailer kommer att dyka upp under Super Bowl – och vi är benägna att hålla med. Med så många ögon klistrade på TV-skärmar över hela USA (och världen över) är det den perfekta tiden att visa upp seriens första teaser.

Det är dessutom bara tre och en halv månad kvar till Obi-Wans första avsnitt, så vi måste få se något snart för att ytterligare dra igång hajpen kring serien. Ge oss en första titt på Star Wars-serien, tillsammans med en officiell trailer för Amazons Sagan om ringen TV-serie, så kommer alla sci-fi- och fantasy-fans vara eld och lågor.