Du kan snart få mycket mer reklam på din iPhone

Medan vi tålmodigt väntar på att iPhone 14 (opens in new tab) ska dyka upp (den bör anlända nästa månad), tyder en ny rapport på att några betydande förändringar kan komma till programvaran på iPhones och iPads: specifikt mer reklam i Apples egna appar.

Detta kommer via den pålitliga Apple-fokuserade journalisten Mark Gurman på Bloomberg (opens in new tab), som säger att Apple är angelägna om att utöka sin integrerade reklam. Ett antal annonser visas redan i apparna Nyheter och Aktier samt App Store.

Dessa appar kan så småningom få sällskap av Apple Maps, såväl som apparna Apple Podcasts och Apple Books, enligt Gurman. Vi kan också se en expansion till Apple TV Plus-innehåll – annonser har exempelvis redan börjat dyka upp i plattformens Friday Night Baseball (opens in new tab)-täckning.

Fler annonser, mer intäkter

Anledningen till ökningen av annonser är uppenbar: Apple vill tjäna mer pengar på dem. Annonserna som redan finns i iOS, iPadOS och Apples appar tjänar för närvarande in cirka 4 miljarder dollar varje år, enligt Bloomberg-rapporten, och planen är att höja den siffran upp till tvåsiffrigt.

Lokala företag skulle exempelvis kunna betala för att dyka upp i Maps, medan utgivare skulle kunna betala för att få sina titlar att synas mer. I linje med de befintliga annonserna skulle de inte vara öppna för allt och alla.

Exakt när förändringen kan börja ske är inte klart ännu, men det verkar osannolikt att det blir i år. Det skulle kräva några betydande förändringar på mjukvarusidan, och iOS 16 (opens in new tab) och iPadOS 16 (opens in new tab) är nästan redo att lanseras – men vi kommer att hålla ett öga på nästa års programuppdateringar från Apple för fler tecken på reklam.

Kan hålla fast vid sina integritetslöften

Apple har länge betonat sitt engagemang för användarnas integritet och ofta framhållit hur annorlunda de är från Google när det gäller den data som samlas in och de annonser som visas. Annonsering är där Google tjänar huvuddelen av sina pengar, medan Apple traditionellt har förlitat sig på hårdvaruförsäljning.

Du kanske har märkt att Apple arbetar emot appspårning i iOS och iPadOS också, vilket hindrar annonsörer från att övervaka användare över flera appar utan deras uttryckliga tillstånd. Detta har drabbat intäkterna för Facebook, Snap och många andra företag (opens in new tab).

Så hur passar allt detta ihop med den potentiella Apple-annonsexpansionen? Vi har redan sett annonser i Apples programvara och det är tydligt att de fungerar annorlunda än de annonser du kan få från Google – de är mer som betald sponsrad reklam än vanliga internetannonser.

Med andra ord kan du exempelvis se en restaurang få en högre ranking i Apple Maps (med en annonsetikett), men du kommer inte att se annonser för träningsklockor (opens in new tab) som du tittade på på Amazon förra veckan. Avgörande betyder det att Apple inte behöver samla in extra data från sina användare, vilket innebär att de kan behålla sitt strikta arbetssätt kring integritet.