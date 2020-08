Ghost of Tsushima får ett co-op flerspelarläge senare i år

Ghost of Tsushima får ett nytt online co-up multiplayer-läge senare i år som kommer att vara gratis att ladda ner och spela för befintliga ägare av spelet, men det kommer naturligtvis att kräva en PlayStation Plus-prenumeration. Kanske mer förvånande är att raider för fyra spelare förväntas följa kort därefter.

Nyheten kom tidigare via PlayStation-bloggen där Darren Bridges, Senior Game Designer för Sucker Punch, förklarade vad som är på gång. Det nya flerspelarläget, känt som Ghost of Tsushima: Legends lovar en "helt ny upplevelse". Genom att bryta sig loss från huvudpersonen JIn kommer Legends istället att fokusera på fyra krigare som har väckts till liv i berättelserna berättade av invånarna i Tsushima.

Introducing #GhostOfTsushima: Legends, a new co-op multiplayer mode inspired by Japanese mythology that will be a free download for Ghost of Tsushima owners this fall! Read more on the @PlayStation Blog: https://t.co/8gjPGn3IXc pic.twitter.com/Fcik1iM04eAugust 17, 2020