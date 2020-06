Nya iPhone 12 Pro kan få 120 Hz, ett stort batteri och en tunn design

Det har gått rykten ett tag om att iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max kommer att få uppdateringsfrekvenser på 120 Hz och nu har det dykt upp ännu mer bevis, då båda mobiler dök upp på en lista över mobiler som förväntas lanseras med just den uppdateringsfrekvensen under årets gång.

Den listan kommer från Ross Young (VD på Display Supply Chain Consultants och som även är en trovärdig läcka). Den inkluderar inte de två modellerna iPhone 12 eller iPhone 12 Max, något som inte är särskilt överraskande då de kommer att bli de lite enklare modellerna. Den inkluderar däremot några andra ännu ej tillkännagivna mobiler, som bland annat Huawei Mate 40, Samsung Galaxy Fold 2 och Samsung Galaxy Note 20 Plus/Ultra.

Vi rekommenderar såklart att du tar den här listan med en nypa salt. Den stämmer dock överens med andra läckor och Ross Young har en god historik kring läckor, speciellt när det gäller skärmar.

Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNCJune 15, 2020