Nästa flaggskepp från Nokia kan få selfie-kameran inbyggd under skärmen

Det var under förra månaden som vi rapporterade om ett rykte som hävdade att nästa toppmodell från Nokia skulle bli försenad till den senare halvan av 2020, i ett försök att undvika att släppa en föråldrad enhet.

Nu har ett nytt rykte från samma källa föreslagit att Nokia äntligen kan ha hittat toppfunktionen som kommer få deras kommande enhet (som antas vara Nokia 9.2 PureView) att sticka ut från mängden.

🔥Great news HMD is currently testing under-the-display front camera in Nokia 9.2 PureView.#nokia #nokiamobile #hmd #nokia9#innovation pic.twitter.com/NxsFTdDpHDJanuary 29, 2020