Skärmen på Samsung Galaxy S21 kan enligt läcka bli väldigt annorlunda jämfört med Galaxy S20

Samsung har ända sedan Galaxy S6-serien kört på rundade skärmar för att skilja sina mobiler från resten av marknaden, men det ser ut att komma att ändras för Samsung Galaxy S21.

Enligt det senaste ryktet från Ice Universe, en läcka som ofta har rätt i sina påståenden, har testversioner av mobilerna redan tillverkats av Samsung och de ska ha platta skärmar.

Ice Universe bekräftade att han hänvisade till både Samsung Galaxy S21 och Galaxy S21 Plus, så det kan alltså vara annorlunda för Samsung Galaxy S21 Ultra.

I firmly believe that the S21 and S21 are flat screens. They have been trial-produced. If they are changed to curved screens now, the S21 series will be postponed at least until the end of February. This is impossible. https://t.co/4ZrPuTrUpgNovember 24, 2020