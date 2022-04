Moon Knight har fått en bra start, men det finns en Marvel-serie den inte kan slå

Moon Knight, det senaste tillskottet från Marvel Studios, har fått en bra start och tagit emot väl av tittarna.

TV-serien utspelar sig i nutid och följer Oscar Isaacs karaktär Steven Grant, en anställd i en museibutik som, samtidigt som han lever ett till synes vanligt liv, lider av fruktansvärda blackouts. Efter en sådan blackout upptäcker han att han har dissociativ identitetsstörning, en psykisk åkomma där en person har flera personligheter.

Hans andra persona är en hänsynslös legosoldat som heter Marc Spector, en jordisk avatar av Khonshu, som är den egyptiska månens och hämndens gud. Denna andra persona ger Spector övermänskliga förmågor, som tillåter honom agera som vigilanten känd som Moon Knight.

Moon Knight debuterade på Disney Plus den 30 mars och data och nu finns data på hur serien gått under sin första tid på streamingtjänsten. Enligt Samba TV (opens in new tab), som mäter tittarvanor hos tre miljoner Smart TV-hushåll över hela USA, kollade 1,8 miljoner amerikanska hushåll på Moon Knight under de första dagarna efter dess premiär.

Internationellt sett sågs Moon Knight av 277 000 hushåll i Storbritannien under de första fem dagarna efter premiären, 88 000 hushåll i Tyskland och 11 000 i Australien. Som jämförelse sätter det serien i nivå med Falcon and the Winter Solider, cirka 100 000 före WandaVision och 300 000 före Hawkeye.

Det är inte illa för en relativt obekant seriehjälte – men det finns fortfarande en man vi inte räknat med och som för tillfället ser oövervinnlig ut.

Vem har Moon Knight misslyckats att överskugga?

Det är såklart Loki. Under den Tom Hiddleston-ledda seriens första fem dagar på Disney Plus lockade den över 2,5 miljoner hushåll som tittade på serien.

Utöver det har Loki dessutom rekordet för mest sedda säsongsfinal bland Disney Plus-serier, med 1,9 miljoner hushåll som tittade på dess avslutning.

Loki sitter kvar på tronen som mest populära Marvel-serie på Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios / Disney)

Innebär det problem för Moon Knight?

Absolut inte. Tom Hiddleston har varit en grundpelare i MCU i över ett decennium och hans karaktär är välkänt bland alla Marvel-fans. Det finns till och med en TechRadar-artikel som rankar honom som den bästa Marvel-skurken hittills.

Oscar Isaacs karaktär Moon Knight, å andra sidan, är helt ny i MCU, utan att ha förekommit i någon tidigare film eller serie. Med det i åtanke är en andraplats en ganska bra start för en helt ny karaktär.

Kritiker har dessutom hyllat serien. TechRadars Tom Power älskade den och kallade det för "en fängslande, innovativ TV-serie som inte liknar något annat Marvel har producerat hittills", medan serien har ett högt betyg på 87% på Rotten Tomatoes (opens in new tab).

Precis som med allt som görs av Marvel nuförtiden, finns det en lång tidsplan för karaktären, även om Isaac bara hade skrivit kontrakt för seriens sex första avsnitt. Men med siffror som detta kommer superhjältestudion förmodligen att bli väldigt uppmuntrade att göra fler.